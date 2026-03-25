"박수칠 때 떠날래" 아일랜드 밴드의 고별 인사

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오는 8월 12일 서울 송파구 올림픽홀에서 열리는 코다라인(Kodaline)의 고별 공연라이브네이션코리아
아일랜드의 작은 마을에서 시작된 이야기가 곧 막을 내린다. 아일랜드의 밴드 코다라인은 오는 8월 12일 오후 8시 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 단독 콘서트를 열고 한국 팬들을 만난다. 이 공연은 코다라인의 해체를 앞두고 열리는 '페어웰 투어(Farewell Tour)'의 일환으로 열릴 예정이다. 코다라인은 지금까지 단독 공연과 페스티벌을 포함해 총 세 차례 한국을 찾았던 바 있는 친한파 밴드다.
코다라인은 아일랜드 더블린 인근 스워즈라는 작은 마을에서 함께 자라난 친구들(보컬 스티브 개리건, 드러머 비니 메이, 베이시스트 제이슨 볼랜드, 기타리스트 마크 프린더개스트)로 구성된 '동네 밴드'다. 이들은 2006년 오디션 프로그램 '유아 어 스타(You're a Star)'에서 준우승을 거두며 세사에 이름을 알리게 되었다.
데뷔 초 '21 디맨즈(21 Demands)'라는 이름으로 음악 커리어를 시작한 이들은 2011년 '코다라인'으로 이름을 바꾸었다. 2012년 발표한 노래 '올 아이 원트(All I Want)'가 미국 메디컬 드라마 <그레이 아나토미> 시즌 9에 삽입되면서 세계적인 주목을 받게 되었다. 이 곡은 2019년 방탄소년단의 멤버 뷔가 따라 부르는 모습으로 케이팝 팬들에게 더 알려지기도 했다.