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넷플릭스는 왜 '생중계'에 꽂혔을까?

넷플릭스는 왜 '생중계'에 꽂혔을까?

BTS 공연·MLB 개막전까지... 스포츠·케이팝 라이브로 매출 확대 의도 풀이

김상화(steelydan)
26.03.27 10:13최종업데이트26.03.27 10:14
넷플릭스 2026 메이저리그 (MLB) 정규시즌 개막전 포스터
넷플릭스 2026 메이저리그 (MLB) 정규시즌 개막전 포스터넷플릭스

최근 글로벌 미디어 업계의 '공룡' 넷플릭스의 행보가 심상치 않다. 드라마와 영화 중심의 VOD 서비스로 세계 OTT 시장을 장악해온 이 기업이 최근 들어 케이팝 공연과 스포츠 경기 등 이른바 '라이브 콘텐츠' 영역으로 빠르게 보폭을 넓히고 있기 때문이다.

방탄소년단(BTS)의 광화문 공연 생중계와 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 개막전 중계로 대표되는 넷플릭스의 움직임은 단순한 이벤트성 실험 뿐만 아니라 넷플릭스가 새로운 수익 구조와 콘텐츠 생태계를 구축하기 위해 꺼내든 전략적 카드로 해석되고 있다

제작비 급등이라는 OTT 산업의 구조적 문제와 광고 시장 확대 가능성이 맞물리면서, 스포츠+공연 생중계가 넷플릭스의 새로운 성장 축으로 부상하고 있는 것이다. 기존 넷플릭스가 내세웠던 것과는 다른 형태의 콘텐츠를 앞세우고 다시 한번 글로벌 판도를 흔들어 놓을 전망이다.

넷플릭스의 첫번째 MLB 생중계
넷플릭스 2026 메이저리그 (MLB) 정규시즌 개막전 포스터
넷플릭스 2026 메이저리그 (MLB) 정규시즌 개막전 포스터넷플릭스

26일 오전 9시(한국시간) 생방송으로 진행된 MLB 양키스와 샌프란시스코의 경기는 코리안 메이저리거 이정후의 출전 여부뿐 아니라 지난해 MVP 애런 저지(미국), 오스틴 웰스(도미니카공화국), 재즈 치좀 주니어(영국) 등 WBC에서 활약했던 스타 플레이어들이 총출동했다는 점에서 야구 팬들의 큰 관심을 모았다.

넷플릭스는 기존 현지 중계 인력을 활용하는 동시에 경기장 곳곳에 인기 시리즈 <원피스> 캐릭터를 배치하는 등 신작 홍보에도 열을 올렸다. 경기 종료 후에는 데일리 MVP로 선정된 맥스 프리드와 트렌트 그리샴과 함께 경기장 먹거리를 즐기면서 인터뷰를 진행하는 등 웹예능을 연상시키는 연출도 선보였다.

다만 덕아웃 인터뷰 비중이 상대적으로 높았던 탓에 올 시즌 MLB에 도입된 ABS 챌린지 장면이 생중계 화면에서 제대로 전달되지 않는 아쉬움도 있었다. 그럼에도 전반적인 방송 완성도는 무난했다는 평가다. 넷플릭스는 올해 포함 총 3년 동안 정규시즌 개막전과 올스타전 홈런 더비 등 매년 3~4회의 이벤트 경기만 선별해 중계할 계획이다.

스포츠 중계 확대...광고 시장 겨냥?
넷플릭스 '기묘한 이야기' 컨셉트로 꾸며진 프로레슬링 WWE 간판 프로그램 'RAW'
넷플릭스 '기묘한 이야기' 컨셉트로 꾸며진 프로레슬링 WWE 간판 프로그램 'RAW'넷플릭스

넷플릭스의 스포츠 라이브 전략은 이번이 처음이 아니다. 이미 미국 인기 종목인 WWE 프로레슬링의 독점 중계권을 확보해 실시간 스트리밍을 진행하고 있으며, 오는 5월에는 격투기 스타 론다 로우지의 복귀 경기도 생중계할 예정이다. 또한 WBC 일본 내 독점 중계권 확보를 통해 오타니 쇼헤이와 야마모토 요시노부 (이상 LA 다저스) 등 스타 선수들의 활약을 현지 시청자들에게 전달하며 스포츠 콘텐츠 영역을 확대하고 있다.

불과 몇 년 전까지만 해도 넷플릭스는 라이브 스트리밍에 소극적인 태도를 보였지만, 최근 케이팝 공연과 스포츠 이벤트를 중심으로 전략이 빠르게 변화하고 있다. 업계에서는 이를 안정적인 수익 구조 확보를 위한 시도로 해석한다.

스포츠 중계는 이미 검증된 콘텐츠라는 점에서 강점이 있다. 충성도 높은 팬층을 기반으로 안정적인 시청자 확보가 가능하며 드라마나 영화보다 광고 삽입이 상대적으로 수월하다. 특히 대형 경기일수록 광고 단가가 높아지는 구조다.

많은 구독자를 확보한 넷플릭스는 광고주 입장에서 정밀 타깃 광고가 가능한 플랫폼으로 평가받는다. 라이브 콘텐츠가 확대될 경우 구독료 중심의 기존 수익 구조에 추가적인 광고 수익을 더할 수 있다는 분석이다.

라이브 콘텐츠 통한 다양한 실험?
넷플릭스와의 협업으로 광화문 컴백 라이브를 진행한 방탄소년단(BTS)
넷플릭스와의 협업으로 광화문 컴백 라이브를 진행한 방탄소년단(BTS)넷플릭스

넷플릭스는 올해 최소 11건 이상의 라이브 공연 중계를 준비 중이다. 그 출발점이 바로 BTS의 광화문 공연이었다. 방영 당일 약 1840만 명의 시청자가 몰리며 대형 라이브 이벤트의 가능성을 확인했다. 이 과정에서 국가·연령·성별 등 다양한 시청 데이터를 확보했을 것으로 보이며, 이는 향후 콘서트 생중계 전략을 설계하는 데 중요한 참고 자료가 될 것으로 예상된다.

스포츠와 케이팝 공연 생중계 확대의 또 다른 이유는 갈수록 높아지는 콘텐츠 제작비 부담을 완화하려는 전략으로도 해석된다. 대규모 인력과 막대한 예산이 투입되는 드라마 시리즈에 비해 스포츠 경기나 콘서트는 상대적으로 적은 비용으로 제작이 가능하기 때문이다.

여기에 라이브 중계 이후 VOD 재편집, 다큐멘터리 제작 등 다양한 방식으로 콘텐츠를 재활용할 수 있다는 점도 매력적이다. 특정 종목 팬과 가수 팬덤이라는 강력한 충성도를 기반으로 다양한 생방송 기반 프로그램을 제작하고, 이후 다양한 형태의 2차 콘텐츠로 확장하는 '원 소스 멀티 유즈' 전략을 구축할 수 있기 때문이다. 저비용 고효율 구조를 기대하는 기업의 입장에서 라이브 콘텐츠는 충분히 도전해 볼 만한 새로운 사업 모델로 떠오르고 있다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
넷플릭스 MLB BTS OTT

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