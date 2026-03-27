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왕의 귀환 vs 새로운 시대... 시애틀에서 갈린다

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몰락이냐 부활이냐... 아데산야, 신성 파이퍼와 운명의 일전

김종수(oetet)
26.03.27 09:04최종업데이트26.03.27 09:04
이번 경기의 승패는 체급내 세대 교체에 큰 영향을 끼칠 것으로 전망된다.
이번 경기의 승패는 체급내 세대 교체에 큰 영향을 끼칠 것으로 전망된다.UFC 제공

UFC가 2년 연속 시애틀을 찾는다. 오는 29일(한국 시간) 미국 워싱턴 시애틀 클라이멋 플레지 아레나에서 있을 UFC Fight Night 271 '아데산야 vs 파이퍼'대회가 그 무대다.

이번 대회는 최근 있었던 파이트 나이트 중 가장 큰 관심을 받고 있는 모습이다. 메인이벤트에서 전 UFC 미들급(83.9kg) 챔피언이자 현 랭킹 6위인 이스라엘 아데산야(36·나이지리아/뉴질랜드)와 14위 조 파이퍼(29·미국)가 맞붙으며, 세대교체를 둘러싼 진검승부를 벌이기 때문이다.

한때 체급을 지배했던 스타와 이제 막 정상 문턱을 바라보는 신예의 충돌은 극적인 서사가 잘 만들어진다. 이번 승부 역시 그러한 구도를 갖추고 있다. 특히 최근 UFC 미들급은 챔피언 교체와 경쟁 구도 재편이 빠르게 진행되고 있어, 경기 결과는 단순한 승패를 넘어 향후 타이틀 레이스 전체에 영향을 줄 전망이다.

흔들리는 전 챔피언, 벼랑 끝에 선 아데산야

아데산야는 오랫동안 미들급의 '얼굴'이었다. 정교한 타격, 독보적인 거리 감각, 그리고 카리스마까지 갖춘 그는 한 시대를 상징하는 챔피언으로 평가받는다. 그러나 최근 흐름은 분명히 좋지 않다. 연패가 이어지며 절대 강자의 이미지는 크게 흔들린 지 오래다.

특히 과거와 달리 상대들이 그의 패턴을 분석하고 적극적으로 공략하기 시작했다는 점이 눈에 띈다. 압박형 타격가, 그래플링 중심 파이터 모두 아데산야를 상대로 해법을 찾는 모습이다. 이는 그가 단순히 컨디션 문제를 넘어 전술적인 도전에 직면해 있음을 의미한다.

그럼에도 불구하고 아데산야의 강점은 여전히 명확하다. 킥복싱 기반의 타격에서 여전히 세계 최고 수준의 기술을 보유하고 있으며, 큰 경기 경험 역시 압도적인 우위를 점한다. 수차례 타이틀전과 메인이벤트를 치르며 쌓은 경험은 어떤 변수 상황에서도 흔들리지 않는 경기 운영 능력으로 이어진다는 평가다.

이번 경기는 단순한 복귀전이 아니다. 패배할 경우 '하락세 고착화'라는 평가를 피하기 어렵다. 반면 승리한다면 다시 한 번 타이틀 경쟁에 뛰어들 명분을 확보하게 된다. 특히 미들급이 아직 절대 강자가 없는 과도기라는 점에서, 아데산야의 반등은 곧바로 타이틀 도전으로 이어질 가능성도 존재한다.

그는 경기 전 인터뷰에서 "내 타격은 여전히 다른 차원이다"며 자신감을 드러냈다. 이는 단순한 허세가 아니라, 커리어 내내 위기 속에서도 반등해온 그의 이력을 고려할 때 충분히 설득력을 가진 발언이다.

상승세의 조 파이퍼에게 이번 경기는 기회다.
상승세의 조 파이퍼에게 이번 경기는 기회다.UFC 제공

신흥 강자의 야망, 파이퍼의 인생 경기될까?

