케빈 바셰호스, UFC 페더급 슈퍼스타 계보 이을까?

UFC 제공

케빈 바셰호스는 성적과 화끈함이라는 두마리 토끼를 모두 잡아나가고 있다.바셰호스의 가장 큰 강점은 역시 복싱을 기반으로 한 타격이다. 인앤아웃 스텝을 통해 상대의 공격을 흘리고, 짧은 순간에 폭발적인 콤비네이션을 꽂아 넣는다. 특히 더킹 이후 이어지는 라이트 훅, 그리고 바디와 안면을 오가는 레벨 체인지 공격은 그의 상징과도 같다.이러한 파이팅 스타일 때문에 종종 일리아 토푸리아(29·조지아/스페인)와 비교되기도 한다. 실제로 스탠스, 압박 방식, 그리고 포켓 안에서의 공격 패턴까지 유사한 점이 많다. 그러나 최근 경기들을 보면 바셰호스는 점점 자신만의 색깔을 만들어가고 있다.토푸리아가 잽과 카프킥으로 흐름을 만든다면, 바셰호스는 보다 직선적이고 파괴적인 뒷손 중심의 콤비네이션을 선호한다는 차이가 있다.또한 그는 단순한 타격가에 머무르지 않고 점점 웰라운드 파이터로 진화하고 있다. 그래플링 상황에서도 쉽게 무너지지 않는 밸런스와 클린치에서의 대응 능력 역시 눈에 띄게 향상됐다. 여기에 맷집까지 더해지며, 상대 입장에서는 쉽게 공략할 수 없는 '완성형 파이터'에 가까워지고 있다.물론 과제도 존재한다. 페더급에서 상대적으로 작은 신장은 긴 리치를 가진 선수들을 상대할 때 분명한 약점이 될 수 있다. 또한 현재까지는 공격적인 흐름에서 강점을 극대화하는 스타일이기 때문에, 장기전에서의 전략적 운영 능력은 좀 더 검증이 필요하다.그럼에도 불구하고 현재 흐름을 보면 그의 미래는 매우 밝다. 이미 여러 랭커들을 상대로 확실한 결과를 만들어냈고, 경기 내용에서도 설득력을 보여주고 있기 때문이다.현재 바셰호스는 자신만의 방식으로 UFC 페더급 판도를 뒤흔들고 있으며, 가까운 미래에 타이틀 경쟁의 중심에 설 가능성이 매우 높은 파이터다. 지금 이 순간에도 그의 다음 상대가 누가 될지, 그리고 그 경기가 어떤 결과로 이어질지에 대한 기대감은 점점 커지고 있다.