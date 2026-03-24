외계인과 노인의 '기묘한' 동거, 노년이 두려운 내게 준 위로

넷플릭스

"위축되지 말아요. 걱정으로 시간 버리지 말고 인생을 즐겨요."

"줄스가 우리를 기억해 줄까?"

"위축되지 말아요. 걱정으로 시간 버리지 말고 인생을 즐겨요."

영화 <줄스> 관련 이미지.나는 노인들이 외계인에게 '줄스'라는 이름을 지어주는 장면이 어쩐지 뭉클했다. 굳이 김춘수의 '꽃'을 떠올리지 않더라도 '외계인'이 '줄스'가 된다는 건 그들에게 어떤 의미가 되는 것인지 알 것 같아서였다.사실 주인공인 밀턴은 함께 사는 가족도 없고, 자식들과의 관계도 소원하다. 하루 종일 이야기할 사람도, 돌봐야 할 대상도, 무료한 시간을 바꿀 특별한 취미도 없다. 그의 하루는 그저 단조로울 뿐이다. 그런 그에게 나타난 키가 작은 외계인은 단 한마디도 하지 않지만, 밀턴이 혼잣말을 하는 것을 그저 들어준다.그가 말할 때 옆에서 조용히 눈을 맞춰준다. 밀턴의 혼잣말은 이제 대화로 바뀌는 것이다. 결국 줄스는 밀턴에게 있어 돌봐야 할 대상이면서, 동시에 친구이고, 가족이다. 이제 그는 외롭고 무료한 일상을 보내지 않는다.초기 치매 증상을 보이는 밀턴을 보고 딸이 검사를 재촉할 때 그는 차일피일 병원 가기를 미뤘다. 분명 자신을 요양원에 넣을 거라고, 그곳에서 살다 죽고 싶지는 않다고 딸에게 화를 낸다. 그뿐 아니라 할 수 없이 검사를 받으러 간 병원에서도 목소리를 높이는 고집스러운 모습을 보이지만 사실 밀턴은 속으로 두려워한다.그의 치매 증상과 두려움을 알아챈 건 남편을 치매로 잃은 이웃의 노인이었다. 그녀는 밀턴에게 말한다.백세시대라고 말하지만, 젊음이 길어지는 것이 아니라 노년이 길어지는 것이다. 치매 같은 병이 찾아오거나, 외로운 시간을 살아내야 한다. 내 맘 같지 않은 내 몸을 감수해야 한다. 모든 것에 자신이 없어지지만 약한 모습을 내비치고 싶지는 않다.시간은 빠르고, 굳이 빠른 시간을 이유 삼지 않더라도 이미 그런 노년이 내게도 멀리 있는 건 아니다. 나는 어떻게 그 시간을 살아내야 할까. 하긴, 노년이 되지 않아도, 건강을 잃지 않아도 우리가 살면서 마음 쪼그라들 일은 하나둘이 아니다. 그러니 밀턴에게 이웃이 해준 말은 어쩌면 사는 내내 필요한 격려이며 위로인지도 모른다.엔딩크레딧이 올라가고, 나도 줄스가 불시착했던 밀턴의 집 뒷마당을 벗어났다. 밀턴과 이웃의 노인들이 그간 터놓지 못했던 마음을 나누고, 말 한마디 통하지 않는 줄스와도 대화를 나누는 장면을 떠올렸다. 그리고 저마다 소중한 것을 선물로 내어주며 이별한 이후, 그들이 여전히 궁금해 하는 것을 나도 궁금해했다.나에게도 영화 속 '줄스'는 있다. 사랑하는 가족일 수도, 마음 맞는 친구일 수도, 다정한 이웃일 수도 있는 나의 '줄스'. 내게도 언젠가 그것이 궁금한 날이 올 것이다. 나는 밀턴의 이웃이 해준 말을 떠올린다.