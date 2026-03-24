KIA 김시훈, 올시즌 불펜 핵심으로 거듭날까

KIA 타이거즈

이제 김시훈에게 남은 것은 구속 상승이다.그럼에도 불구하고 KIA는 김시훈에 대한 기대를 거두지 않았다. 그리고 2026시즌을 앞둔 스프링캠프에서 그 기대는 다시 살아나기 시작했다. 김시훈은 캠프 초반부터 적극적인 변화에 나섰다.투구 밸런스를 수정하고 하체 사용을 강화하면서 구속과 제구를 동시에 끌어올리는 데 집중했다. 또한 변화구 완성도를 높이기 위해 반복 훈련을 이어갔다. 그 결과가 바로 현재 시범경기 성적으로 이어지고 있다.이범호 감독 역시 그의 변화를 긍정적으로 바라보고 있다. 이 감독은 "지금 팀 내에서 가장 좋은 컨디션을 보여주고 있다"고 평가하면서도, 한 단계 더 도약하기 위한 조건을 제시했다. 바로 직구 구속이다. 현재 김시훈의 직구는 142~144km 수준에서 형성되고 있다. 이 감독은 "145km 정도만 꾸준히 나와준다면 훨씬 위력적인 투수가 될 것이다"고 강조했다.이는 반등을 위해 매우 중요한 요소다. 김시훈은 다양한 변화구를 갖춘 투수이기 때문에 직구 구속이 일정 수준 이상 유지될 경우, 타자 입장에서는 모든 구종에 대응하기가 훨씬 어려워진다.또한 KIA는 김시훈을 '짧게 던지는 투수'가 아닌 '길게 끌고 갈 수 있는 불펜 자원'으로 활용할 계획이다. 최근 KBO리그에서는 불펜의 역할이 세분화되고 있지만, 동시에 2이닝 이상을 책임질 수 있는 멀티 이닝 투수의 가치도 점점 높아지고 있다.이 감독 역시 "2이닝을 던질 수 있는 투수가 필요하다"고 밝히며 김시훈에게 보다 큰 역할을 맡길 가능성을 시사했다. 이는 단순한 추격조를 넘어, 상황에 따라 필승조 역할까지 확장될 수 있음을 의미한다.시범경기에서의 호투가 정규시즌까지 그대로 이어진다는 보장은 없다. 그러나 현재 김시훈의 모습은 단순한 '일시적인 상승세'로 보기 어려울 정도로 안정적이다. 무엇보다 긍정적인 부분은 투구 내용의 변화다. 제구 안정, 구종 다양화, 공격적인 승부, 빠른 이닝 소화까지 투수로서 필요한 요소들이 고르게 개선되고 있다.만약 이 흐름이 정규시즌까지 이어진다면, 단순한 반등을 넘어 KIA 불펜의 핵심 자원으로 자리 잡을 가능성도 충분하다. 더 나아가 2025년 트레이드를 '성공 사례'로 바꾸는 주인공이 될 수도 있다.시범경기에서 가장 뜨거운 상승세를 보이고 있는 투수 중 한 명인 김시훈의 공이 정규시즌에서도 힘차게 뻗어나갈 수 있을지, 그리고 KIA 마운드에 어떤 변화를 가져올지 주목된다.