김선호가 복귀작으로 택한 연극, 죽어서야 알게 된 삶의 진실

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연극 <비밀통로> 공연 사진책장으로 둘러싸인 육각형의 방에서 두 남자가 만난다. 육각형의 방은 또 다른 육각형의 방으로 이어지는 구조로, 이 공간을 멀리서 바라보면 벌집 모양이다. 각 방에 꽂힌 책들에는 두 사람의 인연이 기록되어 있다.이쯤에서 <비밀통로>의 세계관을 짚어보자면, 등장인물은 모두 죽은 상태다. 연극의 세계관은 삶이 반복되는 환생을 긍정하고, 모든 사람이 죽으면 바로 이곳에서 전생을 복습한 다음에 환생할 수 있다고 본다. 이곳으로 말하자면 삶과 죽음 사이에 놓인 '비밀통로'다.지난 21일 <비밀통로>를 관람하며 필자가 주목한 건 인물들이 삶을 복습하는 방식이다. 이 연극에서 인물이 삶을 복습할 수 있는 수단은 단 한 가지, 바로 타인과의 인연을 기록한 책을 통해서다. 동재와 서진은 자신이 어떤 사람이었는지 전혀 기억하지 못한다. 이들이 자신이 누구였는지 깨닫기 위해서는 서로와의 인연을 차근차근 톺아보며 서로 연결되어야 한다.동재와 서진의 인연은 비단 전생에만 국한되지 않는다. 2005년 처음 만나 2009년 재회하고 2023년 우연히 다시 만난 전생에서뿐만 아니라, 1973년 결정적인 만남과 헤어짐이 벌어졌던 전-전생에서도 둘의 인연은 존재했다. 그보다 훨씬 이전에도 다양한 시대에 걸쳐 각기 다른 관계로 인연을 이어왔다.동재와 서진이 지난 삶을 복습할수록 관객이 더 확실하게 느낄 수 있는 건, 한 개인의 삶은 그 사람 단독의 이야기만으로 이해될 수 없다는 것이다. 그런 면에서 <비밀통로>는 사람이 세상을 살아가는 방식을 이야기하는 연극이다. "친구의 친구로 여섯 다리만 건너면 세상 사람 모두와 연결"된다는 극중 대사는 우리가 삶을 살며 얼마나 많은 사람과 관계를 맺는지 생각하게 하며, 혼자서는 결코 살아갈 수 없다는 것을 깨닫게 한다.