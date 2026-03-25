또 여행 예능? 그래도 보게 되는 '나영석+이서진' 케미

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넷플릭스 '이서진의 달라달라'넷플릭스
텍사스의 대표 관광 도시 포트워스를 찾은 이들은 현지 분위기에 맞춰 카우보이 패션으로 치장하며 즐거운 시간을 보냈다. 특히 제작진조차 민망해하던 민소매 청 재킷을 입은 나영석 PD의 모습은 인기 유튜버이자 예능인(?) 그 자체였다.
이후 이들은 텍사스를 대표하는 미국 항공우주국(NASA) 관련 시설, 그리고 전통의 미식축구 명문팀 댈러스 카우보이스의 홈구장 AT&T 스타디움 등을 방문하며 다양한 일정을 소화했다. 과거 뉴욕 탐방기와는 또 다른 색깔의 미국 문화 체험이 이어졌다. 케이블TV와 유튜브 콘텐츠였던 전작과 달리 OTT 플랫폼으로 무대를 옮겼지만, <달라달라>가 만들어내는 웃음의 결은 크게 달라지지 않았다.
한편 <달라달라> 공개 당일 저녁 제작진은 '채널 십오야'를 통한 유튜브 라이브를 진행하며 신작 홍보에도 열을 올렸다. "이런 거 뭐하러 하냐?"라며 냉소적인 반응을 실시간으로 드러낸 이서진 특유의 직설 화법은 본편 못잖은 재미와 웃음을 유발하며 팬들을 열광시켰다.
OTT에서도 여전히 유효한 이서진+나영석 케미