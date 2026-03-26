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영화 속 감정 읽기 라이언 고슬링의 원맨쇼, 감동과 재미 둘 다 잡았다

라이언 고슬링의 원맨쇼, 감동과 재미 둘 다 잡았다

[리뷰] 영화 <프로젝트 헤일메리>

김동근(rabbitgumi)
26.03.26 16:36최종업데이트26.03.26 16:39
* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

우리는 성장하면서 자신을 돌아보게 된다. 내가 지금 여기서 무엇을 하고 있는지, 내가 왜 이 길 위에 서 있는지, 내가 어떤 존재가 되어야 하는지를 끊임없이 묻게 된다. 누군가는 그 질문의 답을 찾고, 누군가는 평생 답을 찾는 과정 속에 머문다. 또 어떤 사람은 답을 찾는 일 자체를 포기하기도 한다.

영화 <프로젝트 헤일메리>의 주인공 그레이스 박사(라이언 고슬링)는 바로 그런 질문 한가운데에서 깨어난다. 그는 어디인지 알 수 없는 공간에서 눈을 뜬다. 자신이 누구인지, 왜 여기 있는지, 지금 이 상황이 무엇을 의미하는지조차 제대로 알지 못한 채 주변을 살핀다. 그리고 조금씩, 아주 천천히, 자신의 목적과 위치를 되짚어 나간다. 그렇게 기억을 되찾아가는 과정은 인간이 다시 자기 존재의 이유를 찾아가는 과정처럼 보인다.

그리고 그 한가운데에서 그는 아주 특별한 존재를 만난다. 전혀 다른 방식으로 세상을 이해하고, 전혀 다른 몸과 감각으로 살아가는 존재, 그 존재를 통해 그레이스는 단지 살아남는 것이 아니라, 진짜 자신이 해야 할 일이 무엇인지를 깨닫게 된다. <프로젝트 헤일메리>는 결국 우주를 배경으로 하고 있지만, 가장 본질적인 질문은 아주 인간적이다. 우리는 왜 여기 있는가. 그리고 그 질문의 답은 때때로 혼자서는 찾을 수 없다는 사실을 이 영화는 따뜻하게 보여준다.

[첫 번째 감정] 그레이스의 걱정

영화 <프로젝트 헤일메리> 장면
영화 <프로젝트 헤일메리> 장면소니픽처스코리아

그레이스는 원래 지구에서 생물학자로 살아가던 인물이다. 하지만 그는 학계의 주류와는 조금 다른 관점을 가진 논문을 발표했다가 사실상 학계에서 배척당한다. 이후 그는 고등학교 교사로 살아가며 은둔자가 된다. 하지만 그의 과학적 능력과 호기심이 사라진건 아니다. 오히려 태양의 에너지를 먹어치우는 미지의 생명체 '아스트로파지'를 연구하는 과정에서 그는 누구보다 빠르게 문제의 본질에 접근한다. 세상을 구할 수도 있는 지식을 가진 사람이지만, 정작 그는 스스로를 그렇게 대단한 사람으로 생각하지 않는다.

우주선에서 깨어난 순간, 그레이스는 아무것도 기억하지 못한다. 그러나 시간이 지나며 자신이 누구였는지, 왜 이곳까지 오게 되었는지를 하나씩 떠올리기 시작한다. 그리고 함께 온 우주 비행사들이 이미 사망했다는 사실까지 알게 된다. 그 순간부터 그레이스의 마음을 가장 크게 채우는 감정은 용기가 아니라 걱정이다. 그는 훈련된 우주비행사가 아니고, 그저 과학적 지식이 조금 있는 사람일 뿐이라고 생각한다. 자신이 감당해야 할 일이 너무 크고, 자신은 그 무게를 견딜 자격이 없는 것처럼 느껴진다.

하지만 그가 우주선의 시스템과 자신의 지식을 이용해 점점 더 많은 사실을 알아내면서, 걱정은 더 커진다. 그가 도착한 곳은 주변 은하 전체에서 유일하게 태양의 에너지가 유지되고 있는 별 근처였다. 왜 그 별만 아스트로파지의 영향을 받지 않는지를 밝혀내면, 지구를 구할 수 있다. 그 사실은 곧 그레이스에게 엄청난 부담이 된다. 자신이 실패한다는건, 단지 한 사람의 죽음이 아니라, 수많은 생명의 끝으로 이어질 수 있다는 사실이 그의 머리속을 가득 채운다. 그가 그 무게 앞에서 계속 흔들리던 바로 그때, 그곳에서 또 다른 존재를 만나게 된다.

