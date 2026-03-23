2026 여자야구 국가대표 최종 선발전 화성에서 개최

기하늘

청백전 후 진행된 피드백선수 육성과 국제대회 활약. 두 목표를 함께 이루기 위해 박철영 감독은 '원팀 정신'을 강조했다. 그는 "야구는 혼자 하는 것이 아니다. 함께 플레이할 때 승리에 가까워진다"고 말했다. 박 감독은 경쟁력 있는 원팀을 만들기 위해 멘탈과 체력을 만드는 것이 훈련 기간의 목표임을 밝혔다.이번 선발전에는 여자야구 저변 확대를 위한 시도도 이어졌다. 첫날 열린 청백전은 이례적으로 유튜브를 통해 생중계됐는데, 해당 경기가 조회수 1만 회 이상을 기록하는 등 관심을 끌었다."즐기는 야구가 여자야구의 진정한 매력"이라고 말한 여자야구연맹 관계자는 "대표팀의 홍보를 위한 방안으로 고안했으며 이외에도 오픈된 방식으로 관심을 높이는 방안을 모색 중이다"라며 앞으로 달라질 홍보 기조를 암시했다.청백전 1이닝을 삼자범퇴로 막은 장채원 선수는 "전날 긴장해 결과가 아쉬웠지만, 포수 리드로 좋은 경기 결과를 만들어냈다"며 "흔들림 없는 안정적인 투수로 국제대회에서 활약하고 싶다"는 각오를 밝혔다.