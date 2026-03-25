'라스트 댄스' 양효진 vs. '3시즌 연속 득점왕' 실바, 플레이오프 격돌

이번 시즌 V리그 여자부는 3위 GS칼텍스 KIXX와 4위 흥국생명 핑크스파이더스, 5위 IBK기업은행 알토스의 승점(57점)이 같았을 정도로 시즌 마지막까지 한 치 앞을 알 수 없는 역대급 순위 경쟁이 벌어졌다.
그 결과 시즌 마지막 12경기에서 8승4패를 기록한 GS칼텍스가 3위로 5년 만에 봄 배구에 진출했고 4라운드까지 2위를 달리며 승점을 많이 벌어둔 흥국생명이 가까스로 마지막 봄 배구 티켓을 가져갔다.
하지만 GS칼텍스와 흥국생명은 봄 배구 진출의 기쁨을 느낄 새도 없이 곧바로 준플레이오프에서 격돌했다. 무엇보다 준플레이오프는 단판 승부로 승자와 패자가 가려지기 때문에 패하는 팀은 봄 배구 무대를 밟자마자 곧바로 시즌이 끝날 수도 있다. 그리고 이 잔인한 단판 승부의 승자는 준플레이오프에서 59.15%의 공격 성공률로 42득점을 퍼부은 '절대 에이스' 지젤 실바를 보유한 GS칼텍스였다.
1세트 패배 후 기분 좋은 역전극을 연출하며 플레이오프행 티켓을 따냈지만 GS칼텍스에게는 숨 돌릴 틈이 없다. 오는 26일부터 곧바로 정규리그 2위 현대건설 힐스테이트와 준플레이오프 승자 GS칼텍스가 3판 2선승제로 격돌하는 플레이오프 일정이 시작되기 때문이다. 과연 지옥의 봄 배구 일정을 이겨내고 챔프전에서 정규리그 챔피언 한국도로공사 하이패스에게 도전장을 던질 팀은 누구일까.
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