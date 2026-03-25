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'라스트 댄스' 양효진 vs. '3시즌 연속 득점왕' 실바, 플레이오프 격돌

'라스트 댄스' 양효진 vs. '3시즌 연속 득점왕' 실바, 플레이오프 격돌

[여자배구] 26일부터 시작되는 현대건설과 GS칼텍스의 플레이오프 미리보기

양형석(utopia697)
26.03.25 12:31최종업데이트26.03.25 12:31
이번 시즌 V리그 여자부는 3위 GS칼텍스 KIXX와 4위 흥국생명 핑크스파이더스, 5위 IBK기업은행 알토스의 승점(57점)이 같았을 정도로 시즌 마지막까지 한 치 앞을 알 수 없는 역대급 순위 경쟁이 벌어졌다.

그 결과 시즌 마지막 12경기에서 8승4패를 기록한 GS칼텍스가 3위로 5년 만에 봄 배구에 진출했고 4라운드까지 2위를 달리며 승점을 많이 벌어둔 흥국생명이 가까스로 마지막 봄 배구 티켓을 가져갔다.

하지만 GS칼텍스와 흥국생명은 봄 배구 진출의 기쁨을 느낄 새도 없이 곧바로 준플레이오프에서 격돌했다. 무엇보다 준플레이오프는 단판 승부로 승자와 패자가 가려지기 때문에 패하는 팀은 봄 배구 무대를 밟자마자 곧바로 시즌이 끝날 수도 있다. 그리고 이 잔인한 단판 승부의 승자는 준플레이오프에서 59.15%의 공격 성공률로 42득점을 퍼부은 '절대 에이스' 지젤 실바를 보유한 GS칼텍스였다.

1세트 패배 후 기분 좋은 역전극을 연출하며 플레이오프행 티켓을 따냈지만 GS칼텍스에게는 숨 돌릴 틈이 없다. 오는 26일부터 곧바로 정규리그 2위 현대건설 힐스테이트와 준플레이오프 승자 GS칼텍스가 3판 2선승제로 격돌하는 플레이오프 일정이 시작되기 때문이다. 과연 지옥의 봄 배구 일정을 이겨내고 챔프전에서 정규리그 챔피언 한국도로공사 하이패스에게 도전장을 던질 팀은 누구일까.

[현대건설] '라스트 댄스' 준비하는 양효진

이번 시즌을 끝으로 은퇴를 선언한 양효진은 자신의 커리어 마지막 봄 배구에서 우승에 도전한다.
이번 시즌을 끝으로 은퇴를 선언한 양효진은 자신의 커리어 마지막 봄 배구에서 우승에 도전한다.한국배구연맹

지난 시즌 정규리그 종료를 앞두고 '배구여제' 김연경은 자신의 마지막 시즌이 될 거라며 현역 은퇴를 선언했다. 여전히 최고의 기량을 가지고 있었기에 많은 배구팬들이 김연경의 은퇴를 안타까워 했지만 김연경의 입장은 단호했다. 그리고 김연경은 자신의 마지막 봄 배구였던 2024-2025 시즌 챔피언 결정전에서 정관장 레드스파크스를 3승2패로 꺾고 선수 생활의 '라스트 댄스'를 화려하게 장식했다.

지난 시즌에 김연경이 있었다면 이번 시즌 '라스트 댄스'를 준비하는 선수는 바로 현대건설의 양효진이다. 남녀부 합쳐 V리그 역대 최다 득점(8406점)과 최다 블로킹(1748개) 기록을 보유하고 있는 양효진은 은퇴 시즌에도 국내 선수 중 가장 많은 득점(460점,전체 9위)과 함께 블로킹 2위(세트당 0.78개),속공 3위(51.97%)의 성적으로 최고 미들블로커의 위용을 뽐내며 현대건설을 정규리그 2위로 이끌었다.

현대건설에는 GS칼텍스의 실바나 도로공사의 레티치아 모마 바소코처럼 확실한 해결 능력을 보유한 외국인 선수는 없다. 하지만 리그 최장신(197cm) 외국인 선수 카리 가이스버거가 시즌 내내 무릎 부상을 안고도 34경기에 출전해 749득점(5위)을 기록했고 아시아쿼터 자스티스 아우치도 공수에서 좋은 활약을 선보였다. 카리와 양효진, 자스티스로 이어지는 현대건설 공격의 균형은 단연 리그 최강이다.

