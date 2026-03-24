태안 소성정, 전국궁도대회 '단체 준우승·개인 우승' 쾌거

신문웅(태안군 궁도협회 제공)

전국대회에서 단체전 준우승과 개인전 우승을 동시에 달성한 태안 소성정 선수단.(왼쪽부터 송영현, 고윤호, 이도영, 문병일, 윤진 선수)단체전의 아쉬움은 개인전에서 완벽히 만회됐다.지난 21일 열린 개인전에는 전국 각지에서 630명의 궁사가 참가한 가운데, 소성정 소속 윤진 선수가 15발 전부를 명중시키는 완벽한 경기로 공동 선두에 올랐다.결승에서는 광양 마로정 선수와의 접전이 이어졌다. 양 선수 모두 3발까지 모두 명중시키며 팽팽한 긴장감을 이어갔으나, 4번째 화살에서 상대가 빗나간 반면 윤진 선수가 침착하게 과녁을 맞추며 최종 우승을 확정지었다.'15발 전관왕'이라는 기록과 함께 거둔 이번 우승은 전국 무대에서도 손꼽히는 성과로 평가된다.박용민 태안군궁도협회 회장은 "올해 전국대회에서의 성과를 바탕으로 하반기 충남도민체전에서 좋은 성적을 거두는 것이 목표"라며 "회원들이 평소 꾸준히 실력을 갈고닦은 결과가 이번 성적으로 이어졌다"고 말했다.한편, 이번 전주 대회를 시작으로 전국 각지에서 월 3회 이상 궁도대회가 이어질 예정이어서 태안 소성정의 연속 상위권 입상 여부에도 관심이 모아지고 있다.