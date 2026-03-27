왕의 귀환 vs 새로운 시대... 시애틀에서 갈린다

UFC 제공

이번 경기의 승패는 체급내 세대 교체에 큰 영향을 끼칠 것으로 전망된다.UFC가 2년 연속 시애틀을 찾는다. 오는 29일(한국 시간) 미국 워싱턴 시애틀 클라이멋 플레지 아레나에서 있을 UFC Fight Night 271 '아데산야 vs 파이퍼'대회가 그 무대다.이번 대회는 최근 있었던 파이트 나이트 중 가장 큰 관심을 받고 있는 모습이다. 메인이벤트에서 전 UFC 미들급(83.9kg) 챔피언이자 현 랭킹 6위인 이스라엘 아데산야(36·나이지리아/뉴질랜드)와 14위 조 파이퍼(29·미국)가 맞붙으며, 세대교체를 둘러싼 진검승부를 벌이기 때문이다.한때 체급을 지배했던 스타와 이제 막 정상 문턱을 바라보는 신예의 충돌은 극적인 서사가 잘 만들어진다. 이번 승부 역시 그러한 구도를 갖추고 있다. 특히 최근 UFC 미들급은 챔피언 교체와 경쟁 구도 재편이 빠르게 진행되고 있어, 경기 결과는 단순한 승패를 넘어 향후 타이틀 레이스 전체에 영향을 줄 전망이다.아데산야는 오랫동안 미들급의 '얼굴'이었다. 정교한 타격, 독보적인 거리 감각, 그리고 카리스마까지 갖춘 그는 한 시대를 상징하는 챔피언으로 평가받는다. 그러나 최근 흐름은 분명히 좋지 않다. 연패가 이어지며 절대 강자의 이미지는 크게 흔들린 지 오래다.특히 과거와 달리 상대들이 그의 패턴을 분석하고 적극적으로 공략하기 시작했다는 점이 눈에 띈다. 압박형 타격가, 그래플링 중심 파이터 모두 아데산야를 상대로 해법을 찾는 모습이다. 이는 그가 단순히 컨디션 문제를 넘어 전술적인 도전에 직면해 있음을 의미한다.그럼에도 불구하고 아데산야의 강점은 여전히 명확하다. 킥복싱 기반의 타격에서 여전히 세계 최고 수준의 기술을 보유하고 있으며, 큰 경기 경험 역시 압도적인 우위를 점한다. 수차례 타이틀전과 메인이벤트를 치르며 쌓은 경험은 어떤 변수 상황에서도 흔들리지 않는 경기 운영 능력으로 이어진다는 평가다.이번 경기는 단순한 복귀전이 아니다. 패배할 경우 '하락세 고착화'라는 평가를 피하기 어렵다. 반면 승리한다면 다시 한 번 타이틀 경쟁에 뛰어들 명분을 확보하게 된다. 특히 미들급이 아직 절대 강자가 없는 과도기라는 점에서, 아데산야의 반등은 곧바로 타이틀 도전으로 이어질 가능성도 존재한다.그는 경기 전 인터뷰에서 "내 타격은 여전히 다른 차원이다"며 자신감을 드러냈다. 이는 단순한 허세가 아니라, 커리어 내내 위기 속에서도 반등해온 그의 이력을 고려할 때 충분히 설득력을 가진 발언이다.