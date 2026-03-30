악당은 야생동물, 주인공은 공생동물, 희생자는 반려동물?

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
철로 위를 달리는 기차가 있다. 기차에 든 승객들이 알지 못하는 새, 기차의 모든 기관이 정체불명의 악당에게 장악 당한다. 강력범죄를 저지르고 출소한 한스란 이가 시스템을 해킹해 원격으로 기차를 조종하게 된 것. 그 음모로 기차는 멈추지 않고 내달린다. 그야말로 폭주기관차다. 빠르게 내달리면 추락하고 말 불안한 다리와 절벽에 막힌 막다른 철로, 심지어 새로 개발 중인 도시에 짓고 있는 미완의 종착역까지, 기차가 마주한 위협이 한둘이 아니다. 이대로라면 큰 사고가 일어날 게 불보듯 확실하다.
뉴스는 실황을 생중계하는 데 여념이 없다. 헬리콥터까지 동원한 어느 방송국 중계팀은 기차 가까이 날아들어 상황을 시청자 앞에 생생히 펼쳐낸다. 그를 통해 확인되는 건 열차 안 승객들이 힘을 모아 열차를 장악한 악당들에 대응하는 모습이다. 과연 이들은 폭주하는 열차를 멈춰세울 수 있을까.
여기까지가 신작 애니메이션 <펫 트레인>의 기본적인 얼개다. 내달리는 버스와 그 안에 탄 승객들의 이야기 <스피드>, 폭탄테러의 위협을 받고 있는 기차에 탑승해 용의자를 찾아야 하는 <소스 코드>, 흉악범들에게 장악된 비행기에서 벌어진 이야기 <콘에어> 등 비슷한 이야기가 여럿이다. 달리는 탈 것과 시시각각 닥쳐오는 위협, 그에 대응하는 영웅적인 이들의 활약이 장소며 탈 것, 약간의 설정만 바꾸어 입을 뿐 대동소이하다 해도 좋겠다.