100만 명 희생된 대숙청... 보고 있자면 소름 돋고 식은땀도

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<두 검사> 스틸엠엔엠인터내셔널㈜
'숙청'은 소련 역사에서 한 번도 멈춘 적 없지만, 끝판왕은 고유명사로 '대숙청'이라 명명된 1937~1938년이다. 피해자 숫자에선 소련 초기 적백내전 시기나 '홀로도모르'로 불린 우크라이나 대기근, 2차 세계대전의 가장 참혹한 전선이던 독소전쟁 사례가 앞선다지만, 대숙청은 질적으로 궤를 달리한다. 다른 사례가 대개 전쟁이나 재해와 연관된 탓에 약간은 불가피하거나 불가항력이란 여지가 있는 데 반해, 대숙청은 온전히 체제 내에서 인위적으로 자행된 결과다.
절대 수치 역시 방대한 규모다. 공식적으로 70만 전후가 처형되고, 시베리아 '굴라그(강제노동수용소)'로 끌려가거나 비공식적으로 제거된 이를 합치면 100만 단위다. 게다가 외부의 적, 반혁명분자를 상대로 한 사례와 달리, 대숙청은 공산당 내부를 겨냥한다. 즉 '어제의 동지'를 숙청해 반대파 '씨를 말린' 것.
내부 반대파라 하지만, 스탈린의 심복을 제외하면 사실상 공산당 내 나머지 모두를 제거한 데 가깝다. 1934년 소련공산당 17차 전당대회 당시대의원 1966명 가운데 1000명 이상이 처형당했다. 중앙위원 139명 가운데 110명이 처형, 자살, 의문사로 사라졌다. 쉽게 풀이하면, 국회의원 300명 중 200명 이상, 장관의 8할이 1년여 사이에 제거당한 참극이다. 이러고도 국가가 운영될 수 있을까? 생각만 해도 아찔하지 않은가.
대체 소련은 왜 이런 미친 짓을 했을까? 1991년 소련 붕괴 후 30여 년이 지났지만, 역사학자들의 논쟁은 계속된다. 해석은 분분하지만, 고도로 통제되고 효율적으로 작동하는 현대 국가가 편집광적으로 모든 역량을 '내부의 적'을 향해 휘두를 때 가능한 비극이다. 치밀한 정치적 음모가 대중의 동조와 결합할 때 전근대엔 불가능하던 숙청극이 가능해진다. 대숙청은 마르지 않는 샘물처럼 정치와 인간 본성에 대한 가장 어두운 층위로 접근하는 경로다.
과거와 현재를 가로지르는 섬뜩한 정치 우화