'무패 신성' 루크 라일리, 완벽하지 않아 더 무섭다

UFC 제공

루크 라일리(사진 오른쪽)의 무서운 점은 무패를 달리고있는 현재 시점에서도 스스로에게 만족하지 못하고 있다는 사실이다.22일(한국시간) 영국 런던 O2 아레나에서 있었던 UFC 파이트 나이트 '예블로예프 vs 머피'대회 코메인 이벤트는 새로운 페더급 스타의 탄생을 알리는 무대였다. 신성 루크 라일리(26·잉글랜드)가 또 한 번 승리를 추가하며 무패 행진을 이어갔다.그는 경기 후 스스로에게 냉정한 평가를 내리면서도, 동시에 누구와도 싸울 수 있다는 강한 자신감을 드러냈다. 완벽을 추구하는 신예 파이터의 등장은 UFC 페더급 판도를 흔들 가능성을 보여주고 있다.라일리는 마이클 애즈웰 주니어(25·미국)를 상대로 시종일관 타격에서 우위를 점했다. 무에타이를 기반으로 한 날카로운 타격과 거리 조절 능력은 경기 내내 빛났고, 결국 심판 전원일치 판정(30-27, 30-27, 30-27)으로 완승을 거뒀다.이로써 라일리는 프로 전적 13승 무패를 기록하며 상승세를 이어갔다. 특히 모든 라운드를 가져가며 경기 운영 능력에서도 높은 평가를 받았다. 공격뿐 아니라 상대의 흐름을 차단하는 경기 운영까지 완성형에 가까운 모습을 보였다는 분석이다.격투기 팬들은 라일리에 대해 "정확성과 타이밍, 리듬이 결합된 수준 높은 테크니션 스트라이커다"고 평가하고 있다. 실제로 그는 상대의 진입 타이밍을 끊으며 안정적으로 경기를 지배했다.그러나 경기 후 라일리의 반응은 예상과 사뭇 달랐다. 자신의 경기력에 대해 "10점 만점에 5점"이라는 다소 박한 점수를 매긴 것이다.라일리는 "마음에 들지 않는다. 승리는 했지만 너무 많은 타격을 허용했다. 나는 완벽주의자다. 더 나은 경기력을 보여줘야 한다"고 말했다. 이는 단순한 겸손이 아니라, 자신이 목표로 하는 수준이 훨씬 높다는 점을 드러낸 발언이다.실제로 그는 경기 중 몇 차례 유효타를 허용하며 완벽한 '노히트' 경기를 만들지는 못했다. 하지만 대부분의 공격은 큰 위협이 되지 않았고, 전체적인 흐름은 라일리가 확실히 장악하고 있었다. 이러한 자기 비판적 태도는 오히려 그의 성장 가능성을 보여준다. 이미 무패 기록과 완성도 높은 기술을 갖췄음에도 스스로 만족하지 않는 자세는 향후 더 큰 발전을 기대하게 만든다.UFC 무대에서 빠르게 성장하는 선수들의 공통점은 바로 이 '자기 객관화' 능력이다. 라일리는 이미 이 부분에서 상위권 파이터들과 같은 마인드를 보여주고 있다.라일리는 경기 후 인터뷰에서 더욱 강한 메시지를 남겼다. 그는 "이제 많은 선수들이 나를 노릴 것이다. UFC가 제시하는 누구와도 싸울 준비가 되어 있다. 덤벼 보라"고 선언했다.이 발언은 단순한 자신감의 표현이 아니라, 본격적으로 상위 랭커들과의 경쟁을 원한다는 의미로 해석된다. 실제로 해외 매체들은 라일리의 다음 상대로 베테랑 파이터들과의 매치업 가능성을 언급하며 시험대에 오를 시점이 됐다고 평가했다.현재 UFC 페더급은 챔피언을 중심으로 강력한 경쟁 구도가 형성돼 있다. 이런 상황에서 무패 신예의 등장은 언제나 큰 변수다. 특히 타격 능력을 기반으로 한 라일리의 파이팅 스타일은 기존 상위권 선수들과도 흥미로운 대결 구도를 만들 수 있다.이번 대회에서 보여준 경기력만으로도 그는 단순한 유망주를 넘어 '차세대 컨텐더' 후보로 주목받기에 충분하다. 아직 경험은 부족하지만, 기술과 마인드 모두에서 이미 정상급에 가까운 면모를 보이고 있기 때문이다.라일리는 승리에도 만족하지 않았다. 그리고 바로 그 점이 그를 더 위험한 선수로 느껴지게 한다. 13전 전승이라는 화려한 기록 뒤에는 끊임없는 자기 검증과 발전 의지가 있다. 그는 이미 강하지만, 스스로는 아직 부족하다고 말한다. 이 간극이 좁혀질수록 파이터로서의 위력은 더욱 커질 것이다.런던에서도 끊어지지 않은 무패 신성의 상승세가 어디까지 이어질지, 그리고 UFC 페더급 판도에 어떤 변화를 가져올지 귀추가 주목된다.