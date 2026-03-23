수술대 오르는 SSG 레전드... 가을 복귀를 꿈꾸는 김광현

SSG랜더스

어깨 수술을 받게 된 SSG 김광현KBO리그를 대표하는 좌완 에이스이자 SSG 랜더스의 상징과도 같은 김광현(38)이 결국 수술대에 오른다. 투수에게 가장 치명적이라는 어깨 수술, 그것도 투수로서 황혼기인 30대 후반의 나이에 내린 결단이라 향후 선수 경력을 이어가는 데 있어 중대한 기로가 될 전망이다.지난 22일, SSG 구단은 김광현이 3월 말 일본 나고야 소재 병원에서 좌측 어깨 수술을 받는다고 공식 발표했다. 지난 2월 미국 스프링캠프 훈련 도중 어깨 통증으로 조기 귀국했던 김광현은 정밀 검진 결과, 반복적인 투구로 어깨뼈가 웃자라 주변 조직을 찌르는 골극 진단을 받았다.가능한 수술을 피하고자 했던 구단과 김광현은 협의 끝에 일본에서 어깨 재활 프로그램을 소화하기도 했지만 근본적인 통증 해결을 위해 결국 수술을 택했다. 수술 후 예상 재활 기간은 최소 6개월이다. 3월 28일 개막하는 정규시즌 일정을 감안한 때 아무리 빨리 회복해도 시즌 막판에나 복귀를 기대할 수 있는 상황이다.무엇보다 우려되는 점은 투수의 어깨 수술이 갖는 불확실성 때문이다. 과거 KBO리그를 주름잡았던 박명환, 손민한, 이대진 같은 에이스들의 경우에도 알 수 있듯 어깨 수술 이후로는 구위 저하와 기량 하락을 겪은 사례가 많았다. LA 다저스 시절 류현진의 경우처럼 수술 후 성공적으로 재기한 경우도 드물게 있긴 했지만 이미 38살인 김광현의 나이를 감안하면 재기 성공을 낙관하긴 어렵다.