"라돈, 투게더!" 전설 만든 다큐, 그 뒤에는 이 사람이 있었다

약간 과장해 한국 축구팬치고, 적어도 K리그 팬이라면 모르는 이 없는 다큐멘터리가 있다. 인천 유나이티드의 이야기를 담은 <비상>(2006)이다. 재정적 어려움을 가진 시민구단임에도 2005 시즌 역대 최고 성적인 리그 준우승을 차지한 기적적 성취가 이 안에 담겼다. 영광은 그저 피치 위에서 끝나지 않았다. 2006년 개봉한 영화는 4만 명 가까운 관객을 모으며 기대 이상의 흥행을 이어갔다. 독립영화, 또 다큐에 결코 관대하지 않은 한국 대중의 정서를 감안하면 놀라운 일이었다.
영화 <비상>의 흥행 뒤에 숨은 공로자가 있다. 영화평론가 임재철이다. 중앙일보 기자 출신으로 영화에 매료돼 정식으로 공부한 그는 한국서 독립예술영화 저변을 구축하는 데 온 삶을 바쳤다. 잡지가 아직 읽히던 시기엔 <필름 컬처>와 같은 전문지를 발간해 갈수록 대중과 멀어지며 사변적이 되어가던 한국 영화비평의 경향을 전환하고 영화적 담론의 확장을 도모하기도 했다.
영화사 이모션픽쳐스를 설립해 서울 종로 낙원상가에 위치했던 허리우드 극장 일부관을 임대해 독립예술영화 전용관 필름포럼을 세운 것도 빼놓을 수 없다. 바로 이 극장이 <비상>의 흥행 뒤에서 확실한 어시스트 역할을 했다. 지난 22일 세상을 떠난 임재철은 <비상>의 제작자이기도 하다. 향년 65세, 여전히 할 일이 많은 이른 나이였다.