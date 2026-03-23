찰스 올리베이라는 'UFC BMF 챔피언'에 어울릴까?

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큰사진보기 ▲3대 UFC BMF 챔피언 맥스 할로웨이 UFC 제공

UFC의 전략, 스포츠와 엔터테인먼트의 경계에서



이 논쟁은 UFC의 정체성과도 깊이 연결된다. UFC는 엄연한 스포츠 리그이지만, 동시에 글로벌 엔터테인먼트 기업이다. 코너 맥그리거의 성공 사례에서 보듯, 캐릭터와 서사는 경기력만큼 중요한 요소로 작용해왔다.



BMF 타이틀은 이러한 전략의 산물이다. 순수 경쟁 구조에서 벗어나, 팬들이 열광할 수 있는 이야기와 감정을 만들어내는 장치다. 하지만 최근 UFC가 스포츠적 정당성과 경쟁 구조를 더욱 강조하면서, 이러한 상징적 타이틀의 운영 방식에도 변화가 감지되고 있다.



올리베이라의 챔피언 등극은 그 변화의 상징적인 장면이다. 실력 중심의 판단이 강화된 결과일 수 있지만, 동시에 BMF가 지녔던 '감성적 가치'가 약화되는 신호로 해석될 여지도 있다.



앞으로 BMF 타이틀이 어떤 방향으로 나아갈지는 아직 불확실하다. 다만 몇 가지 가능성은 예상해 볼 수 있다. 하나는 현재처럼 실력 중심의 챔피언 선정이 이어지며, BMF가 또 하나의 경쟁 타이틀로 자리잡는 시나리오다. 다른 하나는 특정 스타일과 캐릭터를 중심으로 다시 구성되며, 이벤트성 상징으로 회귀하는 방향이다.



중요한 점은 팬들의 기대가 여전히 명확하다는 사실이다. 그들은 단순한 승자가 아니라, 경기를 통해 감정을 폭발시키는 파이터를 원한다. 쓰러질 때까지 맞붙고, 마지막 순간까지 물러서지 않는 모습이야말로 BMF라는 이름에 담긴 본질이기 때문이다.



결국 올리베이라의 챔피언 등극은 하나의 질문을 던진다. BMF는 '가장 뛰어난 파이터'를 의미하는가, 아니면 '가장 강렬한 싸움을 보여주는 존재'를 뜻하는가. 이 질문에 대한 UFC의 답이 앞으로 이 타이틀의 존속 방식과 의미를 결정하게 될 것이다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 3대 UFC BMF 챔피언 맥스 할로웨이이 논쟁은 UFC의 정체성과도 깊이 연결된다. UFC는 엄연한 스포츠 리그이지만, 동시에 글로벌 엔터테인먼트 기업이다. 코너 맥그리거의 성공 사례에서 보듯, 캐릭터와 서사는 경기력만큼 중요한 요소로 작용해왔다.BMF 타이틀은 이러한 전략의 산물이다. 순수 경쟁 구조에서 벗어나, 팬들이 열광할 수 있는 이야기와 감정을 만들어내는 장치다. 하지만 최근 UFC가 스포츠적 정당성과 경쟁 구조를 더욱 강조하면서, 이러한 상징적 타이틀의 운영 방식에도 변화가 감지되고 있다.올리베이라의 챔피언 등극은 그 변화의 상징적인 장면이다. 실력 중심의 판단이 강화된 결과일 수 있지만, 동시에 BMF가 지녔던 '감성적 가치'가 약화되는 신호로 해석될 여지도 있다.앞으로 BMF 타이틀이 어떤 방향으로 나아갈지는 아직 불확실하다. 다만 몇 가지 가능성은 예상해 볼 수 있다. 하나는 현재처럼 실력 중심의 챔피언 선정이 이어지며, BMF가 또 하나의 경쟁 타이틀로 자리잡는 시나리오다. 다른 하나는 특정 스타일과 캐릭터를 중심으로 다시 구성되며, 이벤트성 상징으로 회귀하는 방향이다.중요한 점은 팬들의 기대가 여전히 명확하다는 사실이다. 그들은 단순한 승자가 아니라, 경기를 통해 감정을 폭발시키는 파이터를 원한다. 쓰러질 때까지 맞붙고, 마지막 순간까지 물러서지 않는 모습이야말로 BMF라는 이름에 담긴 본질이기 때문이다.결국 올리베이라의 챔피언 등극은 하나의 질문을 던진다. BMF는 '가장 뛰어난 파이터'를 의미하는가, 아니면 '가장 강렬한 싸움을 보여주는 존재'를 뜻하는가. 이 질문에 대한 UFC의 답이 앞으로 이 타이틀의 존속 방식과 의미를 결정하게 될 것이다. UFCBMF 상남자 터프가이벨트 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 케빈 듀란트, 농구 황제 조던 제치고 NBA 통산 득점 역대 5위 등극

찰스 올리베이라가 새로운 UFC BMF 챔피언에 등극하면서 팬들간 갑론을박이 뜨겁다.BMF 타이틀이 단순 이벤트에서 하나의 상징으로 자리잡는 데 결정적 역할을 한 인물은 맥스 할로웨이(35·미국)다. 그는 UFC 300이라는 역사적 무대에서 게이치를 상대로, 기술과 투지를 넘어선 어마어마한 '퍼포먼스'를 선보였다.특히 경기 종료 직전, 옥타곤 중앙에서 맞붙자는 제스처는 단순한 도발이 아니라 선언에 가까웠다. 물러서지 않겠다는 의지, 그리고 팬들에게 마지막까지 볼거리를 제공하겠다는 태도가 응축된 장면이었다. 이어진 KO 피니시는 결과 이상의 서사를 만들어냈고, 이는 BMF 타이틀이 지향하는 가치, 공격성, 담대함, 그리고 쇼맨십을 완벽히 구현한 사례로 남았다.할로웨이는 이후 포이리에와의 3차전에서도 안정된 경기 운영과 공격적인 압박을 동시에 보여주며 타이틀을 방어했다. 단순히 화끈한 난타전만이 아니라, 경기를 지배하면서도 팬들을 열광시키는 방식을 증명한 것이다. 그로인해 BMF는 더 이상 일회성 이벤트가 아니라, UFC 내에서 독립적인 상징으로 자리잡기 시작했다.그러나 최근 찰스 올리베이라(37·브라질)가 새로운 BMF 챔피언에 오르면서 이 타이틀은 중요한 전환점을 맞이했다. 그는 서브미션 능력과 경기 완성도에서 의심의 여지가 없는 엘리트 파이터다. 문제는 그의 파이팅 스타일이 BMF의 전통적 이미지와 일치하는지 여부다.올리베이라는 상대를 압박하기보다는 흐름을 읽고 기회를 포착해 경기를 끝내는 데 능하다. 이는 효율성과 완성도 측면에서는 이상적인 접근이지만, 정면 충돌과 극한의 난타전을 기대하는 팬들의 기대와는 다소 결이 다르다는 지적이 나온다.일부 팬들은 BMF가 '가장 강한 선수'를 의미하게 된다면, 기존 챔피언 벨트와의 차별성이 사라진다고 우려한다. 반면 다른 시각에서는 "위험을 감수하고 피니시를 노리는 올리베이라 역시 충분히 BMF다운 파이터다"는 반론도 존재한다. 결국 논쟁의 핵심은 타이틀의 정의 그 자체에 있다.