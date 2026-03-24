영국판 대부 '피키 블라인더스', 더할 나위 없이 좋다

▲넷플릭스 오리지널 영화 <피키 블라인더스: 불멸의 남자>의 한 장면. 넷플릭스

'불멸의 남자', 내면의 전쟁을 마주하다



탁월한 능력과 리더십으로 수많은 이들의 신망을 얻은 갱스터 조직의 보스 토마스 쉘비. 그는 성공한 사업가이자 하원의원이기도 했다. 하지만 끊임없이 따라오는 위협과 제1차 세계대전에서 얻은 트라우마, 그리고 독단적이고 고립적인 성향은 그를 점점 내면으로 몰아넣었고, 결국 은둔에 이르게 했다. 그는 오랜 시간 스스로와의 전쟁을 치르고 있었던 셈이다.



영화는 그를 다시 현실로 불러내는 과정에서 개인적 동기와 대의적 명분을 치밀하게 쌓아 올린다. 그중 단 하나라도 성립하지 않았다면 그는 돌아오지 않았을 것이다. 전반부에서 그의 은둔을 충분히 쌓아 올린 뒤, 후반부에서 폭발시키는 전개는 강한 카타르시스를 선사한다. <피키 블라인더스>의 팬이라면 대단원의 감동을 느낄 수 있고, 시리즈를 보지 않았더라도 충분히 몰입할 수 있다.



토마스 쉘비, '버밍엄의 왕'이었던 그는 과연 무엇으로부터 도망치고 있었을까. 그가 누구에게도 드러내지 못한 내면의 전쟁 상대는 누구였을까. 조직이 절체절명의 위기에 빠졌음에도 복귀를 거부했던 이유는 무엇이었을까. 부제 '불멸의 남자'가 의미하는 바와 함께 그 답이 하나씩 드러난다.



완전히 새로운 판으로 나아갈 <피키 블라인더스>의 다음 이야기를 앞두고, 1~6시즌은 이 '불멸의 남자'를 통해 비로소 하나의 완성에 도달했다. 동시에 이 작품은 독립적인 갱스터 누아르로서도 충분한 완성도를 지닌다.



킬리언 머피는 물론 배리 키오건, 레베카 퍼거슨, 팀 로스의 뛰어난 연기까지 더해져 완성도를 높인다. 이전 시즌을 정주행한 뒤 이 작품을 감상하고, 이어질 새로운 시즌을 기다리는 것도 좋은 선택이 될 것이다.





추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기