첫 미니앨범 앞세워 컴백한 걸그룹, 연습생 시절 언급한 이유

▲새 음반 'AFTERCRY'를 발표한 베이비돈크라이(Baby DONT Cry) 피네이션

지난해 6월 기자들의 질문 하나하나에 또렷한 발음으로 답하던 4명의 멤버들은 9개월이 흐른 지금, '성장'이라는 단어가 어울릴 만큼 신인 티를 벗고 새로운 도전에 나섰다. 최근 해외 음악 전문 매체의 연이은 호평은 베이비돈크라이에게 또 하나의 날개가 되고 있다.



이에 대해 멤버들은 "수많은 케이팝 아이돌 사이에서 우리가 그중 하나라는 사실이 정말 자랑스럽다. 기회만 된다면 글로벌 팬들이 있는 곳이라면 어디든 달려가고 싶다. 우리 음악을 통해 공감을 얻고 싶다"고 밝혔다.



"음악방송에서 꼭 앙코르 무대(1위)를 하는 가수가 되고 싶다." (이현)

"저희가 다른 팀에 비해 작고 왜소해 보일 수 있지만, 네 명이 모이면 누구보다 강하다. 작지만 약하지 않다는 마음가짐으로 활동하겠다." (베니)

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