"라돈, 투게더!" 전설 만든 다큐, 그 뒤에는 이 사람이 있었다

▲비상포스터 이모션픽쳐스

전설이 된 "라돈, 투게더"



영화적 재미 또한 충만하다. 뺀질이 성향 가득한 당시로선 젊은 라돈치치에게 면박 주는 주장 임중용의 모습은 그대로 역사가 됐다. 훈련 중 다 함께 골대를 뽑아 옮겨야 하는 상황에서 홀로 손을 대지 않는 라돈치치에게 임중용이 "라돈! 야 인마! 투게더!"하고 말하는 장면은 축구팬 사이에서 무척이나 유명한 밈이 됐다. 영화가 나온 지 10년이 넘게 지난 지금까지도 '라돈 투게더'는 전설이다.



소위 투게더 정신, 선수가 직접 골대를 뽑아 옮기며 외국인 선수까지 봐주지 않고 하나가 되어야 하는 팀스피릿이 필요하다는 이야기가 여전히 나올 정도다. 라돈치치도 임중용도 이 일을 기억하는 모두가 이를 기분 나빠 하지 않는 건 지난 시대의 낭만이 이 작품에 깃든 덕도 있을 것이다.



<비상>은 그대로 한국 독립다큐의 한 장을 썼다. 여전히 한국 축구를 다룬 다큐 가운데 이만한 작품이 없고, 앞으로도 이를 넘는 작품이 나오기가 쉽지 않을 것이다. 좋아진 장비와 정교해진 후반작업, 또 구단의 내밀한 부분까지 카메라를 허용하는 달라진 분위기 등등 여건이 나아진 건 사실이다. 그러나 이처럼 때와 환경, 사람들의 합까지가 모두 맞는 경우는 그야말로 흔치가 않다.



제작자이자 독립상영관 운영자로 임재철은 제게 맡겨진 역할을 성심성의껏 수행해냈다. 그가 해낸 많은 일이 그러했듯 이 또한 결코 당연한 게 아니었다. 임재철 평론가의 명복을 빈다.



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