파이퍼는 이번 경기를 통해 자신의 커리어를 완전히 바꿀 기회를 잡았다. 아직 랭킹 14위에 불과하지만, 상승세만큼은 상위권 어떤 선수보다도 가파르다. 그의 가장 큰 무기는 '피니시 능력'이다. 승리를 가져올 때 단순 판정이 아니라 확실한 마무리를 만들어낸다는 점에서, 팬들과 UFC 모두가 주목하는 스타일이다.

또한 그는 전형적인 한 가지 스타일의 파이터가 아니다. 강력한 펀치력은 물론이고, 필요할 경우 그래플링과 서브미션으로도 경기를 풀어나갈 수 있다. 이런 다면성은 아데산야처럼 특정 영역에서 강점을 가진 선수에게 위협적인 요소로 작용할 공산이 크다.

멘탈적인 성장 역시 주목할 부분이다. 파이퍼는 최근 인터뷰에서 삶의 방향성과 태도에 큰 변화를 겪었다고 밝히며 보다 안정된 상태로 경기에 임하고 있음을 강조했다. 이는 단순한 실력 이상의 변수가 될 수 있다. 실제로 정상급 선수들 간 대결에서는 기술보다 심리적 안정감이 승부를 가르는 경우가 적지 않기 때문이다.

이번 경기는 그에게 있어 '시험대'다. 만약 아데산야를 꺾는다면 단숨에 컨텐더 반열에 오르게 된다. 반대로 패배하더라도 값진 경험을 쌓는 기회가 될 수 있지만, 상승세를 이어가기 위해서는 최대한 강한 인상을 남길 필요가 있다.

파이퍼는 상대를 존중하면서도 물러서지 않겠다는 태도를 보이고 있다. 그는 "아데산야는 위대한 선수지만, 지금은 내 시대를 열 차례다"고 밝히며 강한 의지를 드러냈다. 이는 단순한 도전자의 자세를 넘어, 스스로를 이미 정상급 경쟁자로 인식하고 있음을 보여준다.

아데산야는 이번 경기에서 반드시 연패를 끊어내야 한다.
아데산야는 이번 경기에서 반드시 연패를 끊어내야 한다.UFC 제공

파이팅 스타일 충돌과 변수, 승부를 가를 포인트

이번 경기의 핵심은 뚜렷하다. 기술적으로 완성된 스트라이커와 폭발력을 지닌 올라운더의 충돌이다. 아데산야는 거리 싸움과 카운터에서 강점을 보이며, 상대를 자신의 리듬으로 끌어들이는 데 능하다. 반면 파이퍼는 압박과 파워를 바탕으로 흐름을 강제로 바꾸는 스타일이다.

첫 번째 변수는 초반 페이스다. 파이퍼가 초반부터 강하게 압박할 경우, 아데산야가 이를 어떻게 흘려내느냐가 중요하다. 반대로 초반을 안정적으로 넘긴다면, 경기 후반으로 갈수록 경험이 많은 아데산야가 유리해질 가능성이 크다.

두 번째는 그래플링 상황이다. 아데산야는 전통적으로 타격전에 강점을 보이지만, 상대가 클린치나 테이크다운을 섞을 경우 경기 양상이 달라질 수 있다. 파이퍼가 이를 적극적으로 활용한다면 변수는 더욱 커진다.

세 번째는 심리전이다. 연패 중인 베테랑과 상승세의 신예가 맞붙을 때, 심리적 흐름은 경기 내내 영향을 미친다. 아데산야가 초반부터 자신감을 회복한다면 과거의 모습이 재현될 수 있지만, 반대로 파이퍼의 투지가 올라간다면 흐름은 빠르게 기울 수 있다.

종합적으로 볼 때 경험과 타격 기술은 아데산야가 앞서지만, 무기의 다양성과 파괴력은 파이퍼 쪽에 있다. 이 균형이 어떻게 깨지느냐가 승패를 결정짓는 핵심 요소다. 과연 미들급의 왕은 다시 일어설 것인가, 아니면 새로운 시대가 시작될 것인가. 곧 시애틀 대첩에서 그 답을 알 수 있을 것이다.

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이스라엘아데산야 조파이퍼 신구대결 세대교체 UFC미들급향방

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