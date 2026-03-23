찰스 올리베이라는 'UFC BMF 챔피언'에 어울릴까?

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찰스 올리베이라가 새로운 UFC BMF 챔피언에 등극하면서 팬들간 갑론을박이 뜨겁다.UFC 제공
찰스 올리베이라의 챔피언 등극, BMF의 '정의'가 흔들리다
BMF 타이틀이 단순 이벤트에서 하나의 상징으로 자리잡는 데 결정적 역할을 한 인물은 맥스 할로웨이(35·미국)다. 그는 UFC 300이라는 역사적 무대에서 게이치를 상대로, 기술과 투지를 넘어선 어마어마한 '퍼포먼스'를 선보였다.
특히 경기 종료 직전, 옥타곤 중앙에서 맞붙자는 제스처는 단순한 도발이 아니라 선언에 가까웠다. 물러서지 않겠다는 의지, 그리고 팬들에게 마지막까지 볼거리를 제공하겠다는 태도가 응축된 장면이었다. 이어진 KO 피니시는 결과 이상의 서사를 만들어냈고, 이는 BMF 타이틀이 지향하는 가치, 공격성, 담대함, 그리고 쇼맨십을 완벽히 구현한 사례로 남았다.
할로웨이는 이후 포이리에와의 3차전에서도 안정된 경기 운영과 공격적인 압박을 동시에 보여주며 타이틀을 방어했다. 단순히 화끈한 난타전만이 아니라, 경기를 지배하면서도 팬들을 열광시키는 방식을 증명한 것이다. 그로인해 BMF는 더 이상 일회성 이벤트가 아니라, UFC 내에서 독립적인 상징으로 자리잡기 시작했다.
그러나 최근 찰스 올리베이라(37·브라질)가 새로운 BMF 챔피언에 오르면서 이 타이틀은 중요한 전환점을 맞이했다. 그는 서브미션 능력과 경기 완성도에서 의심의 여지가 없는 엘리트 파이터다. 문제는 그의 파이팅 스타일이 BMF의 전통적 이미지와 일치하는지 여부다.
올리베이라는 상대를 압박하기보다는 흐름을 읽고 기회를 포착해 경기를 끝내는 데 능하다. 이는 효율성과 완성도 측면에서는 이상적인 접근이지만, 정면 충돌과 극한의 난타전을 기대하는 팬들의 기대와는 다소 결이 다르다는 지적이 나온다.
일부 팬들은 BMF가 '가장 강한 선수'를 의미하게 된다면, 기존 챔피언 벨트와의 차별성이 사라진다고 우려한다. 반면 다른 시각에서는 "위험을 감수하고 피니시를 노리는 올리베이라 역시 충분히 BMF다운 파이터다"는 반론도 존재한다. 결국 논쟁의 핵심은 타이틀의 정의 그 자체에 있다.