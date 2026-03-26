'왕사남' 빌런 유지태, 장항준 감독 때문에 연기 몰입 어려웠던 속내

"감나무에서 감이 떨어지기만 바라고 있는 '어리석은 여우'가 되는 걸 너무 싫어한다. 후배들이 '남이 나한테 일을 줄때까지 기다리는 배우'로 살지 않았으면 한다. 능동적인 배우, 쟁취하는 배우가 되어야 한다. 남이 일을 줄 때까지 기다리는 배우가 되면 '갑질을 당해도 된다'는 개념이 생겨버린다. 만약 일이 없다면 '네 영화를 직접 만들어라. 충분히 할 수 있다 그러니 너희의 인생을 쟁취하라'고 (말)해주고 싶다."
25일 방송된 tvN <유 퀴즈 온 더 블럭>에서는 배우 유지태가 출연했다.
유지태는 '단종 열풍'을 불러일으키며 1500만 관객을 돌파한 화제의 영화 <왕과 사는 남자>에서 악역인 한명회 역을 열연했다. 유지태의 필모그래피 중에서도 단연 최고의 흥행작이자 데뷔 28년만에 첫 '천만 영화'이기도 하다.
"제 인생에 이런 일이 있나 싶다. 그전에 성공했던 작품은 있었는데 천만 관객은 처음이다. 이번에 친구들이 포털사이트에서 천만 배우 프로필에만 붙는 '황금트로피'를 캡처해서 보내줬는데 너무 뿌듯했다. 최근에 <왕사남> 쫑파티를 했는데 비싼 한우를 먹고 계산할 때도 다들 웃고 있더라(웃음). 이런 분위기를 살면서 또 겪을 수 있을까 싶었다."
의외라 평가받았던 유지태의 한명회 캐스팅