국가대표 주전세터로 성장한 김다인을 보유했다는 점도 현대건설의 큰 장점이다. 현대건설이 특정 선수에게 의존하지 않고 적절하게 공격 배분이 이뤄지는 것도 김다인 세터의 적절한 배급 덕분이다. 하지만 경기 상황과 컨디션에 따라 김지원 세터와 안혜진 세터가 출전 시간을 배분할 수 있는 GS칼텍스와 달리 현대건설은 김다인을 대체할 백업 세터가 약하기 때문에 김다인의 책임은 더욱 막중하다.

국가대표 아웃사이드히터 정지윤이 피로골절 부상으로 시즌 아웃된 것은 현대건설의 가장 큰 불안요소로 꼽힌다. 정규리그에서는 백업 아웃사이드히터 이예림이 37.98%의 공격성공률과 35.04%의 리시브 효율로 225득점을 올리며 정지윤의 빈자리를 잘 메웠지만 이예림은 아직 봄 배구에서 주전으로 활약한 경험이 없다. 이예림의 봄 배구 압박감 극복은 플레이오프에서 현대건설에게 중요한 변수가 될 전망이다.

[GS칼텍스] 준플레이오프 승리 기세 잇는다

실바가 준플레이오프 만큼의 폭발력을 보여준다면 GS칼텍스도 플레이오프에서 충분히 승산이 있다.
실바가 준플레이오프 만큼의 폭발력을 보여준다면 GS칼텍스도 플레이오프에서 충분히 승산이 있다.한국배구연맹

지난 13일 도로공사와의 정규리그 마지막 경기 이후 열흘의 준비 기간이 있었던 흥국생명과 달리 GS칼텍스는 현대건설과의 정규리그 최종전 이후 준비 기간이 상대적으로 짧았다. 실제로 GS칼텍스는 흥국생명과의 준플레이오프에서 흥국생명의 강하고 날카로운 서브에 고전하며 19-25로 허무하게 1세트를 내줬다. 1세트에서의 경기 흐름을 보면 흥국생명의 무난한 승리가 예상되는 분위기였다.

하지만 2세트에서 레이나 토코쿠와 안혜진이 투입된 후 GS칼텍스의 분위기는 완전히 바뀌었다. 레이나는 블로킹 2개와 함께 53.57%의 공격 성공률로 17득점을 기록하며 경기 흐름을 GS칼텍스 쪽으로 가져 오는데 결정적인 역할을 했다. 2세트 중반 김지원 세터와 교체 투입된 안혜진도 양 날개 공격수들을 확실히 살려주는 토스를 선보이며 55.6%의 세트 성공률과 함께 세트당 13.33개의 세트 성공을 기록했다.

레이나와 안혜진도 준플레이오프에서 '게임 체인저'로 좋은 활약을 선보였지만 GS칼텍스의 플레이오프행을 이끈 선수는 역시 3시즌 연속 득점왕에 빛나는 실바였다. 실바는 준플레이오프에서 팀 공격의 절반을 책임지면서 59.15%의 성공률로 42득점을 퍼부으며 흥국생명의 코트를 폭격했다. 흥국생명의 블로커들과 수비수들은 GS칼텍스의 공격이 실바에게 집중될 거라는 걸 알면서도 실바를 전혀 제어하지 못했다.

특별한 변수가 없다면 실바는 플레이오프에서도 높은 공격 점유율을 책임질 확률이 매우 높다. 하지만 정규리그부터 준플레이오프까지 GS칼텍스가 치른 모든 경기에 출전하며 공격을 책임졌던 실바가 이틀에 한 번씩 경기를 치르는 플레이오프에서도 엄청난 화력을 계속 이어갈 거라고 장담할 수 없다. 실바는 이번 시즌을 끝으로 현역 은퇴를 결심한 양효진보다 단 두 살 어린 1991년생의 베테랑 선수이기 때문이다.

이번 시즌 주전 자리를 차지하며 좋은 활약을 해주던 190cm의 2년 차 미들블로커 최유림이 발목 부상으로 이탈하면서 오세연과 최가은이 지켜야 할 미들블로커도 현대건설의 양효진-김희진 콤비에 비해 존재감이 약하다. 이처럼 객관적인 전력에서는 현대건설에게 뒤지지만 GS칼텍스는 정규리그에서 현대건설과 3승3패로 호각을 이뤘다. 과연 GS칼텍스의 상승세는 플레이오프까지 이어질 수 있을까.

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