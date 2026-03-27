'KS 2연패 도전' LG, 2020년대 '왕조' 꿈꾼다

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[주목할 선수]

큰사진보기 ▲한국 두 번째 투수는 송승기3일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 평가전 한국 대표팀과 일본 프로야구 오릭스 버팔로스와의 경기. 4회말 한국 송승기가 역투하고 있다. 연합뉴스

굳이 장종훈(우석대 코치)과 박경완까지 거슬러 올라가지 않아도 현재 KBO리그에는 김현수와 서건창(키움), 채은성, 최재훈(이상 한화), 박해민, 신민재(이상 LG) 등 프로 지명을 받지 못한 육성선수 출신 스타 선수들이 꽤 많다. 하지만 매년 각 구단의 스카우트들은 뛰어난 유망주를 지명하기 위해 치열하게 경쟁하기 때문에 신인 드래프트 지명 순위는 그해의 유망주 순위라고 봐도 크게 틀리지 않다.



따라서 지명 순위가 낮은 선수들은 상대적으로 야구팬들의 주목을 받지 못할 수밖에 없는데 2021년 신인 드래프트에서 2차 9라운드 전체 87순위의 낮은 순번에 지명됐던 송승기 역시 많은 기대를 받는 유망주와는 거리가 멀었다. 하지만 1군에서 8경기에 등판한 후 상무에 입대한 송승기는 상무에서 구속이 증가하며 2024년 11승 4패 121탈삼진 2.41로 퓨처스리그 '트리플크라운'을 달성해 LG팬들을 설레게 했다.



2025년 시즌을 앞두고 염경엽 감독이 군복무를 마친 송승기를 5선발로 낙점 했을 때만 해도 송승기에 대한 의심의 시선이 작지 않았다. 하지만 송승기는 지난해 28경기에 등판해 규정 이닝을 채우며 11승 6패 3.50의 좋은 성적으로 10개 구단 최강의 5선발로 맹활약했다. 5월에 혜성처럼 등장해 리그에 태풍을 일으켰던 '수원 고릴라' 안현민(kt)이 없었다면 신인왕에 선정돼도 전혀 부족하지 않는 활약이었다.



지난해 한국시리즈 우승과 함께 3600만 원이었던 연봉이 단숨에 1억 3600만 원으로 크게 인상된 송승기는 WBC 대표팀에도 선발됐지만 연습경기에서 흔들리면서 결국 본선에서는 한 번도 마운드에 오르지 못했다. 따라서 송승기로서는 올 시즌 지난해보다 성장한 투구를 선보이면서 지난해의 활약이 우연이 아님을 증명해야 한다. 과연 송승기는 올 시즌 선발 자리를 사수하며 LG의 한국시리즈 2연패에 기여할 수 있을까.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 3일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 평가전 한국 대표팀과 일본 프로야구 오릭스 버팔로스와의 경기. 4회말 한국 송승기가 역투하고 있다.굳이 장종훈(우석대 코치)과 박경완까지 거슬러 올라가지 않아도 현재 KBO리그에는 김현수와 서건창(키움), 채은성, 최재훈(이상 한화), 박해민, 신민재(이상 LG) 등 프로 지명을 받지 못한 육성선수 출신 스타 선수들이 꽤 많다. 하지만 매년 각 구단의 스카우트들은 뛰어난 유망주를 지명하기 위해 치열하게 경쟁하기 때문에 신인 드래프트 지명 순위는 그해의 유망주 순위라고 봐도 크게 틀리지 않다.따라서 지명 순위가 낮은 선수들은 상대적으로 야구팬들의 주목을 받지 못할 수밖에 없는데 2021년 신인 드래프트에서 2차 9라운드 전체 87순위의 낮은 순번에 지명됐던 송승기 역시 많은 기대를 받는 유망주와는 거리가 멀었다. 하지만 1군에서 8경기에 등판한 후 상무에 입대한 송승기는 상무에서 구속이 증가하며 2024년 11승 4패 121탈삼진 2.41로 퓨처스리그 '트리플크라운'을 달성해 LG팬들을 설레게 했다.2025년 시즌을 앞두고 염경엽 감독이 군복무를 마친 송승기를 5선발로 낙점 했을 때만 해도 송승기에 대한 의심의 시선이 작지 않았다. 하지만 송승기는 지난해 28경기에 등판해 규정 이닝을 채우며 11승 6패 3.50의 좋은 성적으로 10개 구단 최강의 5선발로 맹활약했다. 5월에 혜성처럼 등장해 리그에 태풍을 일으켰던 '수원 고릴라' 안현민(kt)이 없었다면 신인왕에 선정돼도 전혀 부족하지 않는 활약이었다.지난해 한국시리즈 우승과 함께 3600만 원이었던 연봉이 단숨에 1억 3600만 원으로 크게 인상된 송승기는 WBC 대표팀에도 선발됐지만 연습경기에서 흔들리면서 결국 본선에서는 한 번도 마운드에 오르지 못했다. 따라서 송승기로서는 올 시즌 지난해보다 성장한 투구를 선보이면서 지난해의 활약이 우연이 아님을 증명해야 한다. 과연 송승기는 올 시즌 선발 자리를 사수하며 LG의 한국시리즈 2연패에 기여할 수 있을까. KBO리그 전력분석 LG트윈스 이재원 송승기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

