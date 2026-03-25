김선호가 복귀작으로 택한 연극, 죽어서야 알게 된 삶의 진실

일본 연극계를 대표하는 극작가 마에카와 토모히로와 민새롬 연출가의 협업으로 탄생한 연극 <비밀통로: INTERVAL(이하 '비밀통로')>가 배우 김선호의 인기에 힘입어 순항 중이다. <비밀통로>는 토모히로의 희곡 <허점의 회의실>을 원작으로 삼아 한국 관객에게 익숙한 지역과 주제로 각색해 선보이는 연극이다.
드라마 <이 사랑 통역 되나요?>에 출연하며 최근 가장 인기 있는 배우로 거론되는 김선호의 연극 복귀작이기도 하다. 대학로 연극 무대에서 배우 활동을 시작한 김선호는 드라마와 영화를 통해 인기를 얻은 이후에도 연극 무대에 오르며 관객과 직접 만나곤 했다. 김선호는 이번 <비밀통로>를 통해 <행복을 찾아서> 이후 2년 만에 연극 무대에 다시 올랐다.
<비밀통로>는 천국도 지옥도 아닌 공간을 배경으로 '동재'와 '서진'이라는 이름을 가진 두 남자가 지난 삶을 복습하는 과정을 그린다. 김선호가 맡은 배역은 동재, 무대와 매체를 활발히 오가는 배우 양경원과 김성규가 함께 캐스팅되었다. 이들과 호흡을 맞추는 서진 역은 이시형·오경주·강승호가 맡는다.