'앤더슨-김광현 이탈' SSG, 상위권 유지할까

양형석

[타선] '

[주목할 선수]

2026 시즌 SSG 랜더스 예상 라인업 및 투수진SSG는 2024년 로버트 더거의 대체 선수로 합류해 좋은 성적을 올린 드류 앤더슨(디트로이트 타이거즈)과 재계약하면서 한국계 투수 미치 화이트를 새 외국인 투수로 영입했다. 앤더슨은 작년 12승7패 245탈삼진 평균자책점2.25를 기록하면서 KBO리그 역대 한 시즌 최다 탈삼진 2위 기록을 세웠고 부상으로 24경기 등판에 그친 화이트 역시 규정 이닝을 채우지 못했음에도 11승4패2.87의 좋은 성적을 올렸다.앤더슨이 메이저리그에 진출한 SSG는 화이트와 총액 120만 달러에 재계약하면서 새 외국인 선수로 드류 버하겐을 영입했다. 하지만 버하겐은 메디컬 테스트를 통과하지 못하며 계약이 파기됐고 SSG는 지난 1월 앤서니 베니지아노와 총액 85만 달러에 계약했다. SSG는 풀타임 활약을 위해 월드베이스볼클래식 출전도 포기한 화이트와 좌완 강속구 투수 베니지아노의 활약에 많은 기대를 걸고 있다.올 시즌 김광현이 부상으로 이탈하면서 SSG는 2021년 신인 드래프트 1차지명 출신의 좌완 김건우가 선발진에서 큰 역할을 해줘야 한다. 작년 선발과 불펜을 오가는 스윙맨으로 활약하며 5승4패2홀드3.82의 준수한 성적을 기록했던 김건우는 삼성 라이온즈와의 준플레이오프 2차전에서 경기 시작과 함께 6타자 연속 삼진을 잡아낸 바 있다. 김건우는 올해 시범경기에서도 2경기에서 10이닝1실점으로 호투했다.김광현의 이탈은 분명 SSG의 전력에 치명적인 악영향을 끼치겠지만 선발 진입을 호시탐탐 노리던 선수들에게는 좋은 기회가 될 수도 있다. 1군에서 통산 21번의 선발 등판 경험이 있는 최민준을 중심으로 작년 1군에서 34경기에 등판했던 전영준, 그리고 2026년 신인 드래프트 1라운드 5순위 출신으로 시범경기 2경기에 등판해 5이닝7탈삼진1실점으로 호투한 루키 김민준도 다크호스로 떠오르고 있다.작년 불펜 평균자책점 1위(3.36)에 빛나는 SSG에는 리그에서 가장 견고한 마무리로 꼽히는 조병현과 WBC를 통해 '전국구 스타'로 발돋움한 '불혹의 홀드왕' 노경은이 버티고 있다. 여기에 작년 33홀드로 노경은의 자리를 위협했던 이로운과 5승22홀드를 기록하고도 크게 돋보이지 못했던 김민으로 이어지는 필승조는 단연 10개 구단 최강이다. 다만 상대적으로 약한 좌완 불펜은 SSG 마운드의 약점으로 꼽힌다.SSG는 작년 팀 타율 8위(.256)와 팀 홈런 5위(127개),팀 득점 9위(609점)에 그치며 정규리그 3위를 기록한 팀 성적에 비해 좋은 공격력을 보여주지 못했다. 팀의 핵심타자 기예르모 에레디아와 최정이 부상에 허덕이며 50경기 가까이 결장했고 2024년 타율 .235 24홈런87타점을 기록했던 한유섬은 작년 타율이 .273로 상승했지만 홈런과 타점은 각각 15개와 71개로 줄어들면서 '거포'로서 크게 힘을 쓰지 못했다.부상으로 5월 한 달을 통째로 거르며 .339의 고타율을 기록하고도 규정 타석을 채우지 못했던 에레디아는 롯데 자이언츠의 빅터 레이예스처럼 상대적으로 부족한 장타력 때문에 재계약에 대해 회의적인 시선도 적지 않았다. 하지만 SSG는 통산 타율 .342를 자랑하는 리그 최고의 교타자를 놓지 않았고 에레디아는 작년보다 50만 달러 삭감된 130만 달러에 재계약하며 4년 연속 SSG 유니폼을 입게 됐다.