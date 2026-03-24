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KIA 김시훈, 올시즌 불펜 핵심으로 거듭날까

KIA 김시훈, 올시즌 불펜 핵심으로 거듭날까

시범경기 평균자책점 0, 안정된 투구 돋보여

김종수(oetet)
26.03.24 09:57최종업데이트26.03.24 09:57
현재 김시훈의 시범경기 평균자책점은 '0'이다.
현재 김시훈의 시범경기 평균자책점은 '0'이다.KIA 타이거즈

프로야구 KIA 타이거즈 김시훈(27·우투우타)이 시범경기에서 완벽에 가까운 투구를 이어가며 다가올 시즌에 대한 기대감을 끌어올리고 있다. 단순한 호투를 넘어 '완전히 달라진 투수'라는 평가까지 나오고 있는 가운데, 그의 반등 여부는 올 시즌 KIA 불펜 운영의 핵심 변수로 떠오르고 있다.

김시훈은 3월 22일 잠실구장에서 있었던 두산 베어스와의 시범경기에 구원 등판해 1이닝 무피안타 무사사구 1탈삼진 무실점을 기록했다. 투구수는 단 11개. 군더더기 없는 깔끔한 투구였다.

이날 경기까지 포함해 김시훈은 시범경기 5차례 등판에서 단 한 개의 안타도 허용하지 않는 완벽한 흐름을 이어가고 있다. 이닝을 쪼개서 등판한 경기까지 포함하면 6이닝 이상을 소화하며 피안타 '0', 실점 '0'을 유지 중이다.

단순히 기록만 좋은 것이 아니다. 내용 역시 눈에 띄게 달라졌다. 과거에는 위기 상황에서 제구가 흔들리며 볼넷이나 장타를 허용하는 장면이 잦았지만, 이번 시범경기에서는 스트라이크 존을 과감하게 공략하며 타자들과 정면 승부를 펼치고 있다.

특히 초구 스트라이크 비율이 높아지면서 투구 수 관리가 수월해졌고, 이는 자연스럽게 경기 운영 능력 향상으로 이어지고 있다. 1이닝을 10개 안팎의 공으로 정리하는 장면이 반복되면서 '계산이 서는 투수'로 변모하고 있다는 평가다.

또 하나 주목할 부분은 구종 활용이다. 직구 위주의 단조로운 패턴에서 벗어나 커브, 슬라이더, 포크볼을 상황에 맞게 섞어 던지며 타자들의 타이밍을 효과적으로 빼앗고 있다. 변화구 완성도가 올라오면서 직구의 체감 구속 역시 더 빨라 보이는 효과까지 나타나고 있다.

시범경기에서 김시훈은 확 달라진 안정감을 선보이고 있다.
시범경기에서 김시훈은 확 달라진 안정감을 선보이고 있다.KIA 타이거즈

'기대주 → 부진 → 반등 도전'... 굴곡의 야구 인생

김시훈은 아마추어 시절부터 주목받던 유망주였다. 마산고 재학 당시 안정된 제구와 다양한 구종을 앞세워 높은 평가를 받았고, 2018년 1차 지명으로 NC 다이노스 유니폼을 입었다.

프로 입단 이후 성장 곡선도 나쁘지 않았다. 2022년 1군 데뷔 후 빠르게 불펜 핵심 자원으로 자리 잡았고, 2022년과 2023년 두 시즌 연속 두 자릿수 홀드를 기록하며 필승조로 활약했다. 당시에는 '차세대 셋업맨'으로 불릴 정도로 팀 내 입지가 탄탄했다.

하지만 2024년 이후 흐름이 흔들리기 시작했다. 구위 저하와 제구 난조가 겹치면서 점차 신뢰를 잃었고, 결국 2025시즌 도중 트레이드를 통해 팀을 옮기게 됐다. 2025년 7월, KIA와 NC의 3대3 트레이드를 통해 김시훈은 새로운 도전에 나섰다. 불펜 보강이 절실했던 KIA 입장에서는 즉시 전력감이 필요했고, 김시훈은 그 기대를 안고 광주로 향했다.

