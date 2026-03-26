100만 명 희생된 대숙청... 보고 있자면 소름 돋고 식은땀도

▲<두 검사> 스틸 엠엔엠인터내셔널㈜

영화는 연극 관람하듯 정적인 고정 카메라, 흑백에 가깝게 조절한 회색빛 색감, 의도적으로 무표정한 연기 덕분에 로봇을 보는 것만 같은 인물들을 조합해 1937년 소련 사회로 관객을 끌어당긴다. 모두가 어렴풋하게 알지만, 정작 제대로 체감하긴 힘든 대숙청 시기를 마치 밀실 드라마처럼 압축한다. 움직임도 액션도 거의 없는데 보고 있자면 소름이 돋고 식은땀이 흐를 지경이다. 그 당시를 간접 체험하는 '귀신의 집'에 들어온 듯하다. 밀실 공포증 자체다.



구성은 단순하다. 단막극처럼 이야기는 몇 단락으로 구분된다. 우선 검사가 교도소로 면회를 위해 방문한다. 배타적 행정 절차 탓에 면회는 쉽지 않다. 관청에 민원 해결차 방문했다가 분통 터트리는 경험과 비슷하지만, 몇 곱절 더 오싹하다. 주인공은 미로와 같은 교도소 내부를 하나씩 돌파해야 한다. 이 과정이 거의 40분 동안 계속된다. 관객은 무표정하게 관문을 통과하는 신참 검사 곁에서 지루함과 짜증을 견뎌야 한다.



마침내 피로 쓴 밀서의 주인공과 대면하는 데 성공한다. 숱한 경고와 비협조에도 불구하고 주인공의 결연한 의지가 이룩한 성공이다. 면담 과정에서 왜 그가 위험을 무릅쓰고 누구나 피하고픈 모험을 감행한 것인지 드러난다. 세상을 뒤덮은 흉흉한 분위기에도 불구하고, 코르네프는 소련 체제의 정당성을 믿으며 자신의 도전으로 세상을 조금은 바꿀 수 있다고 믿는다. 갓 법과대학을 졸업한 그는 학창시절 감화를 받았던 원로 법학자가 반체제인사일 리 없음을 잘 안다. 대체 왜 존경하던 공산당 투사들이 고문과 처형에 휘말려야 했는가. 부당함에 분노가 솟는다.



면담 후 주인공은 모스크바로 향하는 기차에 몸을 싣는다. 실로 무모한 도전이다. 신참 검사가 소련 검찰총장을 아무 중간 절차도 무시한 채 면담하려는 것이다. 코르네프가 철부지는 아니다. 대숙청을 진두지휘한 내무인민위원회, "NKVD"라 불리는 무소불위의 권력 기구가 장악한 지역 검찰에 문제를 보고해 봐야 헛일이란 직관 때문이다. 과거 한국의 중앙정보부나 안기부를 가뿐히 초월한 초법기관인 NKVD다. 이미 자신이 위험에 노출된 걸 알지만, 소련에 대한 믿음을 포기할 수 없는 그는 끝까지 가보기로 한다.



'괴물'이 되어버린 노동자-농민의 나라에서



긴 여정 끝에 도착한 모스크바는 결연한 의지로만 쉽게 감당할 곳이 아니다. 신념과 의지는 투철해도, 대검찰청의 기계적인 관료 체계는 시골쥐 마냥 코르네프가 헤매게 만든다. 교도소를 방문할 때 끝없는 미로를 계속 빙글빙글 돌던 것처럼, 검찰청의 복도와 방들은 통로가 아니라 장벽처럼 주인공을 짓누르며 그만 포기하라고 무언의 압박을 가한다. 그 모든 난관을 돌파해 마침내 소련 검찰총장과 독대하는 기회를 얻는 건 기적에 가까운 성취다. 기회주의자 관료들은 정작 코르네프가 누군지 몰라도 대단한 인재라 착각할 정도다.



평검사가 검찰총장에게 직접 보고하는 행운아가 된다면, 청년의 의기가 작은 기적을 만드는 해피엔딩을 기대할 법하지만, 지금까지 영화의 동선을 따라온 이들이라면 1초도 방심할 리 없다. 코르네프는 소련 사법체계 정점에 오른 비신스키 총장에게 자신이 듣고 본 걸 빠짐없이 보고하고 특별지시를 받는다. 이제 관객은 불길한 감각과 함께 임무를 완수한 주인공의 미래를 상상하기 시작한다. 예감은 틀리지 않는다.



코르네프와 비신스키의 짧은 대면은 너무나 상징적이다. 1917년 혁명으로 탄생한 소련은 한때 노동자와 농민, 프롤레타리아의 열망이 구현된 거대한 실험으로 대접받았다. 20대 초반인 코르네프는 바로 그 소련의 신세대다. 조국의 대의를 믿고 그것이 구현되길 원한다. 이를 위해 자기 한 몸 바칠 각오가 된 애국자이자 열성 당원인 것. 그런 주인공의 신념을 흔들리게 한 누명을 쓴 원로 당원의 사연은 모든 위험을 감수하며 체제의 실체로 향하게 이끈다.



그는 비신스키를 소련 사법체계의 정수이자 스탈린을 정점으로 한 지도자의 일원으로 대한다. 지방에서 NKVD가 자행하는 폭력과 범죄는 위대한 소련 체제의 의지일 리 없다. 오히려 반체제 세력의 파괴 공작이 소련을 망치고 있어 이 진상을 제대로 알릴 수 있다면 교정이 가능하다고 믿었다. 하지만 정작 대숙청의 시발점이던 모스크바 공개재판의 주심이 바로 비신스키였다는 걸 시골뜨기 주인공은 깨닫지 못했다. 그것이 파멸의 시작이다.



왜 굳이 감독은 철 지난 소련 시절의 대숙청을 극화한 걸까? 세르히 로즈니차는 인민의 꿈과 희망을 구현하는 체제가 경직되고 권력을 유지하는 데만 작동하는 관료제로 타락하는 결정적 계기로 대숙청을 지목한다. 이 사건의 부정적 후유증은 푸틴에게까지 고스란히 이어진다. NKVD의 후신인 KGB 출신 푸틴은 스탈린의 절대권력을 꿈꾼다. 21세기 러시아는 국가의 발전 대신 절대권력 추구를 위해 예비 반대파나 경쟁자를 '인민의 적'으로 규정해 예방 숙청하는 경로를 고스란히 답습하는 중이다.



겉으론 절차적 민주주의와 사법체계를 구성하지만, 껍데기에 불과한 채 자가증식하는 타락한 관료제가 국가를 잠식할 때 어떤 괴물이 탄생하는가, 이 영화는 너무나 섬찟하게 재현한다. 우크라이나 침략전쟁에 이르는 러시아의 현실을 과거로부터 탐구하지만, 본 작품의 묵시록적 풍경은 트럼프의 미국을 비롯해 현대 권위주의 독재화 어디에나 대입 가능한 교재로 봐도 무방하다.



<작품정보>



두 검사

Два прокурора

Zwei Staatsanwälte

Two Prosecutors

2025｜프랑스 외｜역사, 드라마, 스릴러

2026.04.01. 개봉｜118분｜15세 관람가

감독/각본 세르히 로즈니차

출연 알렉산드르 쿠즈네초프, 알렉산드르 필리펜코, 아나톨리 벨리

원작 게오르기 데미도프, 소설 《두 검사》

수입/배급 엠엔엠인터내셔널㈜

공동배급 ㈜레드아이스엔터테인먼트

제공 레이먼드 정



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