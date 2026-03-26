라이언 고슬링의 원맨쇼, 감동과 재미 둘 다 잡았다

▲영화 <프로젝트 헤일메리> 장면 소니픽처스코리아

그레이스와 로키가 만들어내는 가장 큰 감정은 결국 우정이다. 그들은 너무나 다르다. 살아가는 환경도, 몸의 구조도, 언어도, 사고 방식도 전혀 다르다. 하지만 바로 그 다름을 넘어서 서로를 이해하고자 하는 순간, 그들의 관계는 단순한 협력을 넘어선다. 둘은 각자의 별과 문명을 지키기 위해 이곳까지 왔고, 서로의 안전을 생각하며 문제를 해결하려고 한다. 처음 만났을 때는 그저 낯설고 이상한 존재였지만, 시간이 지날수록 그들은 서로에게 없어서는 안 될 존재가 된다.



무엇보다 이 둘은 서로에게 완벽하게 필요한 존재였다. 그레이스는 생물학자로서 아스트로파지와 관련된 생명 현상을 이해할 수 있었고, 로키는 엔지니어로서 문제를 해결할 수 있는 기술적 능력을 가지고 있었다. 이 둘의 우정이 조금만 어긋났더라도, 그것은 단순한 개인의 비극이 아니라 두 문명의 종말로 이어졌을지도 모른다. 하지만 그들은 서로를 신뢰했고, 그 신뢰는 과학적 협력을 넘어 정서적인 결속으로 이어진다.



그래서 이 영화의 가장 감동적인 장면들은 거대한 폭발이나 위기 그 자체가 아니라, 둘이 농담을 주고받는 순간들에서 나온다. 상대를 걱정하고, 장난을 치고, 서로의 안부를 묻는 그 사소한 장면들이야말로 이 우정의 진짜 힘을 보여준다. 우정은 결국 같은 종족끼리만 가능한 것이 아니라, 서로의 다름을 인정하고 그 다름을 넘어 손을 내밀 수 있을 때 만들어진다는 사실을 이 영화는 아주 다정하게 증명한다.



결국 따뜻함이 세상을 구한다



<프로젝트 헤일메리>는 후반부로 갈수록 점점 더 큰 스케일의 모험 영화가 된다. 하지만 이 영화가 진짜로 감동적으로 다가오는 이유는, 그 거대한 우주적 설정 안에서도 끝까지 감정을 놓치지 않기 때문이다. 그레이스가 처음엔 자신이 해야 할 일을 두려워하고 회피하려 했지만, 결국 누군가를 위해 다시 선택하는 과정은 이 영화의 가장 큰 볼거리다. 그런 과정을 통해서 이 영화는 단지 지구를 구하는 영웅의 서사를 보여주는게 아니라, 한 인간이 자신이 왜 여기 있는지를 끝내 이해하게 되는 이야기를 보여준다.



라이언 고슬링은 이번 영화에서 그야말로 원맨쇼에 가까운 연기를 보여준다. 기억을 잃고 혼란스러워하는 모습부터, 과학적 호기심에 눈을 반짝이는 순간, 그리고 외계 친구를 진심으로 걱정하는 감정까지 모두 자연스럽게 연결한다.



그레이스라는 인물이 매력적으로 느껴지는 이유는 단지 그가 똑똑해서가 아니라, 두렵고 흔들리면서도 끝내 따뜻함을 선택하는 사람이기 때문이다. 또한 스트라트 역을 맡은 산드라 휠러 역시 빼놓을 수 없다. 그녀는 전 지구적 위기 앞에서 누구보다 냉철하고 단호한 인물이지만, 그 차가움 아래 분명한 인간적 온기를 숨기고 있다. 원작소설 보다는 좀 더 따뜻함을 가진 캐릭터가 되었지만, 영화는 좀더 인간적인 캐릭터로 아주 탁월하게 표현해낸다.



연출을 맡은 필 로드와 크리스 밀러는 의외의 조합처럼 보이지만, 이번 영화에서 꽤 훌륭한 결과를 만들어낸다. 이들은 애니메이션과 장르적 감각에 강점을 가진 창작자들로 알려져 있는데, 이번 작품에서는 원작 소설의 하드한 과학 설정을 보다 직관적이고 감정적으로 풀어낸다.



원작자 앤디 위어의 전작 <마션>이 떠오르기도 하고, 더 큰 차원의 우주적 경이와 정서적 울림은 <인터스텔라>를 연상시키기도 한다. 특히 음악과 화면이 만들어내는 분위기가 인상적이다. 영화의 모험적인 리듬과 동화 같은 감성을 잘 살려준다. 후반부에 흐르는 해리 스타일스의 'Sign of the Times(사인 오브 타임즈)'는 이 영화의 정서를 거의 완벽하게 관통한다.



무엇보다 아이맥스 카메라로 촬영된 우주 장면들이 무척 아름답다. 중반과 후반을 장식하는 우주의 풍경, 빛과 어둠이 교차하는 거대한 공간, 인간과 외계 생명체가 함께 떠 있는 장면들은 가능하다면 꼭 큰 스크린에서 봐야 할 이유를 만든다.



그래서 <프로젝트 헤일메리>는 그저 그런 과학 영화도, 그저 신나기만한 우주 모험 영화도 아니다. 이 영화는 목적을 잃은 한 인간이, 걱정과 두려움 속에서도 결국 누군가를 위해 다시 살아가기로 결심하는 이야기다. 그리고 그 과정 속에서 전혀 다른 존재와 우정을 나누며, 스스로가 왜 여기 있는지를 비로소 깨닫게 되는 이야기다. 아이맥스관이든 일반관이든, 이 영화는 반드시 극장에서 보길 추천한다.

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