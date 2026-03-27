아버지가 살아있는데 장례식을 치른 이 가족의 속사정

트리플픽쳐스

영화 <고당도>의 한 장면.꽤 자극적인 소재의 이 영화는 <고(故)당도>다. 서울독립영화제에서 화제를 모은 뒤 작년 말 극장 개봉했지만 약 5천 명의 관객을 동원했다. 독립영화라 해도 1만 명이 흥행 기준으로 여겨지기에, 흥행에 실패했다고 봐도 무방하다. 하지만 불과 3개월 만에 넷플릭스에 공개된 후에는 오히려 더 많은 관심을 얻었다. 안방극장에 더 어울리는 작품이었던 셈이다.제목 역시 의미심장하다. 다분히 중의적인 표현으로, 단맛의 정도가 높다는 뜻과 죽음에 이르렀다는 의미를 동시에 지닌다. 가족이라는 관계는 겉으로 보면 달콤해 보일 수 있지만, 죽음 앞에서는 꼭 그렇지도 않다. 또한 극 중 선영과 일회의 아버지는 아직 돌아가시지 않았지만 깨어나지 못한 채 죽음으로 향하는 길 위에 놓여 있다.아직 돌아가시지 않은 아버지의 가짜 장례식으로 돈을 벌려는 이야기는 가히 엽기적이다. 물리적으로는 가능할지 몰라도 심리적으로는 거의 불가능에 가깝다. 그러나 그 의도를 단순히 불순하다고 단정하기도 어렵다. 가족의 유일한 희망인 동호의 의대 등록금을 마련하기 위한 선택이기 때문이다.그마저도 불효라고 볼 수 있지만, 일회가 그 돈을 가로채려 하면서 상황은 소용돌이에 빠진다. 아버지는 아직 살아 있고, 동호의 미래는 불확실하며, 가족의 관계는 산산이 무너질 위기에 놓인다. '일회만 없으면 된다'는 생각이, 특히 동호의 머릿속을 지배할 수밖에 없는 상황이다. 이 막장의 끝은 과연 어디일까.