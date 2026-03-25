'폭풍 17득점' GS 레이나, 봄 배구가 체질이었다

GS칼텍스가 흥국생명을 꺾고 여자부 역대 첫 준플레이오프의 승자가 됐다.
이영택 감독이 이끄는 GS칼텍스 KIXX는 24일 서울 장충 체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 흥국생명 핑크스파이더스와의 준플레이오프 경기에서 세트스코어 3-1(19-25,25-21.25-18,25-23)로 승리했다. 정규리그 마지막 경기에서 극적으로 봄 배구 티켓을 따냈던 GS칼텍스는 준플레이오프에서 흥국생명을 꺾고 플레이오프에 진출하면서 5년 만에 밟은 봄 배구 일정을 최소 2경기 더 연장했다.
GS칼텍스는 여자부 최초로 3시즌 연속 득점왕에 오른 지젤 실바가 50%의 공격 점유율을 책임지며 59.15%의 성공률로 42득점을 폭격하는 원맨쇼를 통해 GS칼텍스의 승리를 견인했다. 주장 유서연은 15개의 디그와 함께 47.62%의 리시브 효율을 기록하며 안정된 수비를 뽐냈다. 그리고 2세트에 교체 투입된 레이나 토코쿠는 53.57%의 성공률로 17득점을 기록하며 준플레이오프의 '게임 체인저'로 맹활약했다.
일본인 아시아쿼터 선수들의 돋보이는 활약