'최형우 귀환' 삼성, 12년 만에 KS 우승 도전

양형석

[타선]

[주목할 선수]

2026 시즌 삼성 라이온즈 예상 라인업 및 투수진삼성은 작년 리그에서 가장 많은 이닝(197.1이닝)을 소화하며 15승8패 평균자책점2.60을 기록한 외국인 에이스 아리엘 후라도와 2021년부터 5년 연속 3점대 평균자책점을 기록한 원태인이 원투펀치로 활약했다. 하지만 2024년 가을야구의 영웅이었던 데니 레예스가 부상으로 10경기 만에 퇴출됐고 대체 선수였던 헤르손 가라비토 역시 4승4패2.64의 준수한 성적에 비해 심한 기복으로 아쉬움을 남겼다.작년 11월 25일 에이스 후라도와 총액 170만 달러에 재계약한 삼성은 4일 후 후라도의 파트너로 맷 매닝을 총액 100만 달러에 영입했다. 하지만 '탈KBO리그급'이라던 매닝은 스프링캠프 도중 팔꿈치 부상을 당하며 1경기도 던지지 못한 채 퇴출 됐고 삼성은 부상 대체 외국인 선수로 호주 출신의 좌완 잭 오러클린을 영입했다. 물론 삼성이 '5만 달러 외국인 선수' 오러클린과 얼마나 오래 함께 할지는 알 수 없다.작년 토종투수 다승 1위(12승), 평균자책점 2위(3.24)를 기록하며 10억 원에 연봉 계약을 체결한 삼성의 토종 에이스 원태인은 스프링캠프 도중 굴곡근 부상을 당하면서 월드베이스볼클래식 출전이 좌절됐다. 다행히 회복 속도가 늦지 않은 편이라 개막에 맞춰 복귀할 것으로 기대하고 있지만 만약 원태인의 부상이 재발하거나 후유증으로 투구가 흔들린다면 삼성으로서는 상상하기 싫은 결과를 맞게 될 수 밖에 없다.원태인의 초반 활약이 불투명해지면서 삼성은 최원태의 활약이 더욱 중요해졌다. 이적 첫 시즌이었던 작년 정규리그에서 8승7패4.92로 아쉬움을 남긴 최원태는 가을야구 4경기에 선발 등판해 16.1이닝6실점(4자책)으로 2승1패2.20을 기록하며 가을에 약하다는 징크스를 털어냈다. 올해 최원태는 정규리그에서도 후라도, 원태인과 함께 삼성의 선발진을 이끌어야 하는 중요한 미션을 부여 받았다.부상자가 즐비한 선발진도 고민이지만 사실 삼성 마운드의 진짜 고민은 불펜에 있다. 가뜩이나 마무리 후보였던 이호성이 팔꿈치 인대접합수술을 받으며 시즌 아웃이 유력한 가운데 아시아쿼터 미야지 유라가 시범경기에서 구속 하락과 제구 불안을 드러냈고 우완 유망주 육선엽은 4월 상무 입대가 예정돼 있다. 삼성으로서는 베테랑 마무리 김재윤과 김태훈, 이승현의 분발, 2년 차 좌완 배찬승의 성장이 절실하다.삼성은 작년 정규리그에서 10개 구단 중 가장 많은 홈런(161개)을 때려내며 '홈런군단'으로 명성을 떨쳤다. 그리고 그 중 31%에 해당하는 50개는 외국인 타자 르윈 디아즈의 방망이에서 나왔다. 2024년 가을야구의 맹활약으로 삼성과 재계약에 성공한 디아즈는 작년 전 경기에 출전해 타율 .314 50홈런158타점93득점을 기록하며 KBO리그에서 누구도 넘지 못했던 50홈런-150타점을 달성한 최초의 선수가 됐다.작년 KBO리그 최고의 타자 디아즈와 총액 160만 달러에 재계약한 삼성은 이에 만족하지 않고 2017 시즌을 앞두고 고향팀 KIA로 이적했던 최형우를 2년 총액 26억 원을 주고 9년 만에 다시 삼성 유니폼을 입혔다. 최형우는 만42세가 된 KBO리그 최고령 타자지만 작년에도 133경기에서 타율 .307 144안타24홈런86타점74타점 OPS(출루율+장타율) .928을 기록하며 전혀 녹슬지 않은 기량을 과시했다.