광화문에서 마주한 K-팝의 거울, BTS 공연의 '밀도'를 묻다?

▲광화문이라는 거대한 서사 앞에 선 BTS 공연 출처 : AI 제미나이 생성

'​BTS'라는 이름은 이제 단순한 아이돌의 범주를 넘어 하나의 문화적 현상이자 시대의 상징이 되었다. 그들은 음악을 통해 청춘의 불안과 성장을 노래하며 전 세계와 호흡해왔고, 무대 위에서는 치밀하고 유기적인 퍼포먼스로 K-팝의 정점을 증명해왔다.



​그들이 보여준 성실함과 완벽을 향한 집념은 대중에게 '믿고 보는 공연'이라는 단단한 신뢰의 성을 쌓아 올렸다.



​도심의 심장부, 광화문에서 펼쳐진 이번 공연은 그 상징성만으로도 커다란 기대감을 품게 했다. 눈부신 조명 아래 운집한 인파와 도시의 야경은 특별한 무대를 완성하는 완벽한 배경이었다.



그러나 공연이 무르익을수록, 기대의 빈틈 사이로 묘한 공허함이 스며들기 시작했다. ​가장 먼저 감각을 건드린 것은 음악의 '밀도'였다. 무대 위의 소리들은 깊이 있게 고여 팬들의 마음을 적시기보다, 화려한 장면의 속도에 밀려 배경처럼 빠르게 휘발되는 인상을 주었다.



​라이브가 지닌 섬세한 결이나 편곡의 묘미가 선명하게 전달되기보다는 전체적인 흐름 속에서 소비되고 있다는 느낌이 앞섰다. 강력한 사운드가 주인공이 되어야 할 자리에서 장면과 상황이 앞서 나가는 듯한 아쉬움이었다.



​무엇보다 내가 기억하는 BTS의 정점은 심장을 파고드는 비트와 가사 하나하나가 서사가 되어 관객의 영혼에 들어차던 치열함에 있었다. 광화문이라는 광활한 공간을 장악하기 위해서는 개개인의 열정보다 더 큰, 팀으로서의 응집된 에너지가 필요했다.



이번 무대는 그 공간의 부피를 채우기에는 퍼포먼스와 메시지의 연결고리가 다소 느슨한 느낌이 들었다. 관객의 시선이 무대 중앙으로 모이기보다 주변의 소음과 풍경으로 분산되는 결과를 낳았다.



​이러한 에너지의 불균형은 무대 위 움직임에서도 고스란히 드러났다. 각 멤버는 분명 최선을 다해 자신의 몫을 수행하고 있었지만, 각자의 개성이 하나의 거대한 에너지로 맞물려 폭발하는 특유의 일체감 같은 것이 이번에는 충분히 보이지 않았다.​



톱니바퀴가 미세하게 어긋난 듯한 느슨함은 공연 전체의 긴장감을 유지하기에 조금은 힘에 부쳐 보였다.​



​멤버들이 건네는 진솔한 멘트들조차 하나의 메시지로 수렴되지 못한 채 공중으로 흩어졌다. 앞선 이의 말을 받아 감정의 파고를 이어가기보다는 각자 준비된 문장을 던지는 데 급급한 인상을 주었다.​



좋은 공연이란 비단 풍성한 음악뿐만 아니라 그 사이를 채우는 정적과 대화조차 하나의 유기적인 선으로 이어져야 하는 법이다. 그 선이 끊긴 무대는 아무리 개개인의 표현력이 뛰어날지라도 전체를 관통하는 서사의 힘을 잃고 만다.​



​순간적으로는 팀의 치열함이 느슨해진 것은 아닌가 하는 의구심이 스치기도 했다. 하지만 곰곰이 복기해보니 그것은 노력의 부재라기보다 그들의 진심이 공연 시스템이라는 여과기를 거치며 관객의 가슴에 온전히 가닿지 못한 기술적인 괴리에 있지 않았나 싶다.



​아쉬움의 잔향이 긴 이유는 우리가 그동안 보아온 BTS의 무대가 얼마나 뜨겁고 단단했는지를 너무나 잘 알고 있기 때문일 것이다. 이번 무대는 분명 의미 있는 도전이었다. 동시에 '완성도 높은 공연'이란 무엇인가에 대해 다시금 질문을 던지게 한 시간이었다.



오늘의 아쉬움은 더 큰 도약을 위한 하나의 마디가 되리라 믿는다. 그들이 지닌 본연의 응집력이 다시 한번 무대 위에서 찬란하게 폭발할 다음을 설레는 마음으로 기다려본다.



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