그러나 결과는 기대와 거리가 멀었다. 트레이드 이후 9경기에서 평균자책점 7.45를 기록하며 안정적인 모습을 보여주지 못했고, 시즌 최종 성적 역시 평균자책점 8.06으로 마무리됐다. 특히 접전 상황에서 실점이 반복되면서 감독과 코칭스태프의 신뢰를 완전히 얻지 못했다.

"좋은 공을 갖고 있지만 경기에서 풀어내지 못한다"는 평가가 따라붙었다. 이러한 부진은 단순한 기록 이상의 의미를 남겼다. 김시훈 개인에게는 커리어의 중요한 기로였고, KIA에게도 트레이드 성패를 가르는 변수였다.

이제 김시훈에게 남은 것은 구속 상승이다.
이제 김시훈에게 남은 것은 구속 상승이다.KIA 타이거즈

'구속 145km가 키'... 멀티이닝 불펜으로 역할 확대

그럼에도 불구하고 KIA는 김시훈에 대한 기대를 거두지 않았다. 그리고 2026시즌을 앞둔 스프링캠프에서 그 기대는 다시 살아나기 시작했다. 김시훈은 캠프 초반부터 적극적인 변화에 나섰다.

투구 밸런스를 수정하고 하체 사용을 강화하면서 구속과 제구를 동시에 끌어올리는 데 집중했다. 또한 변화구 완성도를 높이기 위해 반복 훈련을 이어갔다. 그 결과가 바로 현재 시범경기 성적으로 이어지고 있다.

이범호 감독 역시 그의 변화를 긍정적으로 바라보고 있다. 이 감독은 "지금 팀 내에서 가장 좋은 컨디션을 보여주고 있다"고 평가하면서도, 한 단계 더 도약하기 위한 조건을 제시했다. 바로 직구 구속이다. 현재 김시훈의 직구는 142~144km 수준에서 형성되고 있다. 이 감독은 "145km 정도만 꾸준히 나와준다면 훨씬 위력적인 투수가 될 것이다"고 강조했다.

이는 반등을 위해 매우 중요한 요소다. 김시훈은 다양한 변화구를 갖춘 투수이기 때문에 직구 구속이 일정 수준 이상 유지될 경우, 타자 입장에서는 모든 구종에 대응하기가 훨씬 어려워진다.

또한 KIA는 김시훈을 '짧게 던지는 투수'가 아닌 '길게 끌고 갈 수 있는 불펜 자원'으로 활용할 계획이다. 최근 KBO리그에서는 불펜의 역할이 세분화되고 있지만, 동시에 2이닝 이상을 책임질 수 있는 멀티 이닝 투수의 가치도 점점 높아지고 있다.

이 감독 역시 "2이닝을 던질 수 있는 투수가 필요하다"고 밝히며 김시훈에게 보다 큰 역할을 맡길 가능성을 시사했다. 이는 단순한 추격조를 넘어, 상황에 따라 필승조 역할까지 확장될 수 있음을 의미한다.

시범경기에서의 호투가 정규시즌까지 그대로 이어진다는 보장은 없다. 그러나 현재 김시훈의 모습은 단순한 '일시적인 상승세'로 보기 어려울 정도로 안정적이다. 무엇보다 긍정적인 부분은 투구 내용의 변화다. 제구 안정, 구종 다양화, 공격적인 승부, 빠른 이닝 소화까지 투수로서 필요한 요소들이 고르게 개선되고 있다.

만약 이 흐름이 정규시즌까지 이어진다면, 단순한 반등을 넘어 KIA 불펜의 핵심 자원으로 자리 잡을 가능성도 충분하다. 더 나아가 2025년 트레이드를 '성공 사례'로 바꾸는 주인공이 될 수도 있다.

시범경기에서 가장 뜨거운 상승세를 보이고 있는 투수 중 한 명인 김시훈의 공이 정규시즌에서도 힘차게 뻗어나갈 수 있을지, 그리고 KIA 마운드에 어떤 변화를 가져올지 주목된다.


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KIA타이거즈 김시훈 시범경기호투

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