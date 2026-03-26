독재자에 맞선 히어로의 귀환, 다른 마블 드라마와의 차별점

디즈니플러스

디즈니플러스 '데어데블 : 본 어게인' 시즌2<데어데블: 본 어게인> 시리즈의 강점 중 하나는 다른 마블 드라마나 영화에 비해 절제된 톤을 유지한다는 점이다. 최근 몇 년 동안 공개된 마블 작품들이 복잡한 크로스오버와 거대한 사건을 앞세우며 이야기의 중심을 흐리는 경우가 많았던 것과 비교하면, 이 작품은 데어데블 vs 킹핀이라는 비교적 단순한 갈등 구조에 집중한다.이러한 접근은 진입 장벽을 낮추는 동시에, 다소 느슨해진 MCU와의 연결 고리를 통해 시청자가 드라마 자체에 집중할 수 있게 만든다. 덕분에 시즌1은 디즈니플러스 특유의 최근 흐름보다는 오히려 초기 넷플릭스 시절의 <데어데블> 분위기를 떠올리게 했고, 많은 마블 팬들로부터 안정적인 지지를 얻었다.이번 시즌에서 특히 눈길을 끄는 요소는 시즌1 후반부에 등장했던 반자경단 특별수사대(AVTF)다. 통제력을 잃은 공권력의 무자비한 폭력은 최근 미국 내에서도 논란이 되고 있는 이민세관집행국(ICE)의 이미지를 떠올리게 한다. 이민자 등 사회적 약자를 표적으로 삼는 이들의 행위에 일부 시민들이 열광하는 모습은 2026년 미국의 불편한 현실을 그대로 반영한다이처럼 우연처럼 보이지만 설득력 있게 구축된 설정은 미국 현실 정치와의 유사성을 강하게 환기시킨다. 동시에 원작인 마블 코믹스가 오랫동안 유지해 온 '현실 반영'의 전통을 충실히 계승한다. 이 점은 한동안 MCU에 실망했던 팬들에게 <데어데블 : 본 어게인 2>를 다시 주목하게 만드는 이유가 된다.