[두 번째 감정] 로키의 따뜻함

영화 <프로젝트 헤일메리> 장면
영화 <프로젝트 헤일메리> 장면소니픽처스코리아

로키는 인간과는 전혀 다른 존재다. 그는 차가운 돌덩이처럼 생겼고, 눈 대신 적외선과 음파 같은 방식으로 세상을 감지한다. 소통 방식도 인간과 완전히 다르다. 여러 개의 음파를 동시에 내며 말하고, 감정 표현도 낯설다. 처음 로키를 마주했을 때 그레이스는 당연히 경계한다. 하지만 로키 역시 자신의 별을 구하기 위해 그곳에 온 존재였다. 그는 에리디언이라는 외계 종족의 일원이며, 자신이 사는 행성 에리드 역시 태양의 이상 현상으로 위기에 처해 있었다.

이질적인 존재 둘이 우주 한가운데서 처음으로 소통을 시도하는 장면은 무척 기묘하면서도 아름답다. 언어도 다르고, 몸도 다르고, 세계를 이해하는 방식도 다르다. 하지만 둘은 아주 천천히, 서로를 향해 다가가기 시작한다. 로키는 그레이스를 단순한 협력자가 아니라 진심 어린 친구로 받아들인다. 그는 자신의 연구를 공유하고, 상대의 지식을 존중하며, 서로가 살아남을 수 있는 방법을 함께 고민한다. 그 따뜻함은 아주 낯선 외형과는 다르게, 놀라울 정도로 인간적이다.

영화 후반부로 갈수록 로키의 따뜻함은 더욱 선명해진다. 그는 위험한 상황이 생길 때마다 먼저 그레이스의 안전을 걱정한다. 응원을 건네고, 상대의 상태를 살피고, 필요하다면 기꺼이 자신을 희생해서라도 친구를 지키려 한다. 차갑게 생긴 돌멩이 같은 존재가 이렇게 따뜻할 수 있다는 사실은 이 영화가 가진 가장 아름다운 역설 중 하나다. 그리고 그 따뜻함은 결국 그레이스를 바꿔 놓는다. 로키에게 받은 온기는 그레이스에게 용기가 되고, 그 용기는 다시 그레이스로 하여금 로키를 위해 기꺼이 자신을 희생하게 만든다.

[세 번째 감정] 그레이스와 로키의 우정

영화 <프로젝트 헤일메리> 장면
영화 <프로젝트 헤일메리> 장면소니픽처스코리아

그레이스와 로키가 만들어내는 가장 큰 감정은 결국 우정이다. 그들은 너무나 다르다. 살아가는 환경도, 몸의 구조도, 언어도, 사고 방식도 전혀 다르다. 하지만 바로 그 다름을 넘어서 서로를 이해하고자 하는 순간, 그들의 관계는 단순한 협력을 넘어선다. 둘은 각자의 별과 문명을 지키기 위해 이곳까지 왔고, 서로의 안전을 생각하며 문제를 해결하려고 한다. 처음 만났을 때는 그저 낯설고 이상한 존재였지만, 시간이 지날수록 그들은 서로에게 없어서는 안 될 존재가 된다.

무엇보다 이 둘은 서로에게 완벽하게 필요한 존재였다. 그레이스는 생물학자로서 아스트로파지와 관련된 생명 현상을 이해할 수 있었고, 로키는 엔지니어로서 문제를 해결할 수 있는 기술적 능력을 가지고 있었다. 이 둘의 우정이 조금만 어긋났더라도, 그것은 단순한 개인의 비극이 아니라 두 문명의 종말로 이어졌을지도 모른다. 하지만 그들은 서로를 신뢰했고, 그 신뢰는 과학적 협력을 넘어 정서적인 결속으로 이어진다.

