안중근 의사 순국 116주기, 20분 단편영화로 되살아난 그의 삶

인간이 이를 수 있는 가장 고결한 행위, 많은 이들은 그를 희생이라 말한다. 유학의 경전 <논어> '헌문'편엔 공자는 제자 자로에게 성인이 되기 위한 세 가지 요건에 대해 설명하는 대목이 나온다. '이익을 보면 의로움을 생각하고, 위태로움을 보면 목숨을 내놓으며, 오랜 약속을 잊지 않는다'는 것. 이를 지키면 유학이 최고의 인간형으로 꼽는 완성된 인간, 즉 성인에 이른다는 이야기다.
이익 앞에서 의로움을 생각하고 위태로움 앞에 목숨을 내놓는 것, 그는 결코 쉽지 않은 일이다. 이익을 좇는 선택을 일삼고 위험 앞에 제 목숨만 중히 여기는 것이 인간의 본성이기 때문이다. 의를 추구하고 희생하는 일은 본성을 거스르는 일이라 어렵고 고단하다. 그 결과로써 우리는 의 대신에 이익을 택하고, 위험 앞에 몸을 숨기는 이를 수시로 목격한다.
그러나 정말로 기억해야 할 건 그 맞은편에 있다. 누군가는 의를 위해 목숨을 내놓기도 한다는 사실 말이다. 이 나라 곳곳에서 2500년 된 공자의 옛 말을 발견하게 되는 것도 그래서일 테다. 서울 남산 아래 큼지막하게 자리한 커다란 빗돌에서, 또 서울서 정남쪽 땅 끝 전라남도 장흥군 여기저기서도 우리는 공자가 남긴 앞의 '見利思義 見危授命 견리사의 견위수명'이란 여덟 글자와 마주한다.