뉴캐슬 유나이티드 에디 하우 감독 앞에 닥친 '최대 위기'

뉴캐슬 유나이티드 공식 홈페이지

뉴캐슬 유나이티드 에디 하우 감독타인위어 더비에서 역전 패배를 당한 뉴캐슬이다.에디 하우 감독이 이끄는 뉴캐슬 유나이티드는 22일 오후 9시(한국시간) 잉글랜드 뉴캐슬에 자리한 세인트 제임스 파크에서 열린 '2025-26시즌 잉글랜드 프리미어리그(PL)' 31라운드서 르 브리스 감독의 선덜랜드에 1-2로 역전패했다. 이로써 뉴캐슬은 12승 6무 13패 승점 42점 12위에, 선덜랜드는 11승 10무 10패 승점 43점 11위에 자리했다.순위 싸움을 넘어선 최대 '라이벌'을 마주한 뉴캐슬과 선덜랜드였다. 이들의 앙금은 1600년대로 거슬러 올라가게 된다. 탄광업을 통해 번성했던 역사를 공유했던 이들은 당시 영국 왕이었던 찰스 1세가 선덜랜드의 석탄 무역권을 뉴캐슬에 넘겨주면서 갈등이 시작됐다. 이후 지역 감정이 축구로 넘어와 극심한 라이벌리를 형성한 이들은 팽팽한 전적을 보여주고 있다.총 158번의 맞대결을 펼쳤던 이들은 똑같이 54승 50무 54패를 기록하고 있고, 지난해 12월 14일(한국시간), 스타디움 오브 라이트에서 열렸던 시즌 첫 맞대결에서는 선덜랜드가 닉 볼테마데의 자책골에 힘입어 1-0 승리를 거뒀다. 선덜랜드는 승리 직후 팬들이 엄청난 환호성을 내뱉었고, 브리스 감독도 "자랑스럽고, 행복하다"라며 기쁨을 드러낸 바가 있다.시간이 흘러 시즌 마지막 맞대결을 앞둔 양 팀은 절대 지지 않겠다는 의지를 내비쳤다. 뉴캐슬 하우 감독은 지난 19일(한국시간) 바르셀로나와 챔피언스리그 16강 2차전 경기 후 "우리에게는 매우 중요한 경기가 기다리고 있다. 구단과 도시 전체에 있어 매우 중대한 이 경기를 위해, 선수들이 정신적으로나 신체적으로 완벽히 준비되도록 만드는 것이 핵심이다"라며 각오를 다졌다.브리스 감독 역시 21일 구단과의 인터뷰를 통해 "더비 경기에서는 항상 뭔가 특별한 게 있다"라며 "감정이 지나치면 마음을 지배할 수 있다. 예측 불가능성이 매우 높기에 감정을 잘 관리해야 한다"라고 승리를 따내기 위해서는 침착함이 필요하다고 말했다. 그렇게 시작된 경기, 뉴캐슬이 먼저 웃었다.전반 10분 패스를 가로챈 볼데마테가 패스를 넘겼고, 이를 앤서니 고든이 침착한 마무리로 선덜랜드 골망을 흔들었다. 선덜랜드도 총공세에 나섰고 후반 12분 코너킥 상황에서 탈비가 침착한 오른발로 승부의 균형을 맞추는 데 성공했다. 다급해진 뉴캐슬은 제이콥 머피·조 윌록·리브라멘토를 연이어 투입, 후반 28분 티아우가 골망을 흔들었으나 오프사이드로 취소됐다.치열했던 승부 속 결국 승자는 선덜랜드가 됐다. 후반 44분 우측에서 크로스를 받은 브로비가 슈팅을 날렸으나 램즈데일이 막았고, 흘러나온 볼을 재차 밀어 넣으면서 역전 골을 완성했다.홈에서 엄청난 치욕을 경험한 뉴캐슬이다. 최대 '라이벌'인 선덜랜드에 시즌 '더블'을 당한 것도 모자라, 반드시 승점 3점이 필요했던 순간 이를 획득하지 못했다. 