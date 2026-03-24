"외로운 시간 이겨냈다"... 김기동 감독, FC서울 4연승 이끌며 우승 도전

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"외로운 시간을 버텨낸 끝에 지금의 상황이 온 것 같다. 올해는 무언가를 이룰 수 있도록 노력하겠다."

FC서울 김기동 감독상암벌에서 인고의 시간을 견뎌온 김기동 감독이 우승을 향한 의지를 드러냈다.'하나은행 K리그1 2026'은 지난 22일 4라운드를 마친 뒤 약 한 달간 A매치 휴식기에 들어갔다. 시즌 초반이지만 다양한 결과가 이어졌다. 승격팀 부천이 디펜딩 챔피언 전북 현대를 꺾는 이변을 연출한 반면, 제주·포항·강원은 아직 첫 승을 신고하지 못했다.이처럼 예측하기 어려운 경기들이 이어지는 가운데, FC서울은 공격력을 앞세워 리그 선두에 올랐다. 시즌 개막 전 전망은 밝지 않았다. 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트 무대에서 기대에 미치지 못했고, 16강에서도 비셀 고베에 밀려 탈락했다.하지만 서울은 리그에서 분위기를 바꿨다. 개막전에서 인천 유나이티드를 상대로 2-1 승리를 거둔 뒤 제주와 포항을 차례로 꺾으며 3연승을 기록했다. 이어 22일 광주FC와의 홈 경기에서는 5-0 완승을 거두며 개막 4연승을 달성했다. 서울은 한 경기를 덜 치른 상황에서도 선두에 올랐다.서울이 단독 선두를 유지하면서 김기동 감독에게도 시선이 모이고 있다. 1972년생인 김 감독은 2012년 포항 스틸러스에서 은퇴한 뒤 지도자 생활을 시작했다. 연령별 대표팀과 포항 수석코치를 거쳐 2019년 포항 감독으로 부임했고, 팀을 안정시키며 지도력을 인정받았다. 이후 꾸준한 성과를 내며 2021년 AFC 챔피언스리그 준우승을 이끌었다.서울은 2023시즌 종료 후 반등을 위해 김 감독을 영입했다. 첫 시즌에는 개막 초반 홈 5연패로 흔들렸지만, 팀을 추스르며 파이널A 진출과 함께 4위를 기록했다.다만 이후 시즌에서는 기대에 비해 성적이 아쉽다는 평가가 나왔고, 팀 내 갈등설까지 제기되며 분위기가 흔들렸다. 2년 연속 파이널A 진출에는 성공했지만, 투자 대비 아쉬움이 남았다는 시선도 있었다.이번 시즌 서울은 전술과 선수 구성을 일부 조정했다. 4-4-2 전형을 기반으로 빠른 전개와 측면 활용을 강화했고, 송민규와 정승원이 측면에서 기회를 만들고 손정범이 공간을 파고드는 장면이 자주 나오고 있다. 최전방에서는 클리말라가 득점력을 끌어올리고 있다.중원에서는 바베츠가 중심을 잡고 있으며, 전체적인 공격 전개 속도도 개선됐다. 수비 역시 안정감을 찾았다. 지난 시즌 38경기에서 52실점을 기록했던 서울은 조직적인 수비와 맨투맨 대응을 강화했다. 김진수를 중심으로 한 수비진이 균형을 유지하고 있으며, 새로 합류한 선수들도 빠르게 적응하고 있다.골키퍼 구성윤도 안정적인 모습을 보이고 있다. 서울은 4경기에서 2실점만 허용하며 수비 지표에서도 상위권을 기록 중이다.시즌 초반이지만 서울은 공수에서 안정된 모습을 보이며 선두를 유지하고 있다. 향후 경기력 유지 여부에 따라 우승 경쟁 구도에도 영향을 미칠 것으로 보인다.지난 두 시즌 동안 기대와 아쉬움을 함께 남겼던 김기동 감독이 이번 시즌에는 다른 결과를 만들어낼 수 있을지 관심이 쏠린다.