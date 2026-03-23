<컴백 라이브 : 아리랑> 평가는 엇갈렸지만 방탄소년단 건재는 증명

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BTS(방탄소년단)가 21일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 열린 컴백 공연 ‘비티에스 컴백 라이브 : 아리랑’에서 신곡 무대를 선보이고 있다.사진공동취재단
"아무래도 효과 쓰며 공연을 본격적으로 하기엔 장소 시설 제약이 크다 보니 무대가 살짝 단순해진 것 같다"(이규탁 조지메이슨대 교수/한국대중음악상 심사위원)라는 지적처럼 광화문 광장은 공연, 특히 대중음악 공연을 거행하기엔 최악의 여건을 지닌 장소다.
도심 한가운데 있다는 상징적 장점에도 불구하고 21세기 들어 여러 차례 방향성 없이 재정비가 이뤄지면서 관객 동선, 음향 설계 등에서 적지 않은 한계를 안고 있기 때문이다. 이 때문에 상암 월드컵경기장 같은 대형 공연 시설 대신 광화문이 선택된 사실 역시 다양한 의견을 불러일으켰다.
X(구 트위터), 페이스북, 인스타그램 등 글로벌 SNS에서는 해외 이용자를 중심으로 비교적 호의적인 반응이 다수 포착됐다. 한 X 사용자는 "솔직히 말하면 나도 이번 광화문 공연에 불만이 많았던 사람 중 하나였다. 하지만 <아리랑>을 통해 한국 특유의 '흥(Heung)'에 대한 기대감을 느꼈다. 이제 광화문이 지구상에서 가장 주목받는 장소 중 하나가 될 것이라는 사실도 깨달았다"고 글을 남겼다.
해외 케이팝 팬들의 이런 반응에 대해 김성환 음악평론가(한국대중음악상 심사위원)는 "우리에게는 너무나 익숙해서 인식하지 못하는 것들을 외국인들은 늘 새롭게 바라본다"고 말했다. 이어 "케이팝은 그런 새로운 시선을 통해 세계인의 관심을 받았고, 그 과정에서 팬덤이 형성됐다"고 덧붙였다.
또 그는 "광화문을 공연 장소로 택한 덕분에 결과적으로 케이팝에 큰 관심이 없던 한국인들까지 생중계를 보게 만들었다"며 "각기 다른 집단에 속한 사람들이 얼마만큼 케이팝 신 자체에 관심과 애정을 갖고 있었는지를 확인하게 만든 계기가 되었을 것이다"고 평가했다.
'아리랑'이 남긴 의외의 성과