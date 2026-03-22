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케빈 바셰호스, UFC 페더급 슈퍼스타 계보 이을까?

케빈 바셰호스, UFC 페더급 슈퍼스타 계보 이을까?

낭중지추, 무명 단체 챔피언에서 UFC 컨텐더로

김종수(oetet)
26.03.22 13:55최종업데이트26.03.22 13:55
케빈 바셰호스는 UFC 페더급 스타 파이터 계보를 이을 강력한 후보 중 한 명이다.
케빈 바셰호스는 UFC 페더급 스타 파이터 계보를 이을 강력한 후보 중 한 명이다.UFC 제공

UFC에서 스타를 가장 많이 배출한 체급하면 페더급이 빠질 수 없다. 조제 알도(브라질), 정찬성(대한민국), 맥스 할로웨이(미국 하와이) 등 단순히 잘하는 것을 넘어 기량과 개성을 겸비한 글로벌 인기파이터들이 꾸준히 나오며 경량급 흥행을 이끌어왔다.

특히 코너 맥그리거(아일랜드) 같은 경우는 여성부 론다 로우지와 더불어 UFC 역사상 최고의 상품성을 가진 캐릭터로 이름을 남기고 있다.

그렇다면 그러한 계보를 이어갈 차세대 스타로는 누가 있을까? 워낙 인재가 많은 체급이라 속단하기는 이르지만 현 시점 기준으로 '엘 치노' 케빈 바셰호스(25·아르헨티나)를 꼽는 팬들과 전문가가 많은 분위기다. 화끈한 파이팅 스타일을 앞세워 페더급에서 입지를 넓혀나가고 있기 때문이다.

19전 18승 1패라는 전적도 인상적이지만, 더 주목해야 할 부분은 승리의 '질'이다. 단순한 판정승이 아니라 강력한 KO 중심의 피니시로 상대를 제압하며 팬들과 관계자들의 시선을 동시에 사로잡고 있다. 18승 중 13승(72%)이 넉아웃 승리이며 서브미션 승도 2회 가지고 있다. 판정승(17%)은 단 3번뿐이다.

그의 커리어는 결코 순탄하게 시작된 것이 아니다. 아르헨티나의 중소 단체에서 활동하며 밴텀급, 페더급, 라이트급까지 3체급을 석권했지만, 글로벌 무대에서는 철저히 무명에 가까운 존재였다. 특히 그가 주 무대로 삼았던 '사무라이 파이트 하우스'는 국제적인 인지도가 거의 없는 단체였기에, 그의 실력은 오랫동안 저평가되어 왔다.

하지만 데이나 화이트 컨텐더 시리즈 출전을 통해 상황이 달라지기 시작했다. 첫 도전에서 제앙 실바(29, 브라질)에게 패배하며 쓴맛을 봤지만, 이 경험은 오히려 그를 한 단계 성장시키는 계기가 됐다.

이후 1년간 약점을 보완한 그는 재도전에서 캠 티그를 압도적인 타격으로 1라운드 KO시키며 결국 UFC 계약을 따냈다. 이 과정에서 이미 그의 핵심 강점이 드러났다. 단순한 공격성이 아니라, 상대를 읽고 무너뜨리는 '완성형 피니셔'의 자질이었다.

누구에게나 부담스러운 강타자 조쉬 에밋도 바셰호스의 상대가 되지는 못했다.
누구에게나 부담스러운 강타자 조쉬 에밋도 바셰호스의 상대가 되지는 못했다.UFC 제공

랭커들을 무너뜨린 파괴력, 단숨에 판도를 흔들다

UFC 입성 이후 바셰호스의 행보는 그야말로 폭발적이었다. 데뷔 초만 해도 '검증이 필요하다'는 시선이 있었지만, 몇 경기 만에 이런 혹평을 완전히 뒤집었다.

가장 먼저 주목받은 경기는 '스팅' 최승우전이었다. 경기 초반부터 과감하게 거리를 좁히며 타격전을 유도한 그는, 결정적인 순간 라이트 훅 한 방으로 경기를 끝냈다. 이 승리는 단순한 KO승을 넘어 "타격 감각 자체가 남다르다"는 평가를 이끌어내기에 충분했다.

