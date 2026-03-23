5년 만의 봄배구 vs.김연경 없는 첫 도전, 준PO 승자는?

한국배구연맹

준플레이오프에서 레베카가 좋은 활약을 해주면 흥국생명은 더욱 수월하게 경기를 풀어갈 수 있다.지난 시즌 통합 우승을 차지하며 '배구여제' 김연경의 '라스트 댄스'를 멋지게 장식했던 흥국생명은 팀 전력의 절반 이상을 차지하던 김연경이 은퇴하면서 치명적인 전력 약화를 경험했다. 흥국생명은 어수선한 팀을 수습하기 위해 V리그 최초의 여성 외국인 사령탑인 일본 출신의 요시하라 토모코 감독을 선임했고 FA 최대어로 꼽히던 미들블로커 이다현을 영입했으며 새 외국인 선수 리베카 라셈을 지명했다.하지만 흥국생명은 지난 시즌 시즌 우승 멤버로 활약한 후 연봉 3억6000만원에 FA계약을 체결한 이고은 세터가 무릎 부상으로 팀에 합류하지 못했다. 결국 흥국생명은 주전 경력이 없는 신예 서채현 세터로 시즌을 시작했고 시즌 초반 현역 은퇴 후 필승 원더독스와 포항시 체육회에서 활약하던 이나연 세터를 급하게 영입했다. 여기에 설상가상으로 미들블로커 듀오 아닐리스 피치와 이다현도 차례로 부상을 당했다.시즌 개막 후 7경기에서 단 2승에 그치며 힘들게 시즌을 시작했던 흥국생명은 미들블로커 듀오의 복귀와 레베카의 맹활약, 이나연의 코트 적응이 차례로 이뤄지면서 서서히 순위를 끌어올렸다. 특히 4라운드에서는 1패 뒤 내리 5연승을 내달리며 2위로 치고 올라갔고 레베카는 많은 공격 점유율을 강요 받지 않으면서도 효율적인 공격력을 뽐내면서 한국 진출 후 처음으로 라운드 MVP에 선정되기도 했다.하지만 5라운드부터 흔들리기 시작한 흥국생명은 5라운드 3승3패, 6라운드2승4패에 그치면서 4위로 정규리그를 마쳤다. 김연경이 없는 첫 번째 시즌부터 봄 배구에 진출한 것은 분명 의미 있는 성과지만 4라운드까지 2위를 달리다가 시즌 후반 부진하면서 GS칼텍스에게 추월을 허용한 것은 아쉬움이 남을 수 밖에 없다. 정규리그 4위가 되면서 흥국생명은 준플레이오프를 안방이 아닌 적지에서 치르게 됐다.흥국생명은 정규리그에서 41.19%의 성공률로 경기당 평균 20.72득점을 기록했던 레베카가 6라운드에서는 37%의 성공률로 14.67득점에 그쳤다. 아무리 흥국생명이 외국인 선수에 대한 의존이 낮은 팀이라 해도 레베카가 실바와의 화력 대결에서 완전히 밀리면 그만큼 흥국생명의 승산도 떨어질 수 밖에 없다. 그만큼 레베카의 활약은 흥국생명의 플레이오프행을 결정지을 중요한 열쇠가 될 전망이다.