안중근 의사 순국 116주기, 20분 단편영화로 되살아난 그의 삶

▲안중근스틸컷 국가보훈부

나라에서 만들었는데, 고증이 왜 이러나



<안중근>은 오늘의 한국이 있기까지 위인으로 추앙받아 마땅한 안중근이란 이의 기본적 삶과 사상을 개괄하는 의미 있는 작품이다. 국가를 위해 희생하거나 공헌한 사람의 정신을 선양하는 걸 주요한 목적으로 삼고 있는 국가보훈부가 어떤 부분에 집중한 것인지가 선명히 드러난다. 다만 영화 가운데 아쉬움 또한 적잖다. 특히 최상급 국가부처가 직접 기획해 만든 작품이란 점에서 더욱 그러하다.



우선 고증이 아쉽다. 안중근의 소년과 청년 시절의 이야기는 의사가 직접 옥중에서 집필한 자서전 <안응칠역사>에 따른 것인데, 그 내용을 별 의미 없이 바꾸어 놓은 것이다. 이를테면 공부를 등한시하는 어린 안응칠을 친구들이 타이르자 "글은 이름자나 적을 줄 알면 그만이다"하고 말하는 대목을, 영화는 어머니 조마리아 여사에게 직접 이야기하는 것으로 바꾸어 놓았다. 국채보상운동이 있었을 때 일본 형사와 대화했던 이야기 또한 이미 독립운동에 투신하기로 결정하고 평양으로 옮겨가 자금마련을 위해 석탄을 캘 때인데도 아직 철없는 학생처럼 묘사하기도 한다.



심지어 아버지의 친구인 어른이 당도해 안중근에게 러시아로 건너가 독립운동에 참여하라 권하는 대목이 국채보상운동보다 앞에 있었던 일임에도 그를 뒤로 옮겨놓기까지 한다. 뜻을 세우기 전에도 의기 높은 청년시절을 보냈음을 보여주기 위한 설정이겠으나 실제 있었던 일의 순서와 의미를 바꾼 것은 실제 역사 속 인물을 대하는 바람직한 태도가 못되지 않을까.



흠 많은 작품이지만 그래도 의미 있다



무엇보다 흠이 되는 것은 안중근의 사상을 이루는 두 갈래, 즉 유학과 가톨릭 신앙에 대한 대목을 거의 배제했다는 점일 테다. 자서전의 상당부분을 이루는 그의 철학이 사라진 탓으로 마치 민족주의적 견지에서 침탈한 외세에 일차원적으로 저항하는 평이한 인물처럼 다가온다. 그러나 이는 안중근 스스로가 경계하여 옥중에서 끊임없이 제 사상을 기록하고 설파한 의도에 반하는 일이다. 만약 그가 평범한 독립운동가였다면 <동양평화론>과 같은 논설은 물론, 법정에서 이토 히로부미의 죄상 15가지를 일관되게 논하거나 일본 제국주의와 일본 시민을 구분해 다루는 등의 일을 해낼 수는 없었을 테다. 안중근이란 인물을 조국을 침탈한 적을 증오한 사람으로 단순화시키는 게 과연 이 시대 위인을 이해하는 바람직한 방식일까.



또 하나 아쉬운 건 연출이다. 결코 적지 않은 돈을 들인 영화임에도 작품 곳곳에서 초보적인 수준의 연출 실패가 나타나는 대목을 지적할 밖에 없다. 이를테면 수일을 산중에서 작전한 군인들이 수염 한 가닥 없고 말끔히 목욕하고 매무새를 만진 듯한 모습으로 출연하는 것 등이다. 극중 일본인으로 등장하는 인물이 일본어를 할 때가 있고, 갑자기 유창하게 한국어를 하는 장면도 있어서 그 완성도가 마치 TV 재연프로그램처럼 느껴지는 순간도 여럿이다. 그리 유명하지 않은 배우들이 출연한다고는 해도 기본적인 대사조차 숙지하지 못한 듯한 모습까지 보이니, 영화가 과연 작품성을 돌아보긴 하였는지도 의문스럽다.



그럼에도 <안중근>은 국가보훈부가 최소한의 틀이 잡힌 단편영화를 제작해 다양한 독립운동가를 국민 앞에 소개하려는 작업의 포문을 열었단 점에서 의미가 있다. 또 상당부분 고증에 아쉬움이 있긴 하지만 나름대로 국민 앞에 인물의 총체적인 삶을 효과적으로 내보이기 위해 고심한 흔적 또한 없지는 않다. 다른 무엇보다 3월 26일은 안중근 의사 순국 116주기가 아닌가. 그를 맞이하여 짤막한 이 영화 한 편이나마 권할 수 있단 것이 그래도 다행스럽다.



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