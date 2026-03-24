스포츠 대전충청 태안 소성정, 전국궁도대회 '단체 준우승·개인 우승' 쾌거 전국 75개 팀 참여, 값진 성적… 개인전은 630명 중 '최고 명궁' 탄생 신문웅(shin0635) 26.03.24 15:58최종업데이트26.03.24 15:59 인쇄 북마크 댓글 페북 트위터 공유 밴드 메일 https://omn.kr/2hhs5 복사 확대 축소 충남 태안군 궁도인들의 저력이 전국 무대에서 다시 한번 입증됐다. 태안 소성정은 지난 20일부터 22일까지 제26회 전주시장기 전국 남‧녀궁도대회 및 제63회 전주 천양정 전국 남녀‧궁도대회에서 단체전 준우승과 개인전 우승을 동시에 거머쥐며 지역 체육계에 큰 활력을 불어넣었다. 큰사진보기 ▲충남 태안군 소성정 입구에 태안군궁도협회가 전국대회 개인전 우승과 전국대회 단체전 준우승을 축하하는 펼침막이 게시했다.신문웅(태안군궁도협회제공) 결승 문턱서 아쉬운 역전... 단체전 '값진 준우승' 이번 대회 단체전에는 이도영, 고윤호, 송영현, 윤진, 문병일 등 5명의 선수로 구성된 소성정 팀이 출전했다. 전국 75개 팀이 참가한 가운데 치러진 이번 대회는 올해 들어 제주를 제외한 전국 첫 대회로, 각 지역 대표 궁사들이 대거 참여하며 치열한 경쟁이 펼쳐졌다. 소성정은 전주 도착 직후 진행된 예선에서 25발 중 17발을 명중시키며 36강 3위로 순조롭게 출발했다. 이후 16강과 8강, 4강을 잇달아 돌파하며 결승에 진출, 신안군 용항정과 우승을 놓고 맞붙었다. 결승전은 한 발씩 번갈아 쏘는 긴장감 속에 진행됐다. 4순까지 소성정이 2발 앞서며 우승에 성큼 다가섰지만, 마지막 5순에서 아쉽게 역전을 허용하며 준우승에 만족해야 했다. 비록 정상 문턱에서 멈췄지만, 전국 강호들을 연파하며 거둔 성과라는 점에서 의미가 크다는 평가다. 큰사진보기 ▲전국대회에서 단체전 준우승과 개인전 우승을 동시에 달성한 태안 소성정 선수단.(왼쪽부터 송영현, 고윤호, 이도영, 문병일, 윤진 선수)신문웅(태안군 궁도협회 제공) 개인전 '완벽 명중'... 윤진 선수 전국 정상 단체전의 아쉬움은 개인전에서 완벽히 만회됐다. 지난 21일 열린 개인전에는 전국 각지에서 630명의 궁사가 참가한 가운데, 소성정 소속 윤진 선수가 15발 전부를 명중시키는 완벽한 경기로 공동 선두에 올랐다. 결승에서는 광양 마로정 선수와의 접전이 이어졌다. 양 선수 모두 3발까지 모두 명중시키며 팽팽한 긴장감을 이어갔으나, 4번째 화살에서 상대가 빗나간 반면 윤진 선수가 침착하게 과녁을 맞추며 최종 우승을 확정지었다. '15발 전관왕'이라는 기록과 함께 거둔 이번 우승은 전국 무대에서도 손꼽히는 성과로 평가된다. "도민체전 상위권 진입 발판 삼겠다" 박용민 태안군궁도협회 회장은 "올해 전국대회에서의 성과를 바탕으로 하반기 충남도민체전에서 좋은 성적을 거두는 것이 목표"라며 "회원들이 평소 꾸준히 실력을 갈고닦은 결과가 이번 성적으로 이어졌다"고 말했다. 한편, 이번 전주 대회를 시작으로 전국 각지에서 월 3회 이상 궁도대회가 이어질 예정이어서 태안 소성정의 연속 상위권 입상 여부에도 관심이 모아지고 있다. ☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 덧붙이는 글 이 기사는 태안신문에도 실립니다. 태안군궁도협회 태안군소성정 태안 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 10만인클럽 10만인클럽 회원 신문웅 (shin0635) 내방 구독하기 트위터 지방자치시대를 선도하는 태안신문 편집국장을 맡고 있으며 모두가 더불어 사는 사회를 만들기 위해 노력하고 있습니다. 이 기자의 최신기사 "석탄에서 햇빛으로"… 벼랑 끝 노동자들의 선택 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 당신이 좋아할 만한 콘텐츠 unfold a 공유하기 닫기 태안 소성정, 전국궁도대회 '단체 준우승·개인 우승' 쾌거 페이스북 트위터 카카오톡 밴드 메일 URL복사 × top 패밀리사이트 닫기 10만인클럽 오마이TV 오마이포토 10만인클럽 오마이뉴스APP