'폭풍 17득점' GS 레이나, 봄 배구가 체질이었다

한국배구연맹

이날 53.57%의 성공률로 17득점을 기록한 레이나는 흥국생명 시절에도 정규리그보다 봄 배구 성적이 더 좋았다.가나인 아버지와 일본인 어머니 사이에서 태어난 레이나는 사실 국내 배구팬들에게 익숙한 선수다. V리그에 아시아쿼터가 처음 도입된 2023-2024 시즌 흥국생명 유니폼을 입고 V리그를 누빈 적이 있기 때문이다. 흥국생명 시절 팀 사정에 따라 아웃사이드히터와 아포짓 스파이커, 때로는 미들블로커까지 오간 레이나는 35경기에 출전해 36.89%의 성공률로 388득점을 기록하며 준수한 활약을 선보였다.사실 마르첼로 아본단자 감독(페네르바흐체 SK)과 흥국생명 구단은 레이나와 재계약 의사가 있었지만 레이나는 시즌이 끝난 후 7개 구단 아시아쿼터 선수 중 유일하게 트라이아웃에 지원하지 않으며 일본에 복귀했다. 지난 시즌 프로 생활을 시작했던 덴소 에어리비즈에서 활약한 레이나는 일본에서 기대 만큼 많은 기회를 얻지 못했고 작년 아시아쿼터 드래프트에서 GS칼텍스에 지명되면서 V리그에 복귀했다.하지만 실바의 부담을 덜어줄 적임자로 꼽히던 레이나는 1라운드 초반 부상으로 이탈하며 이영택 감독과 GS칼텍스 팬들의 애를 태웠다. 치료를 위해 일본까지 다녀오면서 한 달 이상 결장한 레이나는 복귀 후 준수한 활약을 선보이면서 GS칼텍스가 5년 만에 봄 배구에 진출하는데 기여했다. 하지만 26경기에서 302득점을 기록한 개인 성적은 흥국생명 시절에 비해 아쉬움이 남는 것은 어쩔 수 없었다.레이나는 24일 흥국생명과의 준플레이오프에서도 선발 명단에서 제외된 채 웜업존에서 경기를 시작했다. 하지만 선발 아웃사이드히터로 출전한 권민지가 1세트에서 8번의 공격을 시도해 1득점도 올리지 못하자 이영택 감독은 2세트부터 레이나를 투입했다. 코트에서 가벼운 몸 놀림을 선보인 레이나는 블로킹 2개와 함께 53.57%의 높은 성공률로 17득점을 기록하며 GS칼텍스의 플레이오프 진출에 큰 힘을 보탰다.정규리그에서도 43.23%의 높은 공격 점유율을 기록했던 실바는 준플레이오프에서 정확히 팀 공격의 절반을 책임졌다. 만약 2세트부터 투입된 레이나의 지원사격이 없었다면 실바의 부담은 더 커질 수밖에 없고 그만큼 GS칼텍스는 힘든 경기를 했을 것이다. '친정' 흥국생명을 꺾고 GS칼텍스의 플레이오프에 진출에 기여한 레이나는 플레이오프에서 1999년생 동갑내기 일본인 아시아쿼터 자스티스와 맞대결을 벌인다.