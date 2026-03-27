넷플릭스는 왜 '생중계'에 꽂혔을까?

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넷플릭스 '기묘한 이야기' 컨셉트로 꾸며진 프로레슬링 WWE 간판 프로그램 'RAW'넷플릭스
넷플릭스의 스포츠 라이브 전략은 이번이 처음이 아니다. 이미 미국 인기 종목인 WWE 프로레슬링의 독점 중계권을 확보해 실시간 스트리밍을 진행하고 있으며, 오는 5월에는 격투기 스타 론다 로우지의 복귀 경기도 생중계할 예정이다. 또한 WBC 일본 내 독점 중계권 확보를 통해 오타니 쇼헤이와 야마모토 요시노부 (이상 LA 다저스) 등 스타 선수들의 활약을 현지 시청자들에게 전달하며 스포츠 콘텐츠 영역을 확대하고 있다.
불과 몇 년 전까지만 해도 넷플릭스는 라이브 스트리밍에 소극적인 태도를 보였지만, 최근 케이팝 공연과 스포츠 이벤트를 중심으로 전략이 빠르게 변화하고 있다. 업계에서는 이를 안정적인 수익 구조 확보를 위한 시도로 해석한다.
스포츠 중계는 이미 검증된 콘텐츠라는 점에서 강점이 있다. 충성도 높은 팬층을 기반으로 안정적인 시청자 확보가 가능하며 드라마나 영화보다 광고 삽입이 상대적으로 수월하다. 특히 대형 경기일수록 광고 단가가 높아지는 구조다.
많은 구독자를 확보한 넷플릭스는 광고주 입장에서 정밀 타깃 광고가 가능한 플랫폼으로 평가받는다. 라이브 콘텐츠가 확대될 경우 구독료 중심의 기존 수익 구조에 추가적인 광고 수익을 더할 수 있다는 분석이다.
라이브 콘텐츠 통한 다양한 실험?