에레디아의 장타력에 의문 부호를 가지며 재계약 여부를 고민하던 SSG가 에레디아와의 재계약을 선택할 수 있었던 중요한 원인 중 하나는 통산 276홈런982타점에 빛나는 '거포' 김재환을 영입했기 때문이다. 작년 시즌이 끝나고 두산 베어스에서 '셀프 방출'된 후 SSG와 2년 총액 22억 원에 계약한 김재환은 넓은 잠실 야구장을 떠나 타자들에게 유리한 SSG 랜더스 필드에서 더 많은 홈런을 때릴 수 있을 전망이다.2021년 SSG에 입단해 2024년 11홈런45타점, 작년 17홈런64타점을 기록하며 최정의 뒤를 잇는 토종거포로 순조롭게 성장하고 있는 고명준은 작년 삼성과의 준플레이오프 4경기에서 3개의 홈런을 폭발하며 야구팬들에게 강한 인상을 남겼다. 올해 시범경기에서도 6홈런10타점을 기록하며 작년 가을야구의 기세를 이어가고 있는 고명준은 올 시즌 SSG의 주전 1루수이자 중심타자로 또 한 번 도약을 노리고 있다.SK 시절 정근우라는 '악마 2루수'를 보유하고 있던 SSG는 2020년대 들어 최주환(키움 히어로즈),김성현 등이 주전 2루수로 활약했지만 공수에서 정근우 만큼 존재감을 보여주진 못했다. 작년엔 정준재가 2루수로 932.2이닝을 소화하며 주전으로 활약했는데 올해 김성현이 플레잉코치로 계약하며 일선에서 물러난 만큼 SSG는 작년 팀 내 최다 도루(37개)를 기록했던 정준재가 더 믿음직한 활약을 해줘야 한다.올해부터 KBO리그에 도입된 아시아쿼터는 호주를 포함한 아시아 국적 선수 1명을 총액 20만 달러 이하의 연봉으로 영입할 수 있는 제도다. 선수들의 활약에 따라 4번째 외국인 선수로 활용하는 구단도 있겠지만 아시아쿼터가 팀의 골칫거리가 되는 구단도 생길 것이다. 올해도 10개 구단이 모두 아시아쿼터를 영입했고 시즌이 개막하기 전까진 모든 구단이 아시아쿼터가 좋은 활약을 해주리라 굳게 믿고 있다.LG 트윈스와 KIA 타이거즈가 호주, 한화 이글스가 대만 국적의 아시아쿼터를 선택한 가운데 절대 다수에 해당하는 7개 구단은 일본 국적의 투수를 영입했다. 일본 프로야구의 수준이 KBO리그보다 높은 데다가 일본 투수들이 대체로 제구력이 정교하기 때문에 KBO리그의 ABS 시스템에 빨리 적응할 수 있을 거라는 판단이다. SSG 역시 일본 프로야구 14년 경력의 베테랑 우완 타케다 쇼타를 영입했다.KBO리그와 계약한 일본인 아시아쿼터 선수들은 독립 리그에서 활약하거나 프로 1군에서 확실히 자리를 잡지 못한 선수들이 대부분이다. 하지만 타케다는 소프트뱅크 호크스에서 활약하던 시절 2015년 프리미어12와 2017년 WBC 대표팀에 선발됐고 제팬시리즈에서 무려 6번의 우승 경력을 자랑하는 투수다. 66승48패3.33의 통산 성적 역시 KBO리그에서 활약할 다른 아시아쿼터 선수들을 압도한다.타케다는 올 시즌 김광현의 부상 공백을 메우기 위해 선발 투수로 활약할 예정이다(실제로 시범경기에서도 2경기에 선발로 등판해 6이닝2실점을 기록했다). 한 가지 불안요소는 타케다가 최근 2년 동안 1군 등판을 하지 못하다가 소프트뱅크에서 방출된 전성기가 지난 투수라는 점이다. 만약 타케다가 KBO리그에서 성공을 거두면 내년부터 전성기가 지난 일본인 선수들의 KBO리그 도전은 더욱 늘어날 것이다.