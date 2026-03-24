이동휘의 연기력으로만 승부하는 90분, 웃다가 울고 나왔다

▲영화 <메소드 연기> 스틸컷 (주)바이포엠스튜디오

영화는 무엇보다 허구와 현실의 아이러니를 현미경으로 들여다보는 듯한 사실감이 묘미다. 어디서부터 어디까지가 실제이고 허구인지 경계가 모호하다. 대중 앞에 드러난 이동휘의 숨겨왔던 진심이 거침없이 담겼으며, 카메라가 꺼진 후 촬영장의 민낯까지 하이퍼리얼리즘(리얼리즘 이상의 리얼리즘)으로 펼쳐진다.



가벼운 코미디를 생각하고 입장했다면 당황스럽게도 묵직함을 짊어지고 퇴장할지도 모른다. 생각 없이 웃다 보면 어느샌가 울게 되고 종국에는 씁쓸한 미소가 번진다. 배우이자 개인으로 들었던 고민이 영화 밖 관객에게도 그대로 전해진다.



인간을 향한 연민과 통찰이 지배하는 드라마다. 희비가 교차되는 인생이란 무대 위 삶은 누구에게나 비슷하다. 일상과 사회생활에서도 여전히 가면을 쓴 채 '나'를 연기해야 한다. 가족 앞에서의 나와 직업인으로서의 나, 때와 상황에 따라 수많은 페르소나를 갈아끼우는 현대인의 고충과도 맞물린다.



이 몫을 단단히 해나가는 배우는 이동휘의 엄마 정복자를 연기한 김금순이다. 자식에게 아픈 기색을 보이지 않기 위해 씩씩한 엄마 역할을 수행하는 진정한 메소드 연기의 달인이다. 또한 이동휘의 형 이동태를 맡은 윤경호의 호연은 가족의 앙상블을 완성한다. 배우가 꿈이지만 현실은 연기 선생님인 상황에서 누구보다 동생을 응원하던 중 얼떨결에 촬영장에 투입된다. 이런 극적인 과정이 웃음의 한 축을 담당한다.





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