그래서 이 영화의 가장 감동적인 장면들은 거대한 폭발이나 위기 그 자체가 아니라, 둘이 농담을 주고받는 순간들에서 나온다. 상대를 걱정하고, 장난을 치고, 서로의 안부를 묻는 그 사소한 장면들이야말로 이 우정의 진짜 힘을 보여준다. 우정은 결국 같은 종족끼리만 가능한 것이 아니라, 서로의 다름을 인정하고 그 다름을 넘어 손을 내밀 수 있을 때 만들어진다는 사실을 이 영화는 아주 다정하게 증명한다.

결국 따뜻함이 세상을 구한다

<프로젝트 헤일메리>는 후반부로 갈수록 점점 더 큰 스케일의 모험 영화가 된다. 하지만 이 영화가 진짜로 감동적으로 다가오는 이유는, 그 거대한 우주적 설정 안에서도 끝까지 감정을 놓치지 않기 때문이다. 그레이스가 처음엔 자신이 해야 할 일을 두려워하고 회피하려 했지만, 결국 누군가를 위해 다시 선택하는 과정은 이 영화의 가장 큰 볼거리다. 그런 과정을 통해서 이 영화는 단지 지구를 구하는 영웅의 서사를 보여주는게 아니라, 한 인간이 자신이 왜 여기 있는지를 끝내 이해하게 되는 이야기를 보여준다.

라이언 고슬링은 이번 영화에서 그야말로 원맨쇼에 가까운 연기를 보여준다. 기억을 잃고 혼란스러워하는 모습부터, 과학적 호기심에 눈을 반짝이는 순간, 그리고 외계 친구를 진심으로 걱정하는 감정까지 모두 자연스럽게 연결한다.

그레이스라는 인물이 매력적으로 느껴지는 이유는 단지 그가 똑똑해서가 아니라, 두렵고 흔들리면서도 끝내 따뜻함을 선택하는 사람이기 때문이다. 또한 스트라트 역을 맡은 산드라 휠러 역시 빼놓을 수 없다. 그녀는 전 지구적 위기 앞에서 누구보다 냉철하고 단호한 인물이지만, 그 차가움 아래 분명한 인간적 온기를 숨기고 있다. 원작소설 보다는 좀 더 따뜻함을 가진 캐릭터가 되었지만, 영화는 좀더 인간적인 캐릭터로 아주 탁월하게 표현해낸다.

연출을 맡은 필 로드와 크리스 밀러는 의외의 조합처럼 보이지만, 이번 영화에서 꽤 훌륭한 결과를 만들어낸다. 이들은 애니메이션과 장르적 감각에 강점을 가진 창작자들로 알려져 있는데, 이번 작품에서는 원작 소설의 하드한 과학 설정을 보다 직관적이고 감정적으로 풀어낸다.

원작자 앤디 위어의 전작 <마션>이 떠오르기도 하고, 더 큰 차원의 우주적 경이와 정서적 울림은 <인터스텔라>를 연상시키기도 한다. 특히 음악과 화면이 만들어내는 분위기가 인상적이다. 영화의 모험적인 리듬과 동화 같은 감성을 잘 살려준다. 후반부에 흐르는 해리 스타일스의 'Sign of the Times(사인 오브 타임즈)'는 이 영화의 정서를 거의 완벽하게 관통한다.

무엇보다 아이맥스 카메라로 촬영된 우주 장면들이 무척 아름답다. 중반과 후반을 장식하는 우주의 풍경, 빛과 어둠이 교차하는 거대한 공간, 인간과 외계 생명체가 함께 떠 있는 장면들은 가능하다면 꼭 큰 스크린에서 봐야 할 이유를 만든다.

그래서 <프로젝트 헤일메리>는 그저 그런 과학 영화도, 그저 신나기만한 우주 모험 영화도 아니다. 이 영화는 목적을 잃은 한 인간이, 걱정과 두려움 속에서도 결국 누군가를 위해 다시 살아가기로 결심하는 이야기다. 그리고 그 과정 속에서 전혀 다른 존재와 우정을 나누며, 스스로가 왜 여기 있는지를 비로소 깨닫게 되는 이야기다. 아이맥스관이든 일반관이든, 이 영화는 반드시 극장에서 보길 추천한다.
덧붙이는 글 이 기사는 브런치와 개인 블로그에도 실립니다.
프로젝트헤일메리 라이언고슬링 우주 우정 앤디위어

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