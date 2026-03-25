올해 장국영 기일엔 이 영화를... 국내 첫 재개봉 '연지구...'

*스포일러 주의 : 이 기사에는 영화의 주요 줄거리가 포함돼 있습니다.

시대가 바뀌면 가치 또한 변화한다. 한 시대엔 자연스레 받아들여진 이념과 사상, 정서도 다른 시대엔 그와 같은 취급을 받지 못한다. 어느 것은 비난 받고, 또 어느 것은 비판이 일어나며, 때로는 재평가 받고 숭상되기도 한다. 팽창하는 우주와 적어도 지구 위에선 한 방향으로만 내달리는 시간이 무엇도 제 자리에 가만히 내버려두지 않는 때문이다. 그 어느 비평가보다 성실하고 잔혹한 시간의 세례가 모든 존재에게 동등하게 내린다.예술이라고 해서 다르지 않다. 지난 시대엔 위대했다 평가 받는 작품 또한 어느 시대엔 초라한 지위로 격하되는 경우가 수두룩하다. 반면 조명 받지 못하던 작품이 시대적 고전으로 자리하기도 한다. 마르셀 프루스트의 <잃어버린 세계를 찾아서>를 추앙하는 이가 이제는 한 줌도 남지 않는 세상이 된 것도, 발간 뒤 40년도 넘게 지나 대서양을 건너 네덜란드에서 재조명을 받으며 세계적 베스트셀러가 된 <스토너> 같은 사례도 이를 잘 보여준다. 세상은 결코 멈춰 있지 않다. 그리고 시간은 대체로 진실을 드러내는 편에 선다.<연지구 디 오리지널 4K>가 3월 한국서 재개봉한다. 관금붕의 1987년 작으로, 장국영과 매염방이 공연했다. 이 영화는 그대로 관금붕 필모그래피의 정점이 됐다. 더욱 돋보이는 건 배우다. 홍콩영화에 조예가 있는 이들은 알고 있겠다. 주연한 장국영과 매염방 모두 홍콩영화계의 아픈 손가락들이란 걸 말이다. 두 배우는 아직 한창이던 2003년 너무도 이른 죽음을 맞았다. 장국영은 2003년 4월 1일에 묵고 있던 호텔서 추락해 죽었다. 매염방도 해를 넘기지 못했다. 12월 30일 끝내 병으로 사망했다. 신드롬이라 해도 좋을 인기를 구가하던 장국영의 작품은 매년 4월 1일을 앞두고 한국서 재개봉한다. 올해는 <연지구>가 4K화질로 리마스터링된 버전으로 나왔다. 장국영의 대표작 가운데선 드물게도 이번이 첫 재개봉이다.