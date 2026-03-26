라이언 고슬링의 원맨쇼, 감동과 재미 둘 다 잡았다

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
우리는 성장하면서 자신을 돌아보게 된다. 내가 지금 여기서 무엇을 하고 있는지, 내가 왜 이 길 위에 서 있는지, 내가 어떤 존재가 되어야 하는지를 끊임없이 묻게 된다. 누군가는 그 질문의 답을 찾고, 누군가는 평생 답을 찾는 과정 속에 머문다. 또 어떤 사람은 답을 찾는 일 자체를 포기하기도 한다.
영화 <프로젝트 헤일메리>의 주인공 그레이스 박사(라이언 고슬링)는 바로 그런 질문 한가운데에서 깨어난다. 그는 어디인지 알 수 없는 공간에서 눈을 뜬다. 자신이 누구인지, 왜 여기 있는지, 지금 이 상황이 무엇을 의미하는지조차 제대로 알지 못한 채 주변을 살핀다. 그리고 조금씩, 아주 천천히, 자신의 목적과 위치를 되짚어 나간다. 그렇게 기억을 되찾아가는 과정은 인간이 다시 자기 존재의 이유를 찾아가는 과정처럼 보인다.
그리고 그 한가운데에서 그는 아주 특별한 존재를 만난다. 전혀 다른 방식으로 세상을 이해하고, 전혀 다른 몸과 감각으로 살아가는 존재, 그 존재를 통해 그레이스는 단지 살아남는 것이 아니라, 진짜 자신이 해야 할 일이 무엇인지를 깨닫게 된다. <프로젝트 헤일메리>는 결국 우주를 배경으로 하고 있지만, 가장 본질적인 질문은 아주 인간적이다. 우리는 왜 여기 있는가. 그리고 그 질문의 답은 때때로 혼자서는 찾을 수 없다는 사실을 이 영화는 따뜻하게 보여준다.
[첫 번째 감정] 그레이스의 걱정