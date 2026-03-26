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LG 독주냐, 삼성 부활이냐... 2026 KBO리그 우승 향방은

LG 독주냐, 삼성 부활이냐... 2026 KBO리그 우승 향방은

지난해 1231만 관중 기록, 올해는 WBC 8강 효과로 3년 연속 천만 돌파 전망

이준목(seaoflee)
26.03.26 13:43최종업데이트26.03.26 13:43
2026 KBO리그가 28일 개막한다. 올해 KBO리그는 3년 연속 천만 관중과 흥행 신기록에 도전한다. 지난 2025년 1231만2519명의 관중을 모으며 역대 최다 관중 기록을 수립한 프로야구는 국가대표팀의 WBC(월드베이스볼클래식) 8강 진출이라는 호재까지 등에 업었다. 시범경기에서도 역대 최다인 44만247명이 입장하며 정규시즌 흥행 돌풍을 예고했다.

우승 1순위 LG... 왕조 구축 도전

기쁨 나누는 LG 선수들 10월 31일 대전한화생명볼파크에서 열린 2025 프로야구 KBO리그 포스트시즌 한국시리즈 5차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 4-1로 승리하며 한국시리즈 우승을 차지한 LG 선수들이 승리를 자축하며 환호하고 있다
기쁨 나누는 LG 선수들10월 31일 대전한화생명볼파크에서 열린 2025 프로야구 KBO리그 포스트시즌 한국시리즈 5차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 4-1로 승리하며 한국시리즈 우승을 차지한 LG 선수들이 승리를 자축하며 환호하고 있다연합뉴스

객관적인 전력 면에서 지난해 우승팀인 LG 트윈스가 올해도 가장 유력한 우승 후보 1순위로 거론되고 있다. 하지만 명가 재건을 노리는 삼성 라이온즈와 지난해 준우승팀 한화 이글스 등도 알찬 전력 보강을 통해 충분히 대항마가 될 수 있는 저력을 갖췄다는 평가다.

통산 5번째 정상을 노리는 LG는 최근 3년간 2차례 통합우승을 차지했다. LG의 최대 강점은 두터운 선수층이다. 1~5선발 모두 두 자릿수 승리를 기대할 수 있는 전력을 갖췄고, 타선 역시 1번부터 9번까지 짜임새가 탄탄하다. 일부 선수들의 부상이나 부진이 발생해도 이를 대체할 자원이 풍부하다.

올해는 지난해 한국시리즈 최우수선수(MVP)였던 베테랑 김현수가 KT로 이적했지만, 그 외에는 큰 전력 누수가 없다. 요니 치리노스, 앤더스 톨허스트, 오스틴 딘 등 핵심 외국인 선수들도 모두 잔류했다. 임찬규, 박해민, 신민재, 박동원, 오지환, 홍창기, 손주영, 송승기, 구본혁 등 우승 주역들도 대부분 건재하다.

최근 WBC에서 '국가대표 스타'로 떠오른 문보경은 국제대회를 통해 한 단계 더 성장했다는 평가를 받고 있다. LG 역사상 유일하게 한국시리즈 2회 우승을 이끈 염경엽 감독의 지도력도 안정 궤도에 접어들었다는 평가다.

LG가 2020년대를 대표하는 KBO리그 첫 '왕조'로 자리 잡을 수 있을지도 관심사다. LG는 4차례 한국시리즈 우승을 차지했지만, 아직 연속 우승은 없다. 최근 프로야구는 전력 평준화로 장기 집권 팀이 나오지 않고 있으며, 2015~2016년 2연패를 기록한 두산 이후 최근 10년간 우승팀이 매년 바뀌었다.

삼성, 타선 앞세워 반격... 부상 변수

10월 14일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2025 KBO 프로야구 포스트시즌 준플레이오프 4차전 SSG 랜더스와 삼성 라이온즈의 경기. 5-2로 승리한 삼성 디아즈가 사자 깃발을 들고 기뻐하고 있다.
10월 14일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2025 KBO 프로야구 포스트시즌 준플레이오프 4차전 SSG 랜더스와 삼성 라이온즈의 경기. 5-2로 승리한 삼성 디아즈가 사자 깃발을 들고 기뻐하고 있다.연합뉴스

LG의 독주를 견제할 팀으로는 삼성 라이온즈가 가장 먼저 거론된다. 2011~2014년 4시즌 연속 통합우승과 정규시즌 5연패를 달성했던 삼성은 이후 세대교체 실패로 암흑기를 겪었다. 하지만 2024년 한국시리즈 준우승, 2025년 플레이오프 진출로 점차 과거의 위상을 회복하고 있다.

12년 만의 정상 탈환을 노리는 삼성은 우승에 도전할 만한 전력을 갖췄다는 평가다. 최대 강점은 폭발력 있는 타선이다. 50홈런을 기록한 외국인 타자 르윈 디아즈를 비롯해 구자욱, 강민호, 김성윤, 김영웅, 이재현, 류지혁, 김지찬, 그리고 FA로 9년 만에 복귀한 최형우까지 가세하며 신구 조화를 이뤘다.

다만 시즌 개막을 앞두고 부상자가 속출한 점은 변수다. 새 외국인 투수인 맷 매닝이 팔꿈치 인대 부상으로 이탈했고, 대체 영입된 잭 오너클린은 상대적으로 무게감이 떨어진다는 평가다.

