'원투펀치' 가고'천재타자' 온 한화의 정상 도전

양형석

[타선]

[주목할 선수]

2026 시즌 한화 이글스 예상 라인업 및 투수진한화가 작년 일본 프로야구에서 실패한 코디 폰세(토론토 블루제이스)와 빅리그 경험이 전무한 라이언 와이스(휴스턴 애스트로스)로 외국인 투수를 구성했을 때만 해도 이들이 리그 최고의 원투펀치가 될 거라 예상한 사람은 거의 없었다. 하지만 폰세와 와이스는 작년 359.1이닝과 33승,459탈삼진을 합작하는 엄청난 활약을 선보였다. 폰세와 와이스가 없었다면 한화의 한국시리즈 진출은 불가능했을 것이다.하지만 폰세와 와이스는 시즌이 끝난 후 나란히 메이저리그 구단과 계약하며 팀을 떠났고 한화는 1999년생 동갑내기 투수 오웬 화이트와 윌켈 에르난데스로 새 외국인 원투펀치를 꾸렸다. 빅리그 8경기 등판 경험이 있는 화이트는 스위퍼를 주무기로 하고 빅리그 경험이 없는 에르난데스는 시속 155km를 넘나드는 빠른 공을 던지는 강속구 투수로 올시즌 한화에서 새로 꾸린 원투펀치의 역할은 매우 중요하다.한미통산 200승에 5승만을 남겨두고 있는 류현진이 올해도 노련하게 선발 한 자리를 지킬 한화는 작년 11승5패 평균자책점 4.02의 성적으로 데뷔 4년 만에 처음으로 두 자리 승 수를 기록한 문동주의 업그레이드가 반드시 필요하다. 리그에서 가장 빠른 공을 던지는 토종 선발투수 문동주는 어깨 통증으로 WBC 출전이 무산됐지만 시범경기에서 시속 156km의 빠른 공을 던지며 건재를 보여준 바 있다.한화에는 작년 실망스런 활약을 선보였던 '78억 FA' 엄상백과 2023년 전체 1순위 투수 황준서 등 5선발 후보들이 많이 있지만 김경문 감독은 시즌 초반 아시아쿼터 왕옌청을 5선발로 낙점했다. 10개 구단 아시아쿼터 중 유일한 대만 국적 선수인 왕옌청은 2001년생의 젊은 좌완으로 시속 150km를 상회하는 빠른 공과 뛰어난 스테미너를 겸비한 투수로 시범경기에서 12.1이닝4실점(평균자책점2.92)을 기록했다.작년 가을야구 5경기에서 3.2이닝6실점(평균자책점 14.73)으로 무너졌던 김서현은 작년의 악몽을 이겨내고 마무리 투수로서 더욱 믿음직한 투구를 보여줘야 한다. FA 김범수(KIA)와 강백호의 보상선수 한승혁(kt 위즈)이 떠난 공백은 크지만 베테랑 박상원과 군복무를 마친 사이드암 강재민, 그리고 프로 2년 차를 맞는 유망주 정우주의 활약이 더해진다면 떠난 선수들의 공백은 의외로 작게 느껴질 수도 있다.한화는 프로 입단 후 2년 동안 내·외야를 오가며 방황하다가 좌익수로 자리 잡은 작년 141경기에서 타율 .320 169안타12홈런80타점71득점17도루를 기록한 문현빈이라는 최고의 '히트상품'을 발굴했다. 여기에 기존의 핵심타자 노시환, 채은성이 제 역할을 해줬고 부상 대체 외국인 선수로 합류했다가 정식 계약을 체결한 루이스 리베라토(푸방 가디언스) 역시 '정규리그에서는' 기대 이상의 활약을 선보였다.하지만 플레이오프까지 활약이 좋았던 리베라토가 한국시리즈에서 18타수2안타(타율 .111)로 부진하자 한화는 2024년 한화에서 활약했던 요나단 페라자를 다시 영입했다. 작년 샌디에이고 파드리스의 트리플A에서 활약했던 페라자는 138경기에서 타율 .307 166안타19홈런113타점106득점15도루를 기록했다. 