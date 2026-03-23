케빈 듀란트, 농구 황제 조던 제치고 NBA 통산 득점 역대 5위 등극

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케빈 듀란트미국프로농구(NBA) 역사에 또 하나의 의미 있는 기록이 추가됐다. NBA 베테랑 빅윙 'KD' 케빈 듀란트(38, 211cm)가 '농구 황제' 마이클 조던을 넘어 통산 득점 5위에 오르는 기염을 토하며 전설들과 어깨를 나란히 했다.듀란트는 22일(한국 시간) 미국 텍사스주 휴스턴 토요타 센터에서 있었던 마이애미 히트와의 2025-2026 NBA 정규리그 홈 경기에서 27득점을 기록하며 팀의 123-122 승리를 이끌었다. 경기 전까지 조던의 기록을 넘기기 위해 26득점이 필요했던 그는 초반부터 안정적으로 점수를 쌓아가며 부담을 정면 돌파했다.결국 통산 3만2294점에 도달한 듀란트는 조던(3만2292점)을 제치고 단독 5위에 이름을 올렸다. 현재 이 부문 1위는 4만3241점을 올린 르브론 제임스(LA 레이커스)이며, 카림 압둘 자바(3만8387점), 칼 말론(3만6928점), 고 코비 브라이언트(3만3643점) 등 쟁쟁한 전설들이 뒤를 잇고 있다.르브론을 제외하고는 모두 은퇴 선수임을 감안 했을 때 큰 부상이나 갑작스런 기량 저하만 없다면 2위까지도 노려볼 만 하다는 분석이다.압둘자바는 한때 통산 득점 1위를 달리던 선수였다. 말론은 비가 오나 눈이 오나 일정 수준 이상의 득점을 배달한다고 해서 '우편배달부'라는 별명이 붙었으며 브라이언트 또한 득점에 관해서는 타의 추종을 불허했다. 이런 선수들 사이에서 듀란트 또한 차근차근 기록을 쌓아올리며 자신의 위치를 굳혀가는 모습이다.이날 듀란트의 활약은 단순히 기록 달성에만 머물지 않았다. 경기 내내 균형 잡힌 플레이를 이어가던 그는 승부처에서 확실한 해결사 역할을 수행했다.3쿼터까지 21득점을 올린 그는 잠시 휴식을 취한 뒤 4쿼터 중반 다시 코트에 들어섰다. 이후 경기 종료 4분 45초를 남기고 터뜨린 3점슛은 팀 분위기를 끌어올리는 신호탄이 됐다. 이어 약 1분 뒤 또 한 번 외곽슛을 성공시키며 조던을 넘어서는 결정적 장면을 완성했다.이 과정에서 드러난 것은 그의 '클러치 능력'이다. 압박감이 극대화되는 순간에도 침착함을 유지하며 가장 효율적인 선택을 내리는 능력은 듀란트를 리그 최고 수준의 해결사로 만든 핵심 요인이다. 단순히 많은 점수를 넣는 선수를 넘어, 필요한 순간 반드시 득점을 만들어낸다는 점에서 가치가 크다.그의 활약 속에 소속팀 휴스턴 로키츠는 시즌 43승 27패를 기록하며 서부 콘퍼런스 상위권 경쟁을 이어갔다. 반면 마이애미는 접전 끝 패배로 4연패 수렁에 빠지고 말았다.듀란트가 특별한 이유는 단순히 득점력에 있지 않다. 그는 공격과 수비를 모두 소화하는 '공수겸장' 선수로, 현대 농구가 요구하는 이상적인 포워드의 모습을 보여주고 있다.공격에서는 사실상 약점이 없는 선수로 평가된다. 빅맨급 신장에도 불구하고 가드 수준의 드리블 능력을 갖췄고, 어떤 수비 상황에서도 자신의 슛을 만들어낼 수 있다. 특히 높은 타점에서 던지는 점프슛은 블록슛이 거의 불가능해 '자동 득점'에 가까운 무기로 통한다. 중거리, 3점슛, 돌파, 자유투까지 모든 영역에서 고른 효율을 유지하는 점도 강점이다.또한 그는 팀 플레이에서도 높은 완성도를 보인다. 상대의 수비가 집중되면 무리해서 공격을 시도하기보다 동료에게 기회를 연결하며 공격 흐름을 유지한다. 이러한 판단력은 듀란트를 단순한 스코어러가 아닌 '공격의 중심'으로 만든다.수비에서도 그의 존재감은 뚜렷하다. 긴 윙스팬과 민첩성을 바탕으로 다양한 포지션을 수비할 수 있으며, 도움 수비 상황에서도 정확한 타이밍으로 슛을 저지한다. 블록슛과 리바운드, 공간 커버 능력까지 겸비하며 팀 전체 수비의 안정감을 높이는 역할을 수행한다.듀란트의 커리어는 꾸준함 그 자체다. 2007년 NBA 드래프트에서 전체 2순위로 데뷔한 이후, 그는 단 한 시즌도 리그 상위권 선수의 자리에서 내려온 적이 없다.네 차례 득점왕과 한 차례 정규리그 MVP, 두 차례 파이널 MVP 등 화려한 개인 수상 경력을 쌓았고, 국제대회에서도 미국 대표팀의 핵심으로 활약하며 올림픽 금메달 4개를 목에 걸었다. 그로인해 국내 팬들 사이에서는 '지구 1옵션'이라는 애칭으로 불리기도 한다.특히 나이가 들어가면서도 경기 스타일을 진화시키고 있다는 점이 주목할 만하다. 과거에는 폭발적인 득점력에 집중했다면, 최근에는 경기 운영과 효율성, 체력 안배까지 고려하는 보다 완성도 높은 플레이를 보여주고 있다. 이는 장기적으로 기록을 쌓는 데 효율적인 요소로 작용할 전망이다.이번 통산 득점 5위 등극은 시사하는 바가 크다. 이미 전설의 반열에 오른 선수지만, 듀란트의 커리어는 여전히 현재 진행형이다. 그의 다음 목표는 더 높은 순위일 수도, 혹은 또 다른 우승일 수도 있다. 분명한 것은, 그가 코트에 서 있는 한 NBA의 역사는 계속해서 새롭게 쓰여질 것이다는 사실이다.