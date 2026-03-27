넷플릭스는 왜 '생중계'에 꽂혔을까?

▲넷플릭스와의 협업으로 광화문 컴백 라이브를 진행한 방탄소년단(BTS) 넷플릭스

넷플릭스는 올해 최소 11건 이상의 라이브 공연 중계를 준비 중이다. 그 출발점이 바로 BTS의 광화문 공연이었다. 방영 당일 약 1840만 명의 시청자가 몰리며 대형 라이브 이벤트의 가능성을 확인했다. 이 과정에서 국가·연령·성별 등 다양한 시청 데이터를 확보했을 것으로 보이며, 이는 향후 콘서트 생중계 전략을 설계하는 데 중요한 참고 자료가 될 것으로 예상된다.

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스포츠와 케이팝 공연 생중계 확대의 또 다른 이유는 갈수록 높아지는 콘텐츠 제작비 부담을 완화하려는 전략으로도 해석된다. 대규모 인력과 막대한 예산이 투입되는 드라마 시리즈에 비해 스포츠 경기나 콘서트는 상대적으로 적은 비용으로 제작이 가능하기 때문이다.

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여기에 라이브 중계 이후 VOD 재편집, 다큐멘터리 제작 등 다양한 방식으로 콘텐츠를 재활용할 수 있다는 점도 매력적이다. 특정 종목 팬과 가수 팬덤이라는 강력한 충성도를 기반으로 다양한 생방송 기반 프로그램을 제작하고, 이후 다양한 형태의 2차 콘텐츠로 확장하는 '원 소스 멀티 유즈' 전략을 구축할 수 있기 때문이다. 저비용 고효율 구조를 기대하는 기업의 입장에서 라이브 콘텐츠는 충분히 도전해 볼 만한 새로운 사업 모델로 떠오르고 있다.

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