한화에서도 작년 같은 활약을 이어간다면 한화의 페라자 재영입은 성공으로 평가 받을 것이다.2023년 채은성, 2024년 안치홍(키움 히어로즈), 작년 엄상백과 심우준을 영입하며 'FA 큰 손'으로 불리던 한화는 올해도 4년 100억 원의 거액을 투자해 2018년 신인왕이자 2번의 골든글러브를 수상했던 거포 강백호를 영입했다. 비록 FA를 앞둔 작년 타율 .265 15홈런61타점에 그치면서 '천재타자'의 명성에 다소 금이 갔지만 강백호는 우타자가 많은 한화의 중심 타선에서 좌우균형을 맞출 수 있는 적임자로 꼽힌다.지난 2월23일 한화는 그 어떤 야구팬들도 예상하지 못했던 충격적인(?) 소식 하나를 전했다. 바로 간판타자 노시환과 맺은 11년 총액 307억 원의 초대형 장기 계약이었다. 이는 류현진의 8년 170억 원 계약을 가볍게 뛰어넘는 KBO리그 역사상 최장기·최대 규모의 계약이다. 노시환은 지난 WBC 주전 경쟁에서 밀리며 2타수 무안타2삼진으로 부진했던 만큼 올 시즌 활약을 통해 '300억 타자'의 가치를 증명해야 한다.리베라토와의 재계약을 포기하면서 다시금 한화의 고민이 된 중견수 자리에는 장타력을 갖춘 이진영과 수비가 좋은 이원석이 주전 후보로 언급되지만 한화팬들은 내심 루키 오재원이 주전으로 성장해주길 기대하고 있다. 2026년 신인 드래프트 전체 3순위로 한화에 입단한 오재원은 유신고 시절부터 공수주를 두루 겸비한 '완성형 외야수'로 평가 받았고 시범경기에서도 꾸준히 주전 중견수로 출전했다.사람에겐 인생동안 3번의 기회가 찾아 온다지만 프로야구 선수에게 선수 생활에서 가장 중요한 기회 중 한 번은 바로 FA를 앞둔 시즌이다. 'FA로이드'라는 은어가 있을 정도로 FA를 앞둔 시즌에 좋은 성적을 올리면 원 소속구단에 잔류하든 다른 팀으로 이적하든 좋은 조건으로 계약을 할 수 있다. 반대로 꾸준히 좋은 성적을 올려도 FA를 앞두고 부상을 당하거나 부진하면 그 선수의 가치는 떨어질 수밖에 없다.2022년까지 한화의 붙박이 주전 유격수로 활약하던 하주석은 2022년 11월 음주운전 적발로 한국야구위원회로부터 70경기 출장정지 징계를 받으면서 스텝이 크게 꼬였다. 2023년 징계 복귀 후 경기 감각을 찾지 못하며 25경기 출전에 그친 하주석은 FA를 앞둔 2024년에도 햄스트링 부상에 시달리며 64경기 밖에 출전하지 못했다. 타율은 .292로 좋았지만 표본이 적어 예비FA로서 좋은 평가를 받기는 힘들었다.하주석은 2024 시즌이 끝나고 용기 있게(?) FA를 신청했지만 하주석을 영입하겠다고 나서는 구단은 없었다. 결국 하주석은 해가 바뀐 후 한화와 1년 총액 1억1000만 원에 계약하며 '백기 투항'했다. 그렇게 심우준과 노시환의 백업 정도로 예상되던 하주석은 작년 심우준의 부상과 문현빈의 외야전향을 틈 타 유격수와 2루수를 오가며 95경기에 출전해 타율 .297 82안타4홈런28타점34득점의 쏠쏠한 활약을 선보였다.작년 12월 4살 연상의 한화 치어리더 김연정과 결혼식을 올린 하주석은 올해 2억 원에 연봉 계약을 체결했다. 작년 보장 연봉이 9000만원이었음을 고려하면 2배 이상 인상된 셈이다. 비록 FA를 앞둔 중요한 시즌을 부상으로 망쳤지만 하주석은 포기하지 않고 반등에 성공하면서 한화 내야에서 꼭 필요한 조각이 됐다. 올 시즌 한화생명 볼파크에서 아내의 응원을 받으며 야구를 하게 될 '가장' 하주석의 활약이 주목된다.