이어 킥 중심의 거리 싸움에 능한 기가 치카제를 상대로는 완전히 다른 접근법을 보여줬다. 단순히 압박하는 것이 아니라 타이밍을 읽고 기습적인 백스피닝 블로우를 적중시키며 KO 승리를 거둔 것이다. 이 경기 이후 그는 '복싱형 타격가'라는 기존 이미지를 넘어, 창의적인 피니시 능력을 갖춘 파이터로 평가받기 시작했다.

그리고 결정적인 장면은 조쉬 에멧과의 경기였다. 강력한 펀치력을 자랑하는 에멧과 정면 승부를 택한 그는, 포켓 안에서 물러서지 않는 난타전 끝에 오히려 상대를 먼저 무너뜨렸다. 특히 이 경기에서 보여준 침착함과 기가 막힌 빈틈 공략은 단순한 '젊은 파이터의 패기'가 아니라, 완성형 타격가의 모습에 가까웠다.

이러한 연승은 단순히 랭킹 상승 이상의 의미를 가진다. 그는 이제 페더급에서 '붙으면 위험한 상대'가 아니라, "누가 그의 상승세를 막을 수 있는가?"라는 질문이 나오는 단계에 들어섰다.

케빈 바셰호스는 성적과 화끈함이라는 두마리 토끼를 모두 잡아나가고 있다.
케빈 바셰호스는 성적과 화끈함이라는 두마리 토끼를 모두 잡아나가고 있다.UFC 제공

파이팅 스타일의 진화와 남은 과제

바셰호스의 가장 큰 강점은 역시 복싱을 기반으로 한 타격이다. 인앤아웃 스텝을 통해 상대의 공격을 흘리고, 짧은 순간에 폭발적인 콤비네이션을 꽂아 넣는다. 특히 더킹 이후 이어지는 라이트 훅, 그리고 바디와 안면을 오가는 레벨 체인지 공격은 그의 상징과도 같다.

이러한 파이팅 스타일 때문에 종종 일리아 토푸리아(29·조지아/스페인)와 비교되기도 한다. 실제로 스탠스, 압박 방식, 그리고 포켓 안에서의 공격 패턴까지 유사한 점이 많다. 그러나 최근 경기들을 보면 바셰호스는 점점 자신만의 색깔을 만들어가고 있다.

토푸리아가 잽과 카프킥으로 흐름을 만든다면, 바셰호스는 보다 직선적이고 파괴적인 뒷손 중심의 콤비네이션을 선호한다는 차이가 있다.

또한 그는 단순한 타격가에 머무르지 않고 점점 웰라운드 파이터로 진화하고 있다. 그래플링 상황에서도 쉽게 무너지지 않는 밸런스와 클린치에서의 대응 능력 역시 눈에 띄게 향상됐다. 여기에 맷집까지 더해지며, 상대 입장에서는 쉽게 공략할 수 없는 '완성형 파이터'에 가까워지고 있다.

물론 과제도 존재한다. 페더급에서 상대적으로 작은 신장은 긴 리치를 가진 선수들을 상대할 때 분명한 약점이 될 수 있다. 또한 현재까지는 공격적인 흐름에서 강점을 극대화하는 스타일이기 때문에, 장기전에서의 전략적 운영 능력은 좀 더 검증이 필요하다.

그럼에도 불구하고 현재 흐름을 보면 그의 미래는 매우 밝다. 이미 여러 랭커들을 상대로 확실한 결과를 만들어냈고, 경기 내용에서도 설득력을 보여주고 있기 때문이다.

현재 바셰호스는 자신만의 방식으로 UFC 페더급 판도를 뒤흔들고 있으며, 가까운 미래에 타이틀 경쟁의 중심에 설 가능성이 매우 높은 파이터다. 지금 이 순간에도 그의 다음 상대가 누가 될지, 그리고 그 경기가 어떤 결과로 이어질지에 대한 기대감은 점점 커지고 있다.

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