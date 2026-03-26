알렉스 페레이라의 여동생은 어떤 실력일까?

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알리네 페레이라와 제이드 매슨-웡의 이번 매치업은 히든 카드로 꼽히고 있다.넷플릭스
오는 5월 16일(현지 시간) 미국 캘리포니아 LA 인튜이트돔에서 있을 대형 MMA 이벤트 '론다 라우지 X 지나 카라노' 대회에 대한 격투 팬들의 관심이 뜨겁다. 단순한 이벤트 대회로 보기에는 판이 너무 크기 때문이다.
그도 그럴 것이 해당 대회는 '복싱 인플루언서'로 불리는 제이크 폴이 이끄는 프로모션 MVP(Most Valuable Promotions)와 글로벌 플랫폼 기업 넷플릭스가 협력해 처음 선보이는 초대형 프로젝트다. 메인이벤트도 아닌 네이트 디아즈에게 1000만 달러의 대전료 얘기가 나오는 등 남다른 사이즈를 자랑하고 있다.
단연 최고의 관심사는 론다 라우지와 지나 카라노의 맞대결 및 전 UFC 헤비급 챔피언 프란시스 은가누의 귀환 등이겠지만 언더카드에 포함된 한 선수 역시 조용히 주목도를 끌어올리고 있다.
바로 UFC 역사상 최초 3체급 석권에 도전중인 '포아탄' 알렉스 페레이라(39, 브라질)의 여동생 알리네 페레이라(36, 브라질)다. 오빠가 그랬듯 입식 격투에서부터 두각을 나타낸 그녀는 2022년 다소 늦게 MMA무대에 발을 내디뎠다. 2승 2패로 성적도 평범하다. 때문에 이번 무대를 통해 어떤 존재감을 드러낼지에도 격투 팬들의 시선이 쏠리는 분위기다.
페레이라 가문의 또 다른 파이터, 알리네의 등장
알리네는 단순히 유명 파이터의 가족이라는 타이틀에 머무르지 않는다. 그녀는 이미 킥 기반 타격 능력과 공격적인 파이팅 스타일로 격투 스포츠 팬들 사이에서 이름을 알리기 시작한 선수다.
특히 카라테 컴뱃 무대에서 보여준 날카로운 타격과 과감한 전진 압박은 많은 전문가들로부터 높은 평가를 받았다. 오빠인 알렉스가 킥복싱에서 MMA로 성공적으로 전향해 정상에 오른 것처럼, 알리네 역시 비슷한 길을 걷고 있다는 점에서 더욱 흥미로운 비교 대상이 된다.
그녀의 가장 큰 강점은 역시 타격이다. 긴 리치와 직선적인 공격, 그리고 상대의 타이밍을 끊는 카운터 능력은 이미 여러 경기에서 증명됐다. 아직 종합격투기 전반에서의 경험은 상대적으로 적지만, 타격 하나만큼은 이미 상위권 선수들과 견주어도 부족함이 없다는 평가다.
이번 경기는 그녀가 단순한 '유망주'에서 '검증된 선수'로 도약할 수 있는 중요한 분기점이 될 가능성이 크다.
초대형 이벤트 속 언더카드의 숨은 변수
이번 대회는 메인이벤트 자체만으로도 역사적인 의미를 가진다. 여성 MMA의 초창기를 이끌었던 두 인물이 다시 케이지에서 만난다는 사실은 상징성이 크다. 그러나 대형 이벤트일수록 언더카드에서 새로운 스타가 탄생하는 경우가 많다는 점에서, 알리네의 출전은 단순한 보너스 매치가 아니다.
특히 그녀가 상대할 제이드 매슨-웡(33, 캐나다)은 결코 만만한 상대가 아니다. 다양한 무대 경험과 안정적인 경기 운영 능력을 갖춘 선수로, 알리네에게는 분명한 시험대가 될 것이다.
만약 이 경기에서 인상적인 승리를 거둔다면, 알리네는 단숨에 글로벌 팬층에게 자신의 이름을 각인시킬 수 있다. 반대로 고전하거나 패배할 경우, 아직은 성장 단계에 머물러 있다는 혹평을 받을 것이다.
또한 이번 대회가 넷플릭스를 통해 전 세계에 생중계된다는 점 역시 중요한 변수다. 이는 단순한 경기 이상의 '노출 효과'를 의미한다. 한 번의 인상적인 퍼포먼스로 수백만 명의 시청자에게 강렬한 인상을 남길 수 있는 기회이기 때문이다.
알리네에게 이번 무대는 커리어를 바꿀 수 있는 결정적인 순간이 될 수 있다.