경기 종료 직후 세인트 제임스 파크에는 엄청난 야유가 쏟아졌고, 선수단과 코치진은 고개를 숙여야만 했다.특히 승리하게 될 시에는 최대 9위까지 상승, 유럽 대항전 진출 가시권에 진입할 수 있었으나 그렇지 못했다. 이번 시즌 최대 굴욕을 맛본 가운데 이들의 수장인 에디 하우 감독 역시 엄청난 위기에 봉착했다. 1977년생인 그는 잉글랜드를 대표하는 젊은 명장 중 한 명이다. 만 29세의 젊은 나이에 선수 생활을 그만둔 하우는 본머스·번리에서 코치 경력을 쌓았다.본머스에서는 선수·코치·감독을 차례로 거쳤고, 팀을 2부·프리미어리그 승격을 이끌면서 상당한 주목을 받았다. 2012-13시즌부터 2019-20시즌까지 본머스 지휘봉을 잡고 16위·9위·12위·14위를 기록하며 이목을 끌었고, 마지막 시즌에는 18위로 강등을 당했으나 확실한 전술 색채를 선보이면서 빅클럽들의 관심을 이끌었다.본머스에서 나온 그는 1년 동안 현장에서 떨어져 지내다가 2021-22시즌 중반 복귀를 선언했다. 당시 강등 위기에 몰려있었던 뉴캐슬이 러브콜을 보냈고, 그는 소방수 임무를 성공적으로 수행했다. 13승 5무 9패의 성적으로 강등권에 처졌던 팀을 11위로 끌어올렸고, 그다음 시즌에는 4위를 기록하며 유럽 대항전 티켓을 따냈다.이후 7위·5위를 기록하며 뉴캐슬을 상위권 팀으로 변모시킨 그는 지난 시즌 리그컵에서 리버풀을 제압, 우승컵을 선사했다. 그렇게 세인트 제임스 파크에서 성공적인 시즌들을 보냈으나 이번 시즌 징조가 심상치 않다. 현재 리그에서는 중요한 순간 계속해서 미끄러지며 12위에 자리하고 있고, 챔피언스리그 16강에서는 바르셀로나에 무려 총합 스코어 10-2로 패배했다.또 FA컵 5라운드와 리그컵 4강전에서는 맨체스터 시티의 벽을 넘어서지 못하면서 고개를 숙였다. 특히 선덜랜드와의 타인위어 더비에서 무너진 거는 상당한 충격이었다. 경기 직전 뉴캐슬 '레전드' 시어러는 이번 맞대결에서 승리를 강조했다. 현지 매체 <메트로>와 인터뷰서 그는 "어떻게든 승점 3점을 따내야 한다. 당연한 이유로 승점 3점을 놓칠 수는 없다"라고 했다.하지만, 하우 감독은 뉴캐슬을 이끌고 홈에서 선덜랜드에 역전 패배를 허용했고, 이는 역대 사령탑 중 첫 번째로 타인위어 더비에서 '더블' 패배를 당한 첫 사령탑으로 이름을 올렸다.모든 대회에서 미끄러지고 있는 상황 속 하우 감독에게는 핑계가 있다. 새해 이후 총 23경기를 치렀는데, 휴식을 취할 수 있는 기간이 최대 4일에 불과했다. 매번 경기 이후 회복과 컨디션을 회복하는 데 주력했고 단점을 고칠 시간이 절대적으로 부족했다. 하지만, 이를 핑계 삼아서는 안 된다. 다른 팀들 역시 똑같은 상황이었기 때문.에디 하우 감독이 뉴캐슬 부임 이후 최대 위기에 봉착했다. 과연 그는 3월 A매치 기간을 잘 활용하여 팀을 잘 수습할 수 있을까.한편, 뉴캐슬은 휴식기 후 내달 12일(한국시간) 런던으로 넘어가 크리스털 팰리스와 리그 32라운드 일전을 치르게 된다.