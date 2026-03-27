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'KS 2연패 도전' LG, 2020년대 '왕조' 꿈꾼다

'KS 2연패 도전' LG, 2020년대 '왕조' 꿈꾼다

[KBO리그 개막특집 10개 구단 전력분석 ⑩] 한국시리즈 2연패 노리는 LG 트윈스

양형석(utopia697)
26.03.27 09:30최종업데이트26.03.27 09:30
경기 지켜보는 염경엽 감독 23일 잠실야구장에서 열린 2026 KBO리그 시범 경기 키움 히어로즈 대 LG트윈스 경기. 4회 초 염경엽 LG 감독이 경기를 지켜보고 있다.
경기 지켜보는 염경엽 감독23일 잠실야구장에서 열린 2026 KBO리그 시범 경기 키움 히어로즈 대 LG트윈스 경기. 4회 초 염경엽 LG 감독이 경기를 지켜보고 있다. 연합뉴스

KBO리그에서 한국시리즈 우승팀은 다음 해에도 우승 후보로 지목 받고 해당 구단 역시 큰 변수가 없는 한 한국시리즈 2연패를 목표로 시즌을 준비한다. 하지만 2015년과 2016년의 두산 베어스를 끝으로 최근 9년 동안 그 어떤 팀도 한국시리즈 2연패에 성공하지 못했다. 지난해에도 2024년 우승팀 KIA 타이거즈가 유력한 우승 후보로 꼽혔지만 MVP 김도영이 부상을 당하면서 8위로 추락한 바 있다.

2025년 정규리그 우승에 이어 한국시리즈에서도 한화 이글스를 꺾으며 2023년 이후 '징검다리 우승'을 차지한 LG 트윈스의 올 시즌 목표도 당연히 한국시리즈 2연패다. 만약 LG가 한국시리즈 2연패에 성공하면 최근 4년 동안 3번의 우승을 차지하면서 야구팬들로부터 2020년대 초·중반을 지배한 '왕조'로 불리게 될 것이다. KBO리그 최고의 인기구단이 '최고의 명문구단'이라는 타이틀을 추가하는 것이다.

LG는 2025년 스토브리그에서 한국시리즈 MVP 김현수(kt 위즈)가 FA 자격을 얻어 팀을 떠나는 악재가 있었다. 하지만 거포 유망주 이재원과 좌완 김윤식이 군복무를 마치고 돌아왔고 아시아쿼터 라클란 웰스가 합류했으며 양우진이라는 좋은 신인도 들어왔다. 과연 LG는 올 시즌 안정된 전력을 바탕으로 한국시리즈 2연패에 성공하면서 10년 만에 2년 연속 한국시리즈 우승에 성공한 팀이 될 수 있을까.

[투수] 리그 최강 선발진에 호주 국대 웰스 합류

2026 시즌 LG 트윈스 예상 라인업 및 투수진
2026 시즌 LG 트윈스 예상 라인업 및 투수진양형석

LG는 지난해 2024년 가을야구의 영웅이었던 엘리에이저 에르난데스(귀넷 스트라이퍼스)와 130만 달러에 재계약하고 요니 치리노스를 총액 100만 달러에 영입했다. 치리노스는 13승 6패 평균자책점 3.31로 좋은 활약을 해줬지만 에르난데스는 부상에 허덕이다 중도 퇴출됐다. 하지만 대체 선수 앤더스 톨허스트가 정규리그 6승에 이어 한국시리즈에서도 2경기에서 2승을 따내며 새로운 '가을영웅'으로 등극했다.

지난해 한국시리즈 우승을 견인했던 외국인 원투펀치에 변화를 줄 이유가 없었던 LG는 2025년 12월 치리노스와 총액 140만 달러, 톨허스트와 총액 120만 달러에 계약했다. 치리노스는 지난해의 성적을 유지해주면 더할 나위 없고 LG팬들은 지난해 8경기에서 6승을 따냈던 톨허스트의 첫 풀타임 성적에 기대가 크다. 여기에 지난해 키움 히어로즈에서 잠시 활약했던 아시아쿼터 웰스가 6선발로 대기할 예정이다.

