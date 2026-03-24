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'양현종 폭격' 삼성 김영웅, 2026 영웅시대 열릴까?

'양현종 폭격' 삼성 김영웅, 2026 영웅시대 열릴까?

[KBO리그] 시범경기 초반 19타수 무안타 부진했던 김영웅... 타격폼 조정 후 양현종 상대 연타석포 작렬

케이비리포트(kbreportcom)
26.03.24 17:06최종업데이트26.03.24 17:06
양현종을 상대로 연타석 홈런을 터뜨린 삼성 김영웅
양현종을 상대로 연타석 홈런을 터뜨린 삼성 김영웅삼성라이온즈

지난해 가을야구 무대에서 연일 대포를 쏘아 올리며 삼성 라이온즈 타선의 히어로로 우뚝 섰던 김영웅(23)이 정규시즌 개막을 코 앞에 두고 무서운 기세로 방망이를 예열하고 있다. 시범경기 초반 긴 침묵 끝에 스스로 찾아낸 해법으로 타격감을 끌어올린 김영웅은 오는 28일 대장정을 시작하는 2026 KBO리그에서 맹활약을 예고하고 있다.

23일 대구 삼성라이온즈파크에서 진행된 KIA 타이거즈와의 시범경기에 6번 타자 3루수로 선발 출장한 김영웅은 현역 최다승(186승) 투수인 양현종을 상대로 2회(커브 상대)와 4회(패스트볼 상대) 연타석 홈런을 터뜨렸다. 지난 20일 NC 다이노스전에서 첫 홈런을 신고한 지 불과 3일 만에 터진 시범경기 2-3호 홈런이었다. 경기 초반 2안타 3타점을 기록한 김영웅은 팀의 7대 1 대승을 이끌었다.

사실 한주 전인 19일까지만 해도 김영웅을 향한 우려의 시선이 점점 커지고 있었다. 시범경기 개막 이후 7경기 동안 19타수 무안타(4볼넷/7삼진)로 타석에서 침묵이 길어졌고 연타석 홈런을 터뜨린 23일 경기 전까지 타율이 0.103에 그쳤기 때문이다. 정식 기록이 아닌 시범경기임에도 1할을 겨우 넘긴 타율은 정교함이 약점인 김영웅에게 긍정적인 신호는 아니기 때문이다.

삼성 김영웅의 주요 타격기록(출처:야구기록실 KB REPORT)
삼성 김영웅의 주요 타격기록(출처:야구기록실 KB REPORT)케이비리포트

하지만 정작 당사자인 김영웅은 이를 심각하게 받아들이지 않았다. 정타가 야수 정면으로 가는 경우가 많아서 정규시즌에 안타가 되기 위한 일종의 액땜으로 여겼다는 김영웅은 차라리 시범경기 내내 안타가 나오지 않고 정규시즌에 몰아쳤으면 좋겠다는 긍정적인 마음가짐을 보였다.

부진 탈출의 진짜 비결은 타격폼의 미세 조정인 것으로 보인다. 시범경기 초반 투수 쪽으로 방망이를 세운 상태에서 빙빙 돌리며 타이밍을 맞추던 동작을 없앤 것이다. 타석에서 손의 움직임이 많아서 타격 컨디션에 따라 기복이 컸다고 자체 진단한 김영웅은 시범경기 첫 홈런을 기록한 NC전 이후 불필요한 동작을 없애고 최대한 하체로 치는 느낌으로 타격 폼을 수정했다고 밝혔다.

타격폼을 미세 조정한 김영웅
타격폼을 미세 조정한 김영웅삼성라이온즈

김영웅은 이미 2024시즌 28홈런, 2025시즌 22홈런을 기록하며 리그 정상급 장타력을 입증한 타자다. 다만 문제는 기복이었다. 좋은 흐름을 유지할 때는 리그에서 손꼽히는 활약을 보이지만 한 번 침체에 빠지면 회복까지 시간이 걸렸다.결국 2026시즌의 핵심은 '지속성'이다.

김영웅의 장타력은 의심의 대상이 아니다. 대신 시즌 전체를 관통하는 생산력을 유지할 수 있느냐가 관건이다. 특히 삼성 타선이 리그 정상급 파괴력을 보이기 위해서는 중심타선의 연결고리 역할이 중요하다. 김영웅이 단순한 홈런 타자를 넘어 출루와 타점 생산 능력까지 갖춘다면 삼성의 공격력은 명실상부 리그 최강이 될 수 있다.

디펜딩 챔피언 LG의 대항마로 꼽히는 삼성(출처: KBO 야매카툰 중 삼성/LG 컷)
디펜딩 챔피언 LG의 대항마로 꼽히는 삼성(출처: KBO 야매카툰 중 삼성/LG 컷)케이비리포트/최감자/민상현

현재 삼성의 상황도 김영웅의 꾸준함을 요구하고 있다. 스프링 캠프 중 선발진(원태인 부상, 외인 선발 교체)과 불펜(이호성 시즌 아웃)에 악재가 터진 가운데 시즌 초반은 타선의 힘으로 버텨야 하는 구간이다. 이 과정에서 김영웅의 활약은 필수 조건이다.

시범경기 막판 급격한 반등은 긍정적인 신호다. 다만 그것이 곧바로 정규시즌 성과로 이어진다는 보장은 없다. 스스로 타격폼을 조정하며 완벽하게 타격 컨디션을 끌어올린 김영웅이 2026시즌 삼성의 정상 도전을 견인할 수 있을지 주목된다.

[관련 기사] 삼성과 LG의 '가을야구 전쟁사 [KBO야매카툰]

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KB REPORT), KBO기록실]

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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
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