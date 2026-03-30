악당은 야생동물, 주인공은 공생동물, 희생자는 반려동물?

스튜디오 디에이치엘

스틸컷<펫 트레인>은 내적으로는 선한 동물들이 영웅적 야성을 간직한 팔콘의 도움을 받아 악당을 물리치는 권선징악의 구조를 가졌다. 그러나 이를 자세히 뜯어보면 길들여진 반려동물이 인간 생활권에서 살아가는 시난트로프(Synanthrope), 소위 공생동물의 도움을 받아 야생동물의 위협으로부터 버텨내는 이야기이기도 하다.가만히 세상에 살아가는 동물들의 생존형태를 떠올려보자. 생존 형태에 따라 크게 네 가지로 갈라진다. 인간의 돌봄을 받는 건 두 종류다. 반려동물과 가축이다. 돌봄을 받지 못하는 두 종류는 인간의 영역에서 살아가는 공생동물과 아직 파괴되지 않은 자연에서 살아가는 야생동물로 갈린다. 영화 속엔 이 넷 중 셋이 등장한다. 반려동물은 선으로, 공생동물은 악과 선을 모두 지닌 존재로, 야생동물은 악으로 그려진다. 구도를 보자면 가축을 등장시키지 않은 이유가 무언지는 짐작할 만하다.현실은 영화와는 다르다. 두수로 따져보자면 실재하는 동물(포유류, 조류 기준) 가운데 가장 많은 건 역시 가축이다. 여러 연구는 가축과 실험용 동물이 전체 동물의 절반을 훌쩍 넘는다고 말하고 있다. 다음은 단연 공생동물, 그러니까 쥐나 비둘기, 참새, 까치, 길고양이 따위다. 이중 쥐의 개체수가 압도적이다. 인간의 손이 닿지 않는 지역에 사는 야생동물은 넉넉잡아 5% 내외로 추정된다.반려동물은 그보다도 더 적다. 인간의 관점을 벗어나 보자면 동물에게 가장 큰 위협이 무엇인지가 명확히 드러나지 않는가. 영화 속 인간에 상당한 신뢰를 보내는 반려동물의 모습은 오로지 가축이 없는 상황에서만 아름답다. 가축의 존재를 아는 이에게 이 영화는 위선적일 밖에 없다.