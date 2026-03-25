왜 디아즈는 1000만 달러를 받는가, 실력 이상의 상품성

UFC 제공

네이트 디아즈는 커리어를 훌쩍 뛰어넘는 상품성의 소유자다.디아즈는 자신만의 독특한 파이팅 스타일을 가지고 있다. 그는 이른바 '좀비 복싱'으로 불리는 압박형 타격을 구사한다. 상대의 공격을 피하는데 주력하기보다 어지간한 잔 타격은 무시하면서 전진하는 방식으로, 끊임없이 잽과 스트레이트를 던지며 상대의 데미지를 축적시키고 체력적으로 지치게 만든다.강한 맷집과 체력을 바탕으로 경기 내내 페이스를 유지하는 방식으로 한 방의 파괴력보다는 누적 데미지와 심리적 압박으로 승부를 끌고 간다. 얼굴이 피로 물들어도 물러서지 않는 장면은 그의 트레이드 마크다.여기에 브라질리언 주짓수 블랙벨트라는 강점도 있다. 그라운드 상황에서는 언제든 서브미션으로 경기를 끝낼 수 있으며, 실제로 다양한 초크 기술로 승리를 거둬왔다. 타격과 그래플링이 자연스럽게 연결되는 그의 스타일은 상대에게 지속적인 긴장감을 준다.앞서 언급했다시피 디아즈는 UFC 챔피언 출신이 아니다. 그럼에도 불구하고 이번 대회에서 최고 수준의 대전료를 받는 이유는 분명하다. 바로 흥행력이다. 그는 코너 맥그리거와의 두 차례 맞대결을 통해 전 세계적인 인지도를 확보했다. 당시 두 경기는 UFC 역사상 가장 큰 흥행을 기록한 이벤트 중 하나로 남아 있다.이후에도 디아즈는 경기력뿐 아니라 캐릭터, 인터뷰, 스토리 라인 등 모든 요소에서 대중의 관심을 끌어왔다. 그는 단순한 선수라기보다 하나의 콘텐츠에 가깝다. 특히 제이크 폴과의 복싱 경기 경험은 그의 시장 가치를 더욱 끌어올렸다. MMA와 복싱을 넘나드는 '크로스오버 스타'로 자리 잡으며, 더 넓은 팬층을 확보한 것이다.이번 복귀전은 향후 더 큰 빅매치로 이어질 가능성이 크다. 가장 주목받는 시나리오는 맥그리거와의 세 번째 대결이다. 이미 1승 1패로 균형을 이룬 두 선수의 라이벌 구도는 여전히 강력한 흥행 요소로 남아 있다.조 로건 역시 "디아즈가 승리할 경우 맥그리거와의 경기로 이어질 수 있다"고 전망했다. 이 경기가 현실화될 경우, 또 한 번의 초대형 이벤트가 될 가능성이 높다.디아즈의 이번 복귀는 단순한 베테랑 선수의 귀환이 아니다. 그것은 현대 격투 스포츠에서 '누가 가장 강한가'보다 '누가 가장 많은 관심을 끌 수 있는가'가 얼마나 중요한지를 보여주는 사례다.맞으면서도 전진하는 '좀비 복싱', 결정적인 순간을 놓치지 않는 주짓수, 그리고 무엇보다 팬들이 열광하는 캐릭터까지... 디아즈는 다시 한번 자신의 방식으로 증명하고 있다. 실력 이상의 가치가 존재하는 무대에서, 그는 여전히 가장 비싼 이름 중 하나라는 사실을.