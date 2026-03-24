이동휘의 연기력으로만 승부하는 90분, 웃다가 울고 나왔다

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영화 <메소드 연기> 스틸컷(주)바이포엠스튜디오
프로젝트의 시작에는 윤종빈 감독의 적극적인 멘토링이 있었다. 배우 출신 이기혁 감독이 현장에서 겪은 다양한 경험을 시나리오로 녹여낸 데뷔작이다. 이동휘는 단편 <메소드 연기>(2020)로 이기혁 감독의 가능성을 확인했고, 단선적인 상황에만 머물렀던 30여 분의 단편은 92분으로 늘어났다.
인물의 동선과 관계는 촬영장을 넘어 가족, 소속사로 확장되었다. 고무된 이동휘는 영화의 기획과 제작자로 분했다. 그렇게 이동휘가 오직 연기력만으로 승부하는 모습을 확인하는 장편이 탄생하게 됐다. 웃긴 연기의 달인, 패셔니스타, 프로젝트 그룹 MSG 워너비의 멤버라는 타이틀에서 진중한 배우로 자리매김할 도전으로 읽히는 이유다.
배우 이동휘의 이름과 얼굴을 알린 작품은 드라마 <응답하라 1988>과 영화 <극한직업>이다. 두 작품은 기념비적인 성공과 인지도를 안겼다. 이후 스스로 고민이 많았는지 초심으로 돌아갔다. 필모그래피를 훑어보면 독립영화 행보가 꾸준하다.
<어린 의뢰인>를 시작으로 <국도극장>, <결혼, 하겠나?>, <어쩌면 우린 헤어졌는지 모른다>로 이어지는 발자취가 이를 증명한다.
인생이란 연극의 메타포