LG가 우승을 차지했던 2023년과 2025년의 공통점 중 하나는 '토종 에이스' 임찬규가 최고의 성적을 올렸다는 점이다. 임찬규는 2023년 14승 3패 3.42를 기록하며 국내 투수 중 다승 1위를 차지했고 지난해에는 11승 7패 3.03의 성적으로 국내 투수 평균자책점 1위를 기록했다. 임찬규가 올 시즌에도 뛰어난 투구로 LG의 우승을 견인한다면 2023년 겨울에 맺었던 4년 50억 원의 FA계약은 전혀 아깝지 않을 것이다.

지난 월드베이스볼클래식에서 호주전 선발투수로 나섰다가 1이닝 만에 팔꿈치 통증으로 강판 됐던 손주영은 팔꿈치 회내근 염증 및 부종 진단을 받아 개막 엔트리 합류가 불투명해졌다. 지난 24일 키움과의 시범경기 등판에서도 1.2이닝 5피안타 3실점(2자책)으로 불안한 투구 내용을 선보였던 손주영이 하루 빨리 정상 컨디션을 회복하지 못하면 LG의 2년 연속 우승 도전에 빨간 불이 켜질 수밖에 없다.

2024년부터 LG의 뒷문을 지킨 유영찬은 지난해 팔꿈치 뼛조각 제거 수술을 받으며 1군 합류가 늦어졌지만 39경기에서 21세이브를 기록하며 건재를 보여줬다. 여기에 최근 3년 동안 81홀드를 기록하고 2+1년 16억 원의 다년계약을 체결한 베테랑 김진성이 건재하고 지난해 LG의 우승에 큰 도움이 되지 못했던 장현식과 올 시즌이 끝나면 다시 FA를 신청할 수 있는 좌완 함덕주도 반등을 노리고 있다.

[타선] '국보타자'된 문보경과 명예회복 노리는 오지환

삼진아웃에 아쉬워하는 문보경 13일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 대한민국 대 도미니카공화국 준준결승전. 4회초 2사 2루 한국 문보경이 삼진아웃을 당한 뒤 아쉬워하고 있다.
삼진아웃에 아쉬워하는 문보경13일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 대한민국 대 도미니카공화국 준준결승전. 4회초 2사 2루 한국 문보경이 삼진아웃을 당한 뒤 아쉬워하고 있다.연합뉴스

KBO리그에서 가장 규모가 큰 잠실야구장을 홈으로 사용하는 LG는 지난해에도 팀 홈런은 3위(130개)를 기록했지만 팀 타율(.278)과 팀 타점(732개), 팀 득점(788점)에서 모두 1위에 오르며 좋은 공격력을 뽐냈다. 이제는 LG의 보물을 넘어 '대한민국의 보물'이 된 문보경이 타점 2위(108개)를 기록했고 만년 9번 타자였던 신민재는 지난해 생애 최고의 시즌을 보내면서 2루수 부문 골든글러브의 주인공이 됐다.

많은 선수들이 타선에서 좋은 활약을 해줬지만 현 시점에서 LG를 대표하는 타자는 역시 지난 3년 동안 395경기에 출전해 타율 .315 86홈런 322타점 268득점 OPS(출루율+장타율) .944라는 꾸준하면서도 뛰어난 성적을 기록한 외국인 선수 오스틴 딘이다. 지난해 옆구리 부상으로 28경기에 결장했음에도 31홈런 95타점 82득점을 기록한 오스틴은 LG와 총액 170만 달러에 재계약하며 4년 연속 LG 유니폼을 입는다.

1994년 이후 28년 동안 한국시리즈 우승과 인연을 맺지 못했던 LG는 2022년 11월 키움과 KIA 타이거즈에서 활약했던 포수 박동원을 4년 총액 65억 원에 영입하면서 3년 동안 2번의 한국시리즈 우승을 차지했다. LG 이적 후 3년 동안 무려 399경기에 출전하는 강철 체력을 과시하며 62홈런 231타점을 기록한 박동원을 올해도 좋은 활약을 이어가면 4년 전보다 더 좋은 조건의 두 번째 FA계약을 기대할 수 있다.

