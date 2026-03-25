또 여행 예능? 그래도 보게 되는 '나영석+이서진' 케미

▲지난 24일 유튜브 채널 '채널 십오야' 라이브 방송의 한 장면 에그이즈커밍

회당 약 30분 안팎의 비교적 짧은 러닝타임은 기존 나영석·김예슬 PD가 연출해 온 웹 예능의 호흡을 그대로 유지하는 장치로 활용됐다. 덕분에 과거 tvN 예능에서 종종 지적됐던 '후반부 동력 부족' 문제 역시 상당 부분 해소됐다.



일반 방송용 카메라 대신 아이폰17 프로 위주로 촬영된 영상 역시 흥미로운 선택이었다. 투박한 현장감을 살려온 '채널 십오야'식 웹 예능의 분위기를 그대로 살리면서도 OTT 콘텐츠로서의 새로운 질감을 만들어냈다.



넷플릭스와의 첫 협업작 <케냐 간 세끼>에서는 BGM과 자막 활용 등에서 시행착오가 있었지만, 그 경험은 이번 <달라달라>를 보다 완성도 높은 예능으로 만드는 밑거름이 됐다.



이서진은 공개 당일 제작 발표회장에서 "예전에는 유튜브라 대충 했지만, 이번에는 넷플릭스라 열심히 했다"고 농담을 던지기도 했다. 하지만 그의 특유의 입담과 방대한 상식이 결합된 진행은 <뉴욕뉴욕>과 <달라달라>를 거치면서 여전히 프로그램의 핵심 매력으로 자리 잡았다.

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로맨틱 코미디 속 시니컬한 남자 주인공 같은 이서진, 깨발랄한 파트너 같은 나영석 PD의 유쾌한 티키타카 케미만으로도 <달라달라>는 다른 여행 예능과 구별되는 독자적인 재미를 만들어낸다.

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누군가는 "또 여행 예능이냐"라며 냉소적인 반응을 보일지도 모른다. 그러나 나영석 PD의 예능은 늘 익숙하면서도 묘하게 다시 찾게 되는 맛집 같은 존재다. 수많은 넷플릭스 콘텐츠 중에서도 우리가 기꺼이 <달라달라>의 재생 버튼을 먼저 누르게 되는 이유가 바로 여기에 있다.

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