첫 미니앨범 앞세워 컴백한 걸그룹, 연습생 시절 언급한 이유

▲
그룹 베이비돈크라이(Baby DONT Cry)피네이션
이제 막 데뷔 2년 차를 맞이한 신예 4인조 걸그룹 베이비돈크라이(Baby DONT Cry, 이현·쿠미·미아·베니)가 첫 번째 미니 음반 < AFTER CRY >를 발표하고 본격적인 활동에 돌입했다.
월드스타 싸이가 선보인 첫 걸그룹인 베이비돈크라이는 지난해 데뷔 싱글 'F Girl'(6월)과 두 번째 싱글 'I DONT CARE'(11월)를 통해 5세대 케이팝 유망주 대열에 합류하며 글로벌 음악 팬들의 주목을 이끌어냈다. 최근에는 영국의 유력 음악 매거진 'NME'가 발표한 '올해 주목해야 할 신예 아티스트' 중 한 팀으로 선정될 만큼 발전 가능성도 인정받았다.
음원 기준 약 4개월 만의 신곡이자 선공개곡 'Shapeshifter'로 기대치를 높인 베이비돈크라이는 김이나, 라이언전, 유건형, 기리보이 등 유명 작사·작곡가와 손잡고 < AFTER CRY >와 타이틀곡 'Bittersweet(비터스위트)'를 앞세웠다. 치열한 경쟁이 펼쳐지는 케이팝 시장에서 이들이 뚜렷한 족적을 남길 수 있을지 관심이 쏠린다.
선공개곡 + 첫 미니 음반 앞세운 컴백