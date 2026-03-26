'봄데' 꼬리표 뗄 롯데의 열쇠... 윤동희 진화에 달렸다

롯데자이언츠

시범경기 타격 2관왕에 오른 롯데 윤동희롯데 자이언츠의 지난 겨울은 혹독했다. 대만 스프링캠프 도중 불거진 주축 선수들의 사행성 게임장 출입 파문으로 고승민, 나승엽 등 핵심 내야수들이 중징계(30경기 출장 정지)를 받았고 상무에서 복귀한 '포스트 이대호' 한동희마저 복사근 부상으로 개막 엔트리 합류가 불발됐다. 내야진이 사실상 쑥대밭이 된 상황에서 팬들의 시선은 자연스럽게 또 다른 동희인 윤동희(23)에게 향했다.윤동희는 이런 기대에 불방망이로 부응했다. 윤동희는 24일 막을 내린 2026 KBO 시범경기에서 28타수 12안타, 타율 0.429(7볼넷 1삼진) OPS 1.255를 기록하며 타격왕에 올랐다. 출루율 역시 0.541로 리그 1위를 차지하며, 규정타석을 채운 타자 중 유일한 4할 타자로 이름을 올렸다. 롯데가 2011년 이후 15년 만에 시범경기 단독 1위(8승 2무 2패)를 차지할 수 있었던 원동력은 단연 윤동희의 활약 덕분이었다.이번 시범경기에서 윤동희가 보여준 가장 인상적인 대목은 타격의 완성도다. 지난 19일 두산전이 대표적이다. 윤동희는 지난해 롯데 상대 평균자책점 1.36을 기록하며 천적의 모습을 보였던 두산 선발 잭로그를 상대로 경기 상황에 따라 유연한 타격을 보였다. 선취점을 위해 선행 주자를 3루로 보내는 진루타를 기록했고 바로 다음 타석에서는 대형 투런 홈런을 터뜨리며 잭로그를 무너뜨렸다.