'양현종 폭격' 삼성 김영웅, 2026 영웅시대 열릴까?

삼성라이온즈

양현종을 상대로 연타석 홈런을 터뜨린 삼성 김영웅지난해 가을야구 무대에서 연일 대포를 쏘아 올리며 삼성 라이온즈 타선의 히어로로 우뚝 섰던 김영웅(23)이 정규시즌 개막을 코 앞에 두고 무서운 기세로 방망이를 예열하고 있다. 시범경기 초반 긴 침묵 끝에 스스로 찾아낸 해법으로 타격감을 끌어올린 김영웅은 오는 28일 대장정을 시작하는 2026 KBO리그에서 맹활약을 예고하고 있다.23일 대구 삼성라이온즈파크에서 진행된 KIA 타이거즈와의 시범경기에 6번 타자 3루수로 선발 출장한 김영웅은 현역 최다승(186승) 투수인 양현종을 상대로 2회(커브 상대)와 4회(패스트볼 상대) 연타석 홈런을 터뜨렸다. 지난 20일 NC 다이노스전에서 첫 홈런을 신고한 지 불과 3일 만에 터진 시범경기 2-3호 홈런이었다. 경기 초반 2안타 3타점을 기록한 김영웅은 팀의 7대 1 대승을 이끌었다.사실 한주 전인 19일까지만 해도 김영웅을 향한 우려의 시선이 점점 커지고 있었다. 시범경기 개막 이후 7경기 동안 19타수 무안타(4볼넷/7삼진)로 타석에서 침묵이 길어졌고 연타석 홈런을 터뜨린 23일 경기 전까지 타율이 0.103에 그쳤기 때문이다. 정식 기록이 아닌 시범경기임에도 1할을 겨우 넘긴 타율은 정교함이 약점인 김영웅에게 긍정적인 신호는 아니기 때문이다.