지난해 대부분의 선수들이 최고의 시즌을 보냈던 LG에서 무릎 부상으로 51경기 출전에 그쳤던 '출루왕' 홍창기와 함께 활약이 다소 아쉬웠던 대표적인 선수가 오지환이었다. 지난해 127경기에서 타율 .253 16홈런 62타점 57득점 9도루를 기록한 오지환은 유격수 자리를 구본혁에게 물려주고 좌익수로 변신해야 한다는 평가를 받기도 했다. 오지환에게는 올 시즌이 LG의 유격수로 자존심을 회복해야 할 중요한 시즌이 될 것이다.

LG는 '타격기계' 김현수가 빠진 팀의 새로운 해결사 역할로 지난해상무에서 타율 .329 26홈런 91타점 81득점 OPS 1.100을 기록하며 퓨처스리그를 평정했던 이재원에게 많은 기대를 걸고 있다. 입대 전부터 LG의 우타거포 갈증을 해결해 줄 유망주로 평가 받았던 이재원이 타격에서 잠재력을 폭발한다면 문성주, 천성호 등과 함께 좌익수 및 지명타자로 활약하며 LG의 새로운 중심타자로 기회를 얻을 수 있다.

[주목할 선수] 9라운드 신화, '진짜'임을 증명하라

한국 두 번째 투수는 송승기 3일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 평가전 한국 대표팀과 일본 프로야구 오릭스 버팔로스와의 경기. 4회말 한국 송승기가 역투하고 있다.
한국 두 번째 투수는 송승기3일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 평가전 한국 대표팀과 일본 프로야구 오릭스 버팔로스와의 경기. 4회말 한국 송승기가 역투하고 있다.연합뉴스

굳이 장종훈(우석대 코치)과 박경완까지 거슬러 올라가지 않아도 현재 KBO리그에는 김현수와 서건창(키움), 채은성, 최재훈(이상 한화), 박해민, 신민재(이상 LG) 등 프로 지명을 받지 못한 육성선수 출신 스타 선수들이 꽤 많다. 하지만 매년 각 구단의 스카우트들은 뛰어난 유망주를 지명하기 위해 치열하게 경쟁하기 때문에 신인 드래프트 지명 순위는 그해의 유망주 순위라고 봐도 크게 틀리지 않다.

따라서 지명 순위가 낮은 선수들은 상대적으로 야구팬들의 주목을 받지 못할 수밖에 없는데 2021년 신인 드래프트에서 2차 9라운드 전체 87순위의 낮은 순번에 지명됐던 송승기 역시 많은 기대를 받는 유망주와는 거리가 멀었다. 하지만 1군에서 8경기에 등판한 후 상무에 입대한 송승기는 상무에서 구속이 증가하며 2024년 11승 4패 121탈삼진 2.41로 퓨처스리그 '트리플크라운'을 달성해 LG팬들을 설레게 했다.

2025년 시즌을 앞두고 염경엽 감독이 군복무를 마친 송승기를 5선발로 낙점 했을 때만 해도 송승기에 대한 의심의 시선이 작지 않았다. 하지만 송승기는 지난해 28경기에 등판해 규정 이닝을 채우며 11승 6패 3.50의 좋은 성적으로 10개 구단 최강의 5선발로 맹활약했다. 5월에 혜성처럼 등장해 리그에 태풍을 일으켰던 '수원 고릴라' 안현민(kt)이 없었다면 신인왕에 선정돼도 전혀 부족하지 않는 활약이었다.

지난해 한국시리즈 우승과 함께 3600만 원이었던 연봉이 단숨에 1억 3600만 원으로 크게 인상된 송승기는 WBC 대표팀에도 선발됐지만 연습경기에서 흔들리면서 결국 본선에서는 한 번도 마운드에 오르지 못했다. 따라서 송승기로서는 올 시즌 지난해보다 성장한 투구를 선보이면서 지난해의 활약이 우연이 아님을 증명해야 한다. 과연 송승기는 올 시즌 선발 자리를 사수하며 LG의 한국시리즈 2연패에 기여할 수 있을까.

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KBO리그 전력분석 LG트윈스 이재원 송승기

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