토종 에이스 원태인도 오른쪽 팔꿈치 부상으로 개막 엔트리에 합류하지 못한다. 스프링캠프와 시범경기 기간에도 이호범, 박진우, 이성규 등 부상자가 속출했다. 시즌 초반 위기를 극복하고 원태인의 복귀가 예상되는 4월 말~5월 초 성적이 관건이다.

한화, 타선 강화... 불안한 마운드

10월 18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO 프로야구 포스트시즌 플레이오프 1차전 삼성 라이온즈와 한화 이글스의 경기에서 승리한 한화 선수들이 기쁨을 나누고 있다
10월 18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO 프로야구 포스트시즌 플레이오프 1차전 삼성 라이온즈와 한화 이글스의 경기에서 승리한 한화 선수들이 기쁨을 나누고 있다연합뉴스

지난해 LG와 경쟁 끝에 페넌트레이스와 한국시리즈에서 모두 준우승에 그쳤던 한화는 27년 만의 정상에 다시 도전한다.

노시환, 채은성, 문현빈, 최재훈 등 주축 선수들이 건재한 가운데 FA 시장에서 100억 원을 투자해 강백호를 영입하며 타선에 무게감을 더했다. 또한 노시환과 11년 307억 원의 비FA 다년 계약을 체결하며 핵심 전력을 지켰다. 손아섭의 잔류와 김태연의 시범경기 활약으로 야수진의 뎁스도 강화됐다.

마운드는 불안 요소다. 지난 시즌 KBO리그 최강의 원투 펀치였던 코디 폰세와 라이언 와이스가 빠진 공백을 얼마나 메울지가 관건이다. 새 외국인 투수 윌켈 에르난데스, 오웬 화이트, 왕옌청은 모두 KBO리그 경험이 없어 검증이 필요하다.

지난해 FA로 78억 원을 투자하여 영입한 엄상백은 시범경기에서도 불안한 모습을 보였고, 류현진과 문동주, 김서현 등 주요 투수들의 관리도 중요한 과제다.

5강 경쟁... KT·SSG·두산 복병

투타밸런스가 좋은 KT와 SSG, 두산은 5강권에 도전할만한 복병으로 꼽힌다. KT는 강백호가 이탈했지만 여전히 경쟁력을 유지하고 있다. 새 외국인 투수 맷 사우어와 케일럽 보쉴리가 합류하면서 고영표-소형준-오원석으로 이어지는 토종 선발진에 더 무게감이 실렸다는 평가다. 타선에서도 국가대표 4번타자 안현민이 건재하고, 베테랑 김현수와 최원준을 외부에서 영입해오며 야수진을 보강했다.

SSG는 통산 276홈런을 기록한 거포 김재환을 영입하면서 장타력을 끌어올렸고, 조병현과 노경은이 버티는 불펜도 안정적이다. 다만 김광현의 부상 이탈은 부담이다.

두산은 크리스 플렉센과 잭 로그, 토종 에이스 곽빈으로 이어지는 1∼3선발이 탄탄하고, SSG의 우승을 이끈 투수출신 김원형 감독의 지도력이 더해졌다. 박찬호 영입으로 내야도 보강했다. 노장이 된 양의지에 대한 공수 의존도를 줄이고 안재석과 오명진, 박준순 등 젊은 야수들의 성장을 더 이끌어내는 것이 향후 과제다.

KIA·롯데·NC·키움... 중하위권 변수

KIA와 롯데는 중하위권 전력으로 평가된다. KIA는 김도영, 나성범, 이의리의 복귀로 전력 상승 효과를 기대할 수 있다. 김범수 영입과 신예 내야 자원들의 성장도 긍정적이다. 다만 주전 유격수 박찬호와 베테랑 최형우의 이탈과 얇은 선수층은 약점이다. 박찬호의 대체자로 영입된 호주 국가대표 출신 아시아쿼터 제리드 데일은 시범경기에서 1할대 타율에 그치며 아직 KBO리그 적응이 더 필요한 모습이었다.

롯데는 스프링캠프 기간중 나승엽, 고승민, 김동혁, 김세민 4인방이 원정도박 파문에 휩쓸리는 초대형 악재가 발생했으나, 시범경기에서 예상밖의 1위를 차지하며 돌풍을 일으켰다. 외국인 투수 엘빈 로드리게스와 제레미 비슬리에 대한 기대감이 높고, 앞으로 성장 가능성이 높은 젊은 유망주들을 꾸준히 발굴하고 있다는 것은 희망적이지만, 장기 레이스에서 기복이 변수다.

NC는 지난 시즌 막판 10연승을 달린 저력과 토종 1선발 구창모의 복귀, 마무리 류진욱의 건재는 감정으로 평가를 받고 있다. 하지만 전반적인 전력과 선수층은 하위권이라는 평가다. 부상이 많은 구창모는 풀타임 시즌을 섣불리 장담하기 어렵고, 시즌 개막을 앞두고서는 외국인 에이스 라일리 톰슨이 복사근 파열로 6주 이상 이탈하는 대형 악재가 터졌다.

3년 연속 최하위를 기록한 키움은 안우진 복귀에도 불구하고 송성문의 메이저리그 진출로 전력 약화가 불가피해 리빌딩 시즌이 될 전망이다.

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프로야구 개막 LG트윈스 삼성라이온즈 한화이글스

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