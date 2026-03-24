영국판 대부 '피키 블라인더스', 더할 나위 없이 좋다

영국 BBC를 대표하는 레전드 드라마들, 이를테면 <셜록> <닥터 후> <보디가드> 등은 한 시대를 풍미했다. OTT 열풍 이후 전 세계적으로 더 많은 이들이 접할 수 있게 되었고, 그중에는 <피키 블라인더스>도 있다. 2013년부터 2022년까지 6 시즌이 이어지는 동안 주인공 토마스 쉘비 역을 맡은 킬리언 머피는 세계적인 배우로 우뚝 섰다.
일찌감치 시즌 2부터 넷플릭스에서 스트리밍되었는데, 그 영향으로 '넷플릭스 오리지널'로 오해를 사는 경우도 많다. 그도 그럴 것이 영국을 제외하면 BBC 드라마를 접하기 쉽지 않기 때문이다. 그렇게 <피키 블라인더스>는 '영국판 <대부>'라는 별칭과 함께 불멸의 드라마로 자리 잡았다. 시즌 6으로 막을 내렸지만, 곧 시즌 7이 돌아온다는 소식도 전해지고 있다.
시즌 7을 위한 포석이자 시리즈의 진정한 종장으로, 넷플릭스는 오리지널 영화 <피키 블라인더스: 불멸의 남자>를 선보였다. 시즌 6 이후 몇 년이 흐른 제2차 세계대전을 배경으로, 은둔을 선택했던 '피키 블라인더스' 2대 보스 토마스 쉘비가 다시 돌아온다는 설정이다.