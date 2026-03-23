제주전 1-1 무승부... 강원FC 결정력 부족 여전하다

'감독님, 저 좀 써 주세요'라고 말해야 할 상황이다. 현재 팀 내 최다 득점자의 출전 시간은 고작 121분에 불과하다.강원FC는 지난 22일 오후 4시 30분 강릉 하이원아레나에서 열린 2026 K리그1 5라운드에서 제주 SK FC와 1-1로 비겼다. 강원은 3경기 연속 무승부로 리그 10위에 머물렀고, 제주는 연패에서는 벗어났지만 여전히 최하위에 머물렀다.양 팀은 나란히 4-4-2 포메이션으로 나섰다. 강원은 박상혁과 고영준이 투톱으로 출전했고, 김대원과 모재현이 측면 미드필더를 맡았다. 중원은 서민우와 이유현, 수비는 이기혁-강투지-신민하-강준혁이 구성했으며 골문은 박청효가 지켰다.제주는 이탈로와 김신진이 최전방에 섰고, 네게바와 남태희가 측면에 배치됐다. 중원은 김건웅과 장민규, 수비는 조인정-세레스틴-김재우-유인수로 구성됐으며 골키퍼는 김동준이었다.경기 양상은 수치가 보여준다. 점유율 79% 대 21%, 슈팅 18개 대 5개로 강원이 주도했다. 그러나 선제골은 제주였다. 전반 16분, 김대원의 볼 처리 실수를 놓치지 않은 조인정이 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 그의 프로 데뷔골이자 제주의 시즌 첫 선제골이었다.실점 직후 강원은 빠르게 변화를 택했다. 전반 23분 신민하를 빼고 김도현을 투입하며 수비 라인을 재정비했다. 이후 이기혁이 왼쪽 센터백 자리로 이동하고, 김도현이 오른쪽 풀백에 배치되었다. 이후 강원은 사실상 전원이 공격에 가담했고, 제주는 김동준을 제외하고 전원이 수비에 집중하는 양상이 이어졌다.후반전에도 비슷한 흐름이 지속됐다. 강원은 동점골을 위해 공세를 이어갔고, 제주는 수비에 무게를 뒀다.후반 7분, 강원은 결정적인 기회를 얻었다. 김도현이 세레스틴과의 충돌로 넘어지며 VAR 판독 끝에 페널티킥이 선언됐다. 그러나 모재현의 슈팅을 김동준이 막아내며 득점으로 이어지지 않았다.후반 21분, 제주는 기티스, 김준하, 신상은 등을 투입하며 역습을 노렸지만 위협적인 장면은 제한적이었다. 강원도 답답한 흐름을 이어갔다. 후반 30분 서민우 대신 외국인 공격수 아부달라를 투입했다. 그러나 중앙이 봉쇄되면서 측면 공격에 의존하는 모습이 반복됐다.하지만 아부달라에게는 많은 것이 필요하지 않았다. 딱 한 방이면 충분했다. 후반 추가시간 6분, 아부달라는 교체 투입된 박호영의 헤더 패스를 슈팅으로 연결해 골망을 흔들었다.이번 시즌 강원은 아시아 챔피언스리그를 포함해 현재까지 총 8경기를 소화했다. 그동안 이들이 넣은 득점은 단 3득점에 불과하다. 아시아 챔피언스리그 4경기에서는 단 한 차례도 득점하지 못하면서 탈락했고, 리그에서도 멀티 득점을 기록하지 못하고 있다.지난 시즌에도 강원은 5위를 기록하기는 했지만, 리그에서 유일하게 평균 득점이 1이 되지 않는 팀이었다(38경기 37득점). 가브리엘의 4골을 제외하면 나머지 선수들은 16경기 출전 1골에 그쳤다.강원은 결정력 강화를 위해 모재현, 김건희와 재계약했고 고영준을 영입했다. 여기에 지난 시즌의 외국인 선수들을 모두 정리하고 새로운 외국인 공격수로 이스라엘 국적의 아부달라를 데려왔다.국내 선수들이 출중한 기량을 보유하고 있고, 새 외국인 공격수가 좋은 활약만 보인다면 강원의 고질적인 결정력 문제는 훨씬 개선될 것으로 기대됐다. 하지만 이번 시즌 초반 강원의 문제점을 뽑아보라면 여전히 '결정력'이라는 세 글자를 지울 수 없다.김건희는 부상으로 빠져 있는 가운데 박상혁은 비록 리그에서 득점을 신고하기는 했지만, 포스트 플레이와 연계, 결정력까지 갖추었던 김천 시절에 비하면 전반적으로 부진하다. 모재현과 김대원은 공격의 핵심으로서 분투하고는 있지만 전성기 수준의 폼은 아니다. 그럼에도 정경호 감독은 공격진 구성에 큰 변화를 주지 않고 있다.물론 시즌 초반인 만큼 이들이 정상적인 컨디션을 되찾을 수 있는 시간은 얼마든지 있다. 그렇기에 정경호 감독이 이들에 대한 믿음을 계속 보내주는 것인지도 모른다.하지만, 계속해서 좋은 결과를 만들어내지 못하면서 변화하지 않는 것은 '뚝심'이 아니라 '고집'이다. 그리고, 강원은 이번 시즌 아직까지 승리가 없다. 이러한 상황에서 팀 내 최다 득점자를 계속 조커로만 기용하는 선택에 대해 이제는 재고가 필요해 보인다. A매치 휴식기 이후 정경호 감독의 선택에 변화가 있기를 바란다.