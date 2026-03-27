IOC, 2028 LA올림픽부터 성전환자 여성 경기 출전 금지

austris_a on Unsplash

자료사진국제올림픽위원회(IOC)가 2028년 로스앤젤레스(LA) 올림픽부터 성전환자(트랜스젠더)의 여성 부문 경기 출전을 금지하기로 했다.IOC는 26일(현지시각) 집행위원회에서 올림픽을 비롯한 모든 IOC 주관 대회의 여자 종목(개인·단체전 포함)의 참가 자격은 '생물학적 여성'에게만 부여된다"라고 발표했다.그러면서 "한 차례의 SRY 유전자(Y 염색체의 일부로 남성적 특성을 발달시키는 유전자) 검사를 의무화해서 참가자가 남성적 성 발달을 겪었는지 확인할 것"이라며 "우리의 새 정책은 과학에 기반하고 있다"라고 설명했다.SPY 검사에서 양성이 나오면 여성 부문 경기에 참가할 수 없다. 희귀성 발달 이상(DSD) 진단을 받은 경우는 예외이지만, AP통신은 "이는 매우 드물다"라고 전했다.IOC는 "여성 부문 경기의 공정성과 안전성, 무결성을 보장하려는 것"이라고 강조했다. 이 정책은 2028년 LA 올림픽부터 적용하며 소급되지 않는다. 또한 아마추어 또는 레저 스포츠 프로그램은 제외된다.2024년 파리 올림픽에서는 복싱 금메달리스트 이마네 칼리프(알제리)와 린위팅(대만)을 둘러싸고 성별 논란이 일기도 했다.두 선수는 국제복싱협회(IBA)로부터 생물학적 남성을 의미하는 'XY 염색체'를 가졌다는 이유로 실격 처분을 받았으나, IOC가 "성별은 여권에 표기된 내용을 기준으로 한다"라며 출전을 허용해 생물학적 여성 선수들의 거센 반발을 일으켰다.커스티 코번트리 IOC 위원장은 "나는 전직 운동선수로서 모든 올림픽 선수가 공정한 경쟁에 참여할 권리가 있다고 굳게 믿는다"라고 밝혔다.이어 "올림픽에서는 아주 미세한 기량 차이가 승패를 가를 수 있다"라며 "따라서 생물학적 남성이 여성 부문에 출전하는 것은 공정하지 않다는 점이 명백하다"라고 강조했다. 또한 "심지어 일부 종목에서는 선수의 안전 문제와도 직결된다"라고 주장했다.올림픽 수영 금메달리스트 출신인 코번트리 위원장은 지난해 6월 IOC 사상 첫 여성 수장으로 취임하면서 새로운 성전환 선수 정책을 이끌어왔다.IOC는 이날 발표한 연구 결과에서 "생물학적 남성은 성장 과정에서 세 차례 유의미한 테스토스테론 정점을 경험한다"라며 "이 과정은 근력, 힘, 지구력에 의존하는 스포츠 경기에서 남성에게 성별에 기반한 개인적 우위를 제공한다"라고 설명했다.IOC의 새 정책은 LA 올림픽을 주최하는 미국 정부의 규정과도 일치한다. 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난해 2월 남성을 여성 스포츠에서 배제하는 행정 명령을 내렸다.트럼프 대통령은 LA 올림픽에서 여성 부문 경기에 참가하려는 성전환자 선수에게 비자 발급을 거부할 것이며, 성전환자 선수의 여성 스포츠 참가를 허용하는 단체에 대한 자금 지원을 전면 중단하라고 지시했다.세계육상연맹(IAAF)과 세계수영연맹(FINA) 등 주요 종목 단체도 남성 사춘기를 겪은 이후 성전환한 선수의 여성 부문 경기 출전을 금지했다.