이 대통령 부부는 왜 이 뮤지컬을 콕 짚어 관람했을까

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뮤지컬 <긴긴밤> 공연 사진라이브러리컴퍼니
대학로에서는 매일같이 수십 편에 달하는 연극과 뮤지컬이 공연된다. 이 대통령이 관람한 <긴긴밤>이 공연되는 극장인 링크아트센터 드림에서만 현재 4편의 공연이 상연되고 있다. 많은 공연 가운데 대통령이 관람할 공연으로 <긴긴밤>이 선택된 것은 단순한 우연이 아닐 것이다. 상징성과 메시지를 고려해 최종적으로 결정했을 테니, <긴긴밤>의 메시지를 살펴볼 필요가 있다.
루리 작가의 동화 <긴긴밤>(문학동네, 2021)을 원작으로 만들어진 창작 뮤지컬로, 아프리카 코끼리 고아원에서 자란 코뿔소 '노든'과 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄의 여정을 다룬다. 둘은 사막을 지나 바다에 닿고자 모험을 시작하지만, 순탄하지 않은 여정을 거듭하며 긴긴밤을 보낸다. 그 과정에서 다수의 다른 동물들이 등장한다.
이들은 서로 다른 존재이기에 서로를 완전히 이해하지 못한다. 그럼에도 단지 옆에 함께 있는 것만으로도 서로에게 위로가 되어주며, 덕분에 어두운 긴긴밤을 견딘다. 코뿔소와 펭귄의 이야기는 서로 다르기에 멀어지고 단절된 사람들을 비추고, 그럼에도 동행함으로써 서로에게 위로가 되어줄 수 있다는 메시지를 전한다.
어린이를 위한 동화로 쓰여진 원작이 30만 부 이상 판매되며 창작 동화로는 이례적인 기록을 달성했다. 뮤지컬 역시 세대를 불문하고 다양한 관객이 즐기고 있다는 점은 분명 시사하는 바가 크다. 연결망이 약해지고 단절이 심화되는 시대라고 하지만, 여전히 현대인에게는 타인과 연결되고자 하는 희망이 자리하고 있다.
위로와 격려가 필요한 우리에게, 연극 <오펀스>