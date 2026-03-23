시즌 첫 승 실패한 제주SK... '집중력' 문제에 발목 잡혀

수호신 김동준의 선방도 막아내지 못했다. 시즌 첫 승리에 실패한 제주는 이번 경기에서도 후반 집중력 문제에 발목이 잡혔다.세르지우 코스타 감독이 이끄는 제주SK는 22일 오후 4시 30분 강릉하이원아레나에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 5라운드에서 정경호 감독의 강원FC와 1-1 무승부를 기록했다. 이로써 제주는 2무 3패 승점 2점 12위에, 강원은 3무 1패 승점 3점 10위에 자리했다.시즌 개막 후 첫 승리가 없었던 양 팀이었다. 홈에서 경기를 치렀던 강원은 개막전에서 울산에 완패를 당한 후 안양·부천과 무승부를 거두며 흔들렸다. 특히 직전 라운드 부천전 종료 후에는 정경호 감독과 팬들과 이야기하는 장면이 포착, 시즌 초반 힘든 스타트를 보였던 강원이었다. 제주 역시 마찬가지로 힘든 출발을 선보이고 있었다.코스타 감독 부임 후 4경기서 1무 3패라는 아쉬운 성적표를 받아들었다. 양 팀 사령탑들은 A매치 휴식기 전 반드시 승점 3점을 가져오겠다는 의지를 내비쳤다. 코스타 감독은 경기 전 인터뷰를 통해 "이제는 정말 바뀌어야 한다"라고 답했고, 정 감독도 "홈에서 승리해야 하니까, 차분하게 풀어가겠다"라며 승점 3점을 향한 각오를 다졌다.그렇게 시작된 경기서 이들은 치열하게 맞붙었다. 제주는 전반 14분 깜짝 선발 출격한 조인정이 강력한 왼발 슈팅으로 선제골을 터뜨리며 기선 제압에 성공했다. 일격을 허용한 강원도 재차 반격에 나섰고, 후반 10분 제주 네레스틴이 김도현에 파울을 범하며 페널티킥을 얻어냈다. 하지만, 키커로 나선 모재현의 슈팅을 김동준이 막아내면서 동점 기회는 날아가는 듯했다.이후 강원은 아부달라·이승원·박호영을 차례로 투입하며 계속해서 동점을 노렸고, 후반 종료 직전 강윤구의 발끝 패스를 받은 아부달라가 오른발 슈팅으로 승부의 균형을 겨우 맞췄다. 이후 추가 골을 원했던 양 팀이었으나 시간이 부족했고, 김대용 주심의 휘슬이 울리면서 치열했던 이들의 경기의 끝을 알렸다.승점 1점씩을 나눠 가지면서 그 누구도 웃지 못한 결과표를 받아 든 가운데 원정을 떠나온 제주는 특히나 웃음을 짓지 못했다. 이번 시즌 코스타 감독 부임 후 골머리를 앓고 있다. 공격과 수비 전술이 100%로 올라오지 못한 가운데 가장 심각한 문제점으로 꼽히고 있는 후반 '집중력' 붕괴 문제가 이번 경기에서도 나오면서 고개를 숙였다.강원과 맞대결 전까지 총 4경기를 치르며 총 6실점을 내주며 수비에서 불안정한 모습이 나왔다. 전반에는 상대 공격을 잘 억제하면서 안정감 있는 장면을 만들었으나 후반과 종료 직전에 다다르면, 급격하게 무너진 장면이 연출됐다. 특히 2라운드(안양)와 3라운드(서울) 경기에서는 후반 막판에 실점을 내주며 쓰라린 패배를 맛봤다.또 전체적인 실점 데이터를 봤을 때도 6골 모두 후반 시작 이후 나왔기에, 코스타 감독은 이번 경기 직전에도 후반 '실점과 집중력'에 상당히 유의하는 모습을 보여줬다. 그는 "우리도 후반전에 밀리는 것에 대해 미팅에서 많은 이야기를 나눴고, 모두가 집중력을 유지해야 한다. 선수들이 경기장 안팎에서 해야 할 각자의 역할을 잘 수행해야 한다"라고 답하기도 했다.코스타 감독의 말처럼 제주는 전반 시작과 함께 수비에서 계속해서 집중력 높은 플레이를 선보였다. 전반 초반 터진 조인정의 선제골을 지키고자 후반 중반부터는 거의 모든 선수가 후방으로 내려서는 '10백'을 선보였고, '수호신' 김동준의 슈퍼 세이브도 연이어 나왔다. 김동준은 모재현의 PK를 막아낸 것을 시작으로 총 7개의 유효 슈팅을 완벽하게 막아냈다.그렇게 후반 종료 직전까지 강원의 파상공세를 막아냈으나 '집중력' 부재 문제가 또 발생했다. 후반 50분, 페널티 박스 안에서 세컨드 볼을 따내지 못한 게 화근이었고, 결국 강원 '킬러' 아부달라의 오른발 슈팅에 동점 골을 내줘야만 했다. 경기 내내 잘 싸우며 상대 공격을 막아냈으나 단 한 순간을 막아내지 못하며 승점 3점이 1점으로 줄어든 것.이번 시즌 총 5경기를 치르며 7골을 내준 제주는 모든 실점이 후반에 나왔고, 특히 80분 이후 실점은 전체 실점률의 57%에 달하는 수치다. 반드시 고쳐야만 하는 문제라는 것,이에 대해 코스타 감독도 경기 종료 후 "우리가 추가시간에만 실점하며 잃은 것만 4점이다. 그럼에도 계속해서 우리의 것을 해야 하고, 집중력이 떨어진 게 아니라 생각한다. 경기 중에 소유하는 부분에 신경을 써야 한다"라며 "A매치 휴식기 동안 그 부분을 고치고, 더욱 공격적인 팀이어야 한다. 우리의 DNA를 이어가야 한다"라고 답했다.올해 역시 쉽지 않은 출발을 보여주고 있는 제주다. 지난해 강등 위기에서 극적으로 생존하며 웃었지만, 계속해서 이런 문제점을 고치지 않고 방치할 시에는 심각한 위기에 빠질 수 있다.한편, 제주는 3월 A매치 휴식기 후 내달 4일 홈에서 '라이벌' 부천FC와 리그 6라운드 일전을 치르게 된다.