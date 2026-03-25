'라스트 댄스' 양효진 vs. '3시즌 연속 득점왕' 실바, 플레이오프 격돌

한국배구연맹

실바가 준플레이오프 만큼의 폭발력을 보여준다면 GS칼텍스도 플레이오프에서 충분히 승산이 있다.지난 13일 도로공사와의 정규리그 마지막 경기 이후 열흘의 준비 기간이 있었던 흥국생명과 달리 GS칼텍스는 현대건설과의 정규리그 최종전 이후 준비 기간이 상대적으로 짧았다. 실제로 GS칼텍스는 흥국생명과의 준플레이오프에서 흥국생명의 강하고 날카로운 서브에 고전하며 19-25로 허무하게 1세트를 내줬다. 1세트에서의 경기 흐름을 보면 흥국생명의 무난한 승리가 예상되는 분위기였다.하지만 2세트에서 레이나 토코쿠와 안혜진이 투입된 후 GS칼텍스의 분위기는 완전히 바뀌었다. 레이나는 블로킹 2개와 함께 53.57%의 공격 성공률로 17득점을 기록하며 경기 흐름을 GS칼텍스 쪽으로 가져 오는데 결정적인 역할을 했다. 2세트 중반 김지원 세터와 교체 투입된 안혜진도 양 날개 공격수들을 확실히 살려주는 토스를 선보이며 55.6%의 세트 성공률과 함께 세트당 13.33개의 세트 성공을 기록했다.레이나와 안혜진도 준플레이오프에서 '게임 체인저'로 좋은 활약을 선보였지만 GS칼텍스의 플레이오프행을 이끈 선수는 역시 3시즌 연속 득점왕에 빛나는 실바였다. 실바는 준플레이오프에서 팀 공격의 절반을 책임지면서 59.15%의 성공률로 42득점을 퍼부으며 흥국생명의 코트를 폭격했다. 흥국생명의 블로커들과 수비수들은 GS칼텍스의 공격이 실바에게 집중될 거라는 걸 알면서도 실바를 전혀 제어하지 못했다.특별한 변수가 없다면 실바는 플레이오프에서도 높은 공격 점유율을 책임질 확률이 매우 높다. 하지만 정규리그부터 준플레이오프까지 GS칼텍스가 치른 모든 경기에 출전하며 공격을 책임졌던 실바가 이틀에 한 번씩 경기를 치르는 플레이오프에서도 엄청난 화력을 계속 이어갈 거라고 장담할 수 없다. 실바는 이번 시즌을 끝으로 현역 은퇴를 결심한 양효진보다 단 두 살 어린 1991년생의 베테랑 선수이기 때문이다.이번 시즌 주전 자리를 차지하며 좋은 활약을 해주던 190cm의 2년 차 미들블로커 최유림이 발목 부상으로 이탈하면서 오세연과 최가은이 지켜야 할 미들블로커도 현대건설의 양효진-김희진 콤비에 비해 존재감이 약하다. 이처럼 객관적인 전력에서는 현대건설에게 뒤지지만 GS칼텍스는 정규리그에서 현대건설과 3승3패로 호각을 이뤘다. 과연 GS칼텍스의 상승세는 플레이오프까지 이어질 수 있을까.