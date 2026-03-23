5년 만의 봄배구 vs.김연경 없는 첫 도전, 준PO 승자는?

KBO리그에서 준플레이오프는 지난 1989년에 신설돼 가을야구의 본격적인 시작을 알리는 이벤트로 자리 잡았다. 물론 작년까지 총 35번의 준플레이오프가 열리는 동안 준플레이오프로 가을야구를 시작한 팀이 한국시리즈 우승을 차지한 경우는 단 3회에 불과했다(1992년 롯데 자이언츠, 2001, 2015년 두산 베어스). 하지만 준플레이오프가 가을야구에 흥미를 더해 준다는 사실은 누구도 부정할 수 없다.
V리그에서 남자부는 2010-2011 시즌부터, 여자부도 7개 구단 체제가 된 2021-2022 시즌부터 준플레이오프 제도를 도입했다. 준플레이오프가 열리기 위해서는 정규리그 3위와 4위의 승점 차이가 3점 이하라는 조건이 맞아야 하는데 여자부에서는 지난 시즌까지 한 번도 준플레이오프가 개최된 적이 없다. 하지만 준플레이오프 제도를 도입한 지 5번째 시즌을 맞은 올해 여자부에서 처음으로 준플레이오프가 개최된다.
이번 시즌 정규리그에서는 GS칼텍스와 흥국생명 핑크스파이더스, IBK기업은행 알토스가 똑같이 승점 57점으로 동률을 이뤘지만 다승과 세트 득실률에서 앞선 GS칼텍스와 흥국생명이 나란히 봄 배구 티켓을 따냈다.
오는 24일 장충체육관에서 단판으로 승부를 가리는 여자부의 첫 준플레이오프에서 승리를 거두며, 26일 플레이오프에서 정규리그 2위 현대건설 힐스테이트에게 도전장을 던질 팀은 어디일까.
[GS칼텍스] 5년 만에 밟아보는 봄 배구 무대