13일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 대한민국 대 도미니카공화국 준준결승전. 4회초 2사 2루 한국 문보경이 삼진아웃을 당한 뒤 아쉬워하고 있다.KBO리그에서 가장 규모가 큰 잠실야구장을 홈으로 사용하는 LG는 지난해에도 팀 홈런은 3위(130개)를 기록했지만 팀 타율(.278)과 팀 타점(732개), 팀 득점(788점)에서 모두 1위에 오르며 좋은 공격력을 뽐냈다. 이제는 LG의 보물을 넘어 '대한민국의 보물'이 된 문보경이 타점 2위(108개)를 기록했고 만년 9번 타자였던 신민재는 지난해 생애 최고의 시즌을 보내면서 2루수 부문 골든글러브의 주인공이 됐다.많은 선수들이 타선에서 좋은 활약을 해줬지만 현 시점에서 LG를 대표하는 타자는 역시 지난 3년 동안 395경기에 출전해 타율 .315 86홈런 322타점 268득점 OPS(출루율+장타율) .944라는 꾸준하면서도 뛰어난 성적을 기록한 외국인 선수 오스틴 딘이다. 지난해 옆구리 부상으로 28경기에 결장했음에도 31홈런 95타점 82득점을 기록한 오스틴은 LG와 총액 170만 달러에 재계약하며 4년 연속 LG 유니폼을 입는다.1994년 이후 28년 동안 한국시리즈 우승과 인연을 맺지 못했던 LG는 2022년 11월 키움과 KIA 타이거즈에서 활약했던 포수 박동원을 4년 총액 65억 원에 영입하면서 3년 동안 2번의 한국시리즈 우승을 차지했다. LG 이적 후 3년 동안 무려 399경기에 출전하는 강철 체력을 과시하며 62홈런 231타점을 기록한 박동원을 올해도 좋은 활약을 이어가면 4년 전보다 더 좋은 조건의 두 번째 FA계약을 기대할 수 있다.지난해 대부분의 선수들이 최고의 시즌을 보냈던 LG에서 무릎 부상으로 51경기 출전에 그쳤던 '출루왕' 홍창기와 함께 활약이 다소 아쉬웠던 대표적인 선수가 오지환이었다. 지난해 127경기에서 타율 .253 16홈런 62타점 57득점 9도루를 기록한 오지환은 유격수 자리를 구본혁에게 물려주고 좌익수로 변신해야 한다는 평가를 받기도 했다. 오지환에게는 올 시즌이 LG의 유격수로 자존심을 회복해야 할 중요한 시즌이 될 것이다.LG는 '타격기계' 김현수가 빠진 팀의 새로운 해결사 역할로 지난해상무에서 타율 .329 26홈런 91타점 81득점 OPS 1.100을 기록하며 퓨처스리그를 평정했던 이재원에게 많은 기대를 걸고 있다. 입대 전부터 LG의 우타거포 갈증을 해결해 줄 유망주로 평가 받았던 이재원이 타격에서 잠재력을 폭발한다면 문성주, 천성호 등과 함께 좌익수 및 지명타자로 활약하며 LG의 새로운 중심타자로 기회를 얻을 수 있다.