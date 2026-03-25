'U22 출전 규정 완화' 두렵지 않은 K-영건들의 존재감

22세 이하 출전 규정이 완화되며 우려를 낳았으나 실력이 있으면 경기에 나설 수 있다는 메시지를 보내고 있는 'K-영건'이다.지난 22일(일)을 끝으로 약 한 달간 팬들의 마음을 뜨겁게 달궜던 '하나은행 K리그1 2026'이 잠시 A매치 휴식기에 접어들었다. 5라운드까지 진행됐으나 많은 이야기가 쌓였다. 흥미로운 순위 싸움부터 시작해 외국인 선수들의 활약이 이어지고 있는 가운데 가장 이목이 가는 대목이 존재한다. 바로 22세 이하 영건들의 퍼포먼스가 심상치 않다는 것이다.지난해까지 K리그엔 22세 이하 선수를 무조건 출전시켜야만 하는 규정이 있었다. 해당 규정은 2010년대 초반에 생겨 점진적으로 강화돼 왔다. 연맹이 프로축구 내 유스 시스템 활성화 정책 일환으로 만든 것이었다. 하지만 이로 인해 구단은 교체카드 5장을 모두 사용하려면 22세 이하 선수들을 선발 명단에 넣어야 하는 리스크를 감수해야 했고, 경기 극초반에 선발 명단에 넣은 선수를 빼는 꼼수까지 등장했다.결국 연맹은 규정을 대폭 유연하게 만들었다. U-22 선수 출전 여부와 상관없이 경기 중 5명을 교체할 수 있게 하면서 경기 엔트리에는 2명 이상이 포함돼야 한다고 변경한 것이다.규정 완화로 인해 22세 이하 선수들의 출전 시간이 줄어들 것이라는 우려가 존재했으나, 규정은 실력 앞에선 힘이 없었다. 디펜딩 챔피언 전북 현대에서는 '탈 22세급' 실력을 선보이고 있는 강상윤(2004년생)이 녹색 엔진 핵심으로 활약하고 있고, 지난해 아쉬운 활약을 보여줬던 최우진(2004년생) 역시 부진을 딛고 직전 대전전에서 펄펄 날았다.이런 자원들 사이에서도 유독 눈이 부신 활약을 선보이고 있는 선수가 있다. 바로 FC서울 핵심 미드필더로 자리하고 있는 2007년생 손정범이다. 서울 유스 시스템을 거쳐 이번 시즌을 앞두고 프로 무대에 입성, 김기동 감독의 굳건한 신뢰를 받고 있다. 아시아 챔피언스리그 무대에서 존재감을 드러냈던 그는 22일 광주와의 맞대결에서는 프로 데뷔 골을 터뜨렸다.전반 8분 공중 패스를 받은 가운데 침착한 헤더 슈팅으로 팀의 포문을 열었다. 양발을 이용한 창의적인 패스와 공간 창출 능력, 결정적인 클러치까지 보유한 손정범은 국가대표 핵심 미드필더 이재성(마인츠)을 떠올리게 만든다. 공배현의 활약상도 주목을 받고 있다. 2007년생으로 올해를 앞두고 프로 유니폼을 입은 그는 신임 이정규 감독의 신뢰를 굳건하게 받고 있다. 특히 신규 선수 등록 금지라는 징계를 당한 광주의 아쉬움을 달래주는 수비력을 선보이고 있다.인천 핵심 엔진으로 떠오른 서재민의 활약도 이목이 간다. FC서울 유스 출신인 2003년생 서재민은 서울 이랜드를 거쳐 이번 시즌 윤정환 감독의 인천 유나이티드에 입성했다. 팀이 5경기를 치르는 동안 1승을 거두는 데 그쳤지만, 왕성한 활동량과 유연한 탈압박으로 팀에 도움이 되고 있다.이에 더해 제주 '중고 신입' 조인정의 활약상도 눈여겨볼 만하다. 2005년생인 그는 2024시즌 제주 유니폼을 입었으나 2년 동안 단 2경기 출격에 그쳤다. 그렇게 사라지는 유망주 중 한 명으로 자리하는 듯했지만, 세르지우 코스타 감독의 눈에 들었다. 직전 라운드 강원과의 맞대결을 앞두고 수술대에 오른 김륜성을 대신해, 깜짝 선발 투입된 조인정은 전반 14분 강력한 왼발 중거리 슈팅으로 선제골이자, 프로 데뷔 골을 신고했다. 비록 팀은 1-1 무승부로 첫 승점 3점을 따내지 못했으나 활약상은 상당히 인상적이었다.2부 '영건'들의 활약도 눈부시다. 서울 이랜드에서는 안성남 코치의 아들로 알려진 2009년생 안주완이 16세 11개월 7일(K리그2 최연소 출전 1위)의 나이에 프로 데뷔에 성공했다. 지난 4라운드 천안과 맞대결에서 후반 30분 교체 투입된 그는 당돌한 드리블과 패스를 선보이면서 눈도장을 찍었다.경남에서는 대전에서 임대를 떠나온 2007년생 김현오가 지난 22일 열렸던 김포와 홈 맞대결에서 후반 16분, 상대 실수를 가로채 선제골을 기록하며 팀에 리그 첫 승리를 안겨줬다.22세 이하 규정 완화로 인해 유망주들이 경기에 나서지 못할 것이란 우려도 있었지만, 실력이 있으면 살아남을 수 있는 곳이 곧 '프로' 무대였다. 리그 일전이 많이 남은 가운데 'K-영건'들의 활약에 귀추가 주목된다.