2026 여자야구 국가대표 최종 선발전 화성에서 개최

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국가대표 최종 선발전을 마친 선수들과 코칭스태프가 함께 찍은 기념사진기하늘
2026 여자야구 국가대표 최종 선발전(아래 선발전)이 지난 21일부터 22일까지 이틀간 화성 드림파크에서 진행됐다.
이번 선발전에는 1차(3월 7~8일), 2차(3월 14~15일) 평가를 모두 통과한 32명이 참가했다. WBSC(세계야구소프트볼연맹) 국제 로스터 기준에 맞춰 이들 중 20명만이 국가대표로 최종 선발된다. 이들은 오는 7월 미국 락포드에서 열리는 '2026 WBSC 여자야구 월드컵 예선전'에 출전할 예정이다.
한국 대표팀이 참가하는 '2026 WBSC 여자야구 월드컵 예선전'은 한국을 포함해 각 대륙별 예선을 통과한 총 12개국 대표팀이 참가한다. 한국은 작년 BFA(아시아 야구 연맹)가 주최한 '2025 BFA 여자야구 아시안컵'에서 4위를 기록해 여자야구 월드컵 참가 자격을 얻었다.
선수들은 1박 2일간 펑고, 배팅 훈련, 청백전 등 다양한 프로그램을 통해 개인 기량을 선보였다. 새롭게 지휘봉을 잡은 박철용 감독은 선수 선발 기준에 대해 "선수들의 개별 능력치와 게임 이해도를 종합하여 평가할 것"이라고 밝혔다.