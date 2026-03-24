BTS '아리랑'부터 드라마까지, 세계로 흐르는 '한'

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BTS빅히트뮤직
"Pardon 김구 선생님 tell me how you feel."
영어와 한국어가 섞인 노래에서 백범 김구 선생이 소환된다. BTS의 신보 수록곡 '에일리언스'의 한 대목이다. "김구 선생님, 기분이 어떠신가요" 역사에 남은 이에게 질문을 건네는 이 장면은 오래된 어떤 역할을 수행한다. 그것은 대신해 말하는 사람, 대리인의 역할이다. 김구 선생은 생전에 이런 말을 남겼다.
"오직 한없이 가지고 싶은 것은 높은 문화의 힘이다."
그 문화의 힘을 가장 갖고 싶어했던 사람이 미처 누리지 못한 것을, 지금 BTS가 실현하고 있다. BTS의 이번 앨범 <아리랑>에는 한국적 요소가 깊숙이 새겨져 있다. 첫 트랙 '바디 투 바디' 후반부에는 아리랑 선율이 흐르고, 'No.29'에는 선덕대왕신종의 타종 소리가 울린다.
앨범명인 '아리랑'도 같은 맥락에서 읽힌다. 본래 아리랑은 전국을 유랑하던 소리꾼들이 고개를 넘으며 부르던 노래에서 비롯됐다. 그렇게 이별과 기다림의 정서가 켜켜이 쌓이며 민족의 노래가 된 것인데, 일제강점기를 거치면서 빼앗긴 것들에 대한 한이 그 위에 덧입혀졌다. 그리고 BTS는 이별과 기다림, 한이 쌓인 '아리랑'을 21세기 음악의 문법으로 재해석해 우리 앞에 선보였다.