2연전 앞둔 홍명보호, 최전방 경쟁에서 눈도장 찍을 자원 누가 될까

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홍명보 축구 국가대표팀 감독최종 모의고사에서 홍명보 감독에게 눈도장을 찍을 최전방 자원은 누가 될까.홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 28일 오후 11시(한국시간) 잉글랜드 버밍엄에 자리한 스타디움 MK에서 에메르스 파에 감독의 코트디부아르와 평가전을 치른다. 코트디부아르와 첫 경기를 치른 대표팀은 빈으로 이동해 내달 1일에는 피파랭킹 24위에 자리하고 있는 오스트리아와 마주하게 된다.이번 3월 2연전은 홍명보호에 상당히 중요한 일전이다. 바로 오는 6월 열리는 '2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵' 최종 명단 발표를 앞두고 치르는 마지막 모의고사이기 때문. 홍 감독은 그간 지적 받아왔던 약점을 보완함과 동시에 플랜 A의 완성도를 확실하게 높여야만 하는 숙제가 있고, 선수들 역시 생존 경쟁에 사활을 걸어야만 하는 상황이다.최후방을 지키는 수문장을 시작으로 수비·중원 조합을 찾아야만 하는 가운데 이 자리는 특히나 경쟁이 치열하다. 바로 최전방이다. 이번 명단에서 공격수로 분류된 자원은 총 3명이다. '캡틴' 손흥민을 비롯해 조규성(미트윌란)·오현규(베식타시)가 이름을 올렸다. 리더이자 확실한 카드인 손흥민이 무난히 주전 자리를 차지할 것으로 예상됐으나 최근 활약이 아쉽다.A매치 150경기서 54골을 터뜨리며 '전설' 차범근이 기록한 58골 기록에 단 4골만을 남겨놓고 있는 손흥민은 대체 불가능한 자원이다. 홍 감독 부임 후에도 5골 3도움을 기록하며 압도적인 클래스를 자랑하고 있지만, 시즌 개막 후 필드 골을 터뜨리지 못하고 있다. 지난달 18일(한국시간) 레알 에스파냐와 북중미 챔피언스컵 1라운드 1차전 득점 후 침묵이 길어지고 있다.MLS 리그 개막 후 첫 득점을 기록하지 못하고 있으며 상대의 거센 압박과 견제에 좀처럼 득점포 가동에 실패하고 있다. 공격 감각에 대한 우려가 제기됐으나 도움을 계속해서 올리고 있는 부분은 상당히 긍정적이다. 공식전 9경기에 나서 벌써 6도움을 올리고 있는 손흥민은 스트라이커가 아닌, 도우미로서 역할을 변경할 수 있기도 하다.홍 감독 역시 25일 진행된 인터뷰에서 "손흥민은 대표팀에서 스트라이커나 왼쪽 윙포워드를 봤는데, 지금은 오현규나 조규성이 좋기에 윙포워드 역할을 할 수도 있다"라며 역할 변경에 대해 귀띔했다. 손흥민이 측면으로 이동할 가능성인 높은 상황 속 조규성과 오현규가 남은 스트라이커 한 자리를 가지고 치열한 경쟁을 펼칠 것으로 예상된다.가장 먼저 대표팀 내에서도 가장 화끈한 감각을 자랑하고 있는 오현규가 첫 번째 옵션으로 나설 가능성이 크다. 어느새 K리그를 떠나 유럽 무대에 입성한 지 3년 차가 되어가고 있는 시점, 이번 겨울 이적시장에서 헹크(벨기에)를 떠나 튀르키예 명문 베식타시로 둥지를 틀며 잠재된 기량을 확실하게 터뜨리고 있다.구단 최고 이적료 역대 2위에 해당하는 1400만 유로를 기록하며 새로운 유니폼을 입은 오현규는 부담이 클 수 있으나 이를 완벽하게 이겨낸 모습을 보여주고 있다. 알란야스포르와 데뷔전에서 데뷔골을 터뜨린 그는 이어 바샥셰히르(1골 1도움)·괴즈테페(1골)·리제스포르(1골)·카슴파샤(1골)를 상대로 득점포를 가동하며 베식타스 팬들에 제대로 눈도장을 찍었다.화끈한 감각을 자랑하고 있는 오현규는 문전 앞에서 과감한 슈팅과 전진 능력은 대표팀에 다양한 옵션을 제공할 수 있다. 엄청난 견제가 예상되는 손흥민의 압박을 분산 시켜주는 역할과 더불어 이강인(PSG)과의 호흡도 상당히 좋기에, 위급한 순간 해결사 역할을 톡톡히 해낼 수 있다. 또 그의 최대 강점인 '클러치' 능력도 무시할 수 없다.이미 오현규의 능력을 확인한 바가 있는 홍 감독이다. 3차 예선에서 9경기에 나서 4골 1도움을 기록한 그는 지난해 9월 평가전에서는 멕시코를 상대로 1골 1도움으로 펄펄 날았다. 이어 파라과이를 상대로 선제 결승 골을 터뜨린 그는 최전방 경쟁에서 확실한 우위를 점하고 있다. 동기부여도 상당하다. 4년 전 그는 벤투 감독의 선택을 받았으나 본선에 나서지 못했다.예비 명단에 포함됐던 오현규는 훈련에는 참여했지만, 본 경기 때는 관중석에 앉아서 동료들의 16강 진출을 바라봐야만 했다. 하지만, 이제는 다르다. 4년 동안 미친 성장을 일궈내며 대표팀 핵심으로 자리했고, 그 역시 "이번에는 등번호를 달고 꼭 월드컵에 가겠다. 100% 이상을 쏟아낼 준비가 됐다"라며 각오를 다지고 있는 상황.오현규가 확실한 감각과 강력한 동기부여를 보여주고 있는 가운데 '월드컵 경험자' 조규성 역시 도전장을 내밀었다. 4년 전 카타르 대회에서 2골을 터뜨리며 단숨에 스타덤에 올랐던 그는 이듬해 전북 현대를 떠나 꿈에 그리던 유럽 진출을 일궈냈지만, 부상 악령이 드리우며 고개를 숙였다. 2023-24시즌 덴마크 명문 미트윌란으로 향했던 그는 시즌 종료 후 수술대에 올랐다.무릎 수술을 성공적으로 끝마쳤으나 합병증이 도지며 2024-25시즌을 통째로 날린 조규성은 재활 끝에 이번 시즌 경기장으로 복귀하는 데 성공했다. 개막 후 공식전에서 4골을 몰아치며 건재함을 알린 그는 11월 A매치를 앞두고 홍 감독의 부름을 받았다. 오랜만에 대표팀 유니폼을 입은 가운데 복귀전이었던 볼리비아전에서 교체로 나와 결승 골을 터뜨리며 웃었다.이후 가나전에서는 침묵하긴 했지만, 조규성이라는 카드는 상당히 매력적이다. 본선 경험을 보유한 부분을 시작으로 왕성한 활동량과 연계 그리고 공중볼 장악 능력은 대회에서 큰 힘을 발휘할 수 있다. 이미 카타르 대회에서도 머리로 2골을 터뜨리기도 했고, 지난 13일(한국시간)에는 프리미어리그 노팅엄을 상대로 헤더 득점을 성공시키면서 팀에 승리를 안겨주기도 했다.이처럼 각기 다른 장점들을 보유한 가운데 홍 감독의 선택에 시선이 쏠리고 있다. 3월 2연전에서 최적의 공격 조합을 찾아야 하는 상황 속 최전방 자리에서 눈도장을 찍을 자원은 누가 될까. 향후 선택과 성과에 귀추가 주목된다.