유격수 이재현과 함께 '삼성 타선의 미래'로 불리는 김영웅은 작년 125경기에서 타율 .249 22홈런72타점을 기록하며 28홈런79득점을 기록했던 2024년에 비해 성적이 소폭 하락했다. 하지만 김영웅은 작년 가을야구 10경기에서 14안타4홈런15타점을 몰아치는 대활약을 선보였다. 올해도 김영웅이 중심타선에서 구자욱, 디아즈와 함께 타점을 쓸어 담아주면 최형우, 강민호의 부담은 더욱 줄어들 것이다.입단 초기 내야수로 활약하다가 2024년 중견수로 변신해 타율 .316 143안타3홈런36타점102득점42도루의 성적으로 데뷔 후 최고의 활약을 선보였던 김지찬은 작년 햄스트링과 손가락 부상으로 90경기 출전에 그쳤다. 오는 6월이면 2023년까지 삼성의 주전 중견수로 활약했던 김현준이 군복무를 마치고 복귀하는 만큼 김지찬으로서는 시즌 초반부터 주전 중견수로서 확실한 존재감을 보여줄 필요가 있다.2018 시즌을 앞두고 강민호 포수를 FA로 영입한 후 이지영(SSG)을 트레이드한 삼성은 오랜 기간 강민호의 백업 포수를 찾지 못해 고전했다. 이에 삼성은 작년 11월 NC와의 트레이드를 통해 박세혁을 영입했다. 박세혁은 NC 이적 후 김형준에 밀려 많은 경기에 출전하지 못했지만 두산 시절 4년 동안 주전으로 활약했던 경험이 있는 만큼 강민호의 체력을 관리해 줄 백업 역할은 충분히 소화할 수 있다.삼성에는 2024년 23홀드, 작년 19홀드를 기록하며 필승조로 쏠쏠한 활약을 펼친 후 작년 12월 삼성과 3+1년 총액 20억 원에 FA계약을 체결한 우완 불펜투수 김태훈이 있다. 하지만 삼성에는 투수 김태훈 외에도 김태훈이라는 이름을 가진 선수가 한 명 더 있다. 바로 2015년 kt 위즈에 입단했다가 2022년12월 FA 김상수의 보상선수로 지명 받아 삼성 유니폼을 입은 '외야수 김태훈'이 그 주인공이다.사실 김태훈은 kt 시절에도 8년 동안 1군에서 단 75경기 밖에 출전하지 못했고 삼성 이적 후에도 2년 동안 23경기에서 41타수6안타(타율 .146) 2타점2득점을 기록하는데 그쳤다. 그나마 작년 1군에서 51경기에 출전해 백업 외야수로 활약하며 타율 .237 2홈런8타점4득점을 기록했지만 크게 돋보이는 성적은 아니었다. 하지만 김태훈은 작년 데뷔 첫 가을야구를 통해 야구팬들에게 자신의 이름을 각인 시켰다.프로 데뷔 후 한 번도 포스트시즌 무대를 밟지 못했던 김태훈은 간판타자 구자욱이 옆구리 부상으로 좌익수 수비가 힘들어지면서 작년 삼성의 가을야구 엔트리에 포함됐다. 그리고 김태훈은 작년 가을야구 9경기에서 타율 .364(22타수8안타)2홈런OPS 1.027을 기록하는 기대 이상의 활약을 선보였다. 특히 한화와의 플레이오프에서 김태훈이 홈런을 때린 투수는 무려 코디 폰세(토론토 블루제이스)와 류현진이었다.작년 가을야구에서 좋은 활약을 선보인 김태훈은 올 시즌 연봉이 6000만 원으로 인상됐지만 여전히 생존 경쟁은 쉽지 않다. 부상이 없다는 전제 하에 좌익수 구자욱과 중견수 김지찬, 우익수 김성윤으로 이어지는 주전들이 건재하고 우타거포 이성규와 베테랑 김헌곤, 2024년 활약이 좋았던 윤정빈 등 백업 경쟁도 만만치 않기 때문이다. 과연 작년 가을의 '깜짝스타' 김태훈은 올해 1군선수로 자리매김할 수 있을까.