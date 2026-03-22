법원이 벌금형 선고한 감독, 대상으로 응원한 영화계

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4회 한국예술영화관협회 어워드 수상자성하훈
"그날 현장에서 체포 당할 거라고 생각했으면 안 갔을 것 같습니다. 그런데 다큐멘터리라는 것이 결국에는 현장에 뛰어들어야 사건이 발생하는 것이기 때문에 사실 극 영화로서는 시나리오 작업하고 비슷한 거라 저는 제 직업적 일을 하기 위해 간 거라서 사실 이런 상을 받는 것 자체가 많이 좀 부끄럽고 좀 어색하긴 합니다."
지난 20일(금) 저녁 서울 광화문 에무시네마에서 열린 한국예술영화관협회 어워드. 대상 수상자인 정윤석 감독은 다소 겸연쩍은 표정으로 수상 소감을 전했다. 2023년 시작돼 4회를 맞이한 시상식은 한 해 동안 전국 예술영화관에서 상영된 국내외 독립예술영화와 영화인들의 활동을 되돌아보며 그 가치를 조명하고 응원하는 자리다.
협회에 참여하고 있는 아트나인, 라이카시네마, 강릉예술극장 신영, 창원 씨네아트 리좀, 안동중앙시네마 등 16개 극장의 프로그래머들이 수상작을 선정한다. 그중 대상은 작품보다는 한 해 동안 한국영화 또는 사회적으로 의미있는 활동을 한 개인이나 단체를 선정한다. 1회 일본에서 활동하는 양영희 감독, 2회는 원주 아카데미 극장 폐쇄에 맞섰던 원주아카데미친구들, 3회 윤석열 탄핵 시위 때 영화계의 구심점 역할을 했던 영화산업 위기극복 영화인연대가 수상자였다. 올해는 서부지법 폭동 사건 취재 과정에서 기소돼 벌금형을 받은 정윤석 감독을 수상자로 선정했다.
한국예술영화관협회는 선정 이유에 대해 '카메라를 들고 세상의 가장 낮고 험한 곳, 때로는 생명이 위협받거나 외면하고 싶은 모진 현장에 기꺼이 발을 들여놓은 한 창작자의 용기와 헌신에 상영 주체들이 보내는 경의를 담고 있다'며 '영화를 상영하는 극장들은 그가 그 험난한 과정 속에서 겪었을 시련과 고립을 함께 기억하며, 독립영화의 예술적 가능성을 넓히기 위해 보여준 그의 도전이 한국 독립영화계의 미래를 위한 진정한 귀감이 되었다'고 평가했다.
정윤석 감독은 "1심 최후 진술 때는, 예술가는 무죄를 주장하지 않는다 검찰이 유죄를 주장할 뿐이다 라고 말씀드렸고, 2심 최후 진술 때는 예술가의 삶은 사실 단순하다. 나를 지키고 나를 돕는 것이다 라고 말씀드린 적이 있다"면서 "예술가는 아름다움을 만들고 저의 정체성을 지키는 것일 뿐이지만 그 아름다움을 유통시키고 빛과 어둠 속에서 최종적으로 영화가 완성되는 거는 결국 극장이라는 공간성이 있기 때문인데, 그런 면에서 제가 가장 어려운 시기에 이 극장 관계자 분들과 동료들이 주신 상은 굉장히 큰 의미가 있겠다"고 감사를 전했다.
국내 예술영화관들이 마음을 모아 정윤석 감독을 지지하고 응원하는 뜻을 전달한 것은 법원의 판결에 대한 영화계 차원의 항의 의미도 담겨 있다. 똑같은 사안에 대해 언론사의 취재는 상을 받는데, 작품 제작을 위한 다큐 감독의 취재는 벌을 받아야 하는 어처구니없는 사법부 판단에 대해 영화인들의 공개적인 유감 표명이기도 했다.
'영